Kryzys naftowy wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do niedoborów paliwa w Europie tego lata
UK
2 min.czytania

Ryanair ostrzega. Loty na wakacje mieszkańców UK najbardziej zagrożone

Paulina Markowska
Szef Ryanaira ostrzegł, że Wielka Brytania będzie najbardziej narażona (w porównaniu z innymi państwami europejskimi) na niedobory paliwa lotniczego. Ze względu na dużą niepewność dotyczącą lotów mieszkańcy Wysp te wakacje będą spędzać głównie w kraju.

Rosną obawy, że kryzys naftowy wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do niedoborów paliwa w Europie tego lata. W tym tygodniu szef globalnej organizacji energetycznej ostrzegł, że zapasy paliwa lotniczego wystarczą tylko na sześć tygodni. Później pojawią się niedobory, które z kolei wywołają trudną sytuację dotyczącą lotów na wakacje.

Loty na wakacje zagrożone

W tym miesiącu szef Ryanaira Michael O’Leary ostrzegł, że Wielka Brytania będzie najbardziej narażona na niedobory paliwa lotniczego. Ponieważ jej dostawy pochodzą z Kuwejtu w około 25 proc.

Spośród wszystkich krajów europejskich, Wielka Brytania jest obecnie najbardziej narażona ze względu na udział Kuwejtczyków w rynku. Na Bliskim Wschodzie może być nadwyżka paliwa lotniczego A-1. Ale nadal trzeba je dostarczyć do Europy, a nie wiemy, kiedy ani jak to się stanie – powiedział.

Linie lotnicze na całym świecie musiały już odwołać niektóre swoje loty. Po tym, jak wojna w Iranie spowodowała gwałtowny wzrost cen paliwa lotniczego.

Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej, powiedział, że, jeśli nie powrócą dostawy ropy w ciągu najbliższych tygodni, dojdzie do kolejnych odwołań lotów. Z niedoborami paliwa linie będą musiały się mierzyć od końca maja.

Mieszkańcy Wysp rezerwują wakacje w kraju

Według najnowszych badań 52 proc. mieszkańców Wysp przyznało, że planuje tegoroczne wakacje spędzić w Wielkiej Brytanii. Natomiast 49 proc. stwierdziło, że wolałoby wyjechać za granicę.

Spodziewamy się, że wartość krajowego rynku wakacyjnego wzrośnie w tym roku o około 7 proc. Osiągnie w ten sposób wartość blisko 14 mld funtów. I przewyższy wzrost podróży zagranicznych – powiedziała analityczka ds. podróży w firmie badawczej Mintel.

Firmy turystyczne przewidują, że liczba lokalnych rezerwacji letnich wzrośnie w nadchodzących tygodniach. W związku właśnie z ostrzeżeniami dotyczącymi odwołań lotów przez linie lotnicze w całej Europie.

Ponadto doniesienia o opóźnieniach na europejskich przejściach granicznych, wywołanych przez nowy unijny system wjazdu i wyjazdu (EES), również zniechęcają ludzi do rezerwacji zagranicznych wakacji tego lata.

Branża lotnicza poinformowała Komisję Europejską, że nowy system powoduje opóźnienia sięgające nawet trzech godzin dla pasażerów.

