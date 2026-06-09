Ile trzeba mieć na emeryturze, by żyć wygodnie w UK?

Komfortowa emerytura w UK zaczyna być luksusem dostępnym dla nielicznych. Jej koszt przekracza zarobki większości pracujących mieszkańców kraju. Większość Brytyjczyków musiałaby najpierw zacząć zarabiać jak najlepiej opłacani specjaliści. Bez tego po zakończeniu kariery zawodowej nie mają co liczyć na życie na poziomie uznawanym za wygodny.

Standardy emerytalne opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Loughborough dla organizacji Pensions UK wskazują, że samotny emeryt potrzebuje obecnie 45,4 tys. funtów rocznie netto, aby utrzymać komfortowy poziom życia. W 2022 roku było to 33,6 tys. funtów. Dla porównania średnie roczne wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 39 039 funtów.

Wakacje nad Morzem Śródziemnym i nowy samochód

Komfortowa emerytura w UK wynosi więcej niż przeciętna praca jest w stanie zapewnić rocznie. Ale co właściwie oznacza komfortowa emerytura? Wbrew pozorom nie chodzi o luksusowe wille czy życie rodem z reklam biur podróży.

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Według przyjętych założeń emeryt żyjący na przyzwoitym poziomie może pozwolić sobie m.in. na wymianę samochodu co pięć lat, wydawanie około 1,5 tys. funtów rocznie na odzież i obuwie, budżet spożywczy wynoszący około 78 funtów tygodniowo oraz coroczne dwutygodniowe wakacje nad Morzem Śródziemnym.

Najbardziej zaskakującym elementem raportu jest to, czego w nim nie uwzględniono – kosztów mieszkania. Autorzy wychodzą z założenia, że około 75 proc. brytyjskich emerytów ma własne nieruchomości bez kredytu hipotecznego. Z tego powodu ich miesięczne wydatki są znacznie niższe niż osób aktywnych zawodowo.

Pracownicy znajdują się jednak w innej sytuacji. Wielu nadal spłaca kredyty hipoteczne lub ponosi wysokie koszty wynajmu. Przeciętna roczna rata kredytu hipotecznego wynosi około 19 tys. funtów. Osoba pracująca potrzebowałaby znacznie większego budżetu, aby prowadzić podobny styl życia i jednocześnie pokrywać koszty mieszkaniowe.

Aby komfortowo żyć na emeryturze, trzeba zarabiać jak elita

Eksperci szacują, że osoba chcąca wydawać na emeryturze 45,4 tys. funtów rocznie potrzebuje około 55 tys. funtów dochodu brutto z emerytury państwowej oraz prywatnych oszczędności.

W przypadku osób pracujących po uwzględnieniu podatków, składek National Insurance oraz przeciętnych kosztów kredytu hipotecznego potrzeba około 64 tys. funtów rocznie na rękę. Taki poziom dochodów osiąga zaledwie około 10 proc. najlepiej zarabiających mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Godna emerytura w UK tylko dla 9 proc. pracowników

Publikacja nowych standardów emerytalnych zbiegła się z alarmującymi danymi dotyczącymi oszczędności Brytyjczyków. Z raportu wynika, że jedynie 9 proc. obecnie pracujących osób znajduje się na ścieżce prowadzącej do komfortowej emerytury. Na umiarkowany standard życia po zakończeniu pracy może liczyć niespełna jedna czwarta.

Aż 18 proc. mieszkańców kraju nie odkłada wystarczających środków nawet na minimalny standard życia na emeryturze. Minimalna emerytura wymaga obecnie dochodu na poziomie 13,9 tys. funtów rocznie dla singla lub 22,5 tys. funtów dla pary.

15 milionów ludzi oszczędza za mało

Brytyjska Komisja ds. Emerytur ostrzega, że obecnie około 15 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii nie odkłada wystarczająco dużo pieniędzy na przyszłość.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje starzenie się społeczeństwa. Obecnie osoby powyżej 65. roku życia stanowią około 19 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii. Do 2075 roku ich udział ma wzrosnąć do 28 proc. Liczba osób po 75. roku życia zwiększy się o około 6 milionów. Na każde 10 osób pracujących przypadną nawet 4 osoby pobierające emeryturę.

Mocno widoczna pozostaje luka emerytalna między kobietami i mężczyznami. Mediana prywatnego majątku emerytalnego osób po pięćdziesiątym roku życia wynosi około 156 tys. funtów dla mężczyzn i zaledwie 81 tys. funtów dla kobiet.

„Nie można zaoszczędzić pieniędzy, których się nie ma”

– Wiemy, że wiele osób nie oszczędza wystarczająco dużo na emeryturę, ale wiemy również, że dla niektórych osób po prostu niemożliwe jest, aby zaoszczędzić więcej. Nie możesz zaoszczędzić pieniędzy, których nie masz – zauważa prof. Matt Padley z Centrum Badań nad Polityką Społeczną Uniwersytetu Loughborough.

Automatyczny zapis do programów emerytalnych uznano za sukces, ponieważ obejmuje on 9 na 10 uprawnionych pracowników. Niestety większość z nich wpłaca jedynie minimalne wymagane składki.

– Standardy życia emerytalnego mogą pomóc nam przemyśleć role państwa, pracodawców i osób prywatnych w zapewnieniu, że każdy będzie mógł osiągnąć przynajmniej minimalny poziom życia na emeryturze – dodaje ekspert.