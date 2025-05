Nowa brytyjska umowa z UE ma zmniejszyć kolejki na lotniskach

Wielka Brytania uzgodniła nową umowę z UE, która ma usprawnić podróże, handel żywnością i zwiększyć obronę.

W poniedziałek, 19 maja Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły umowę dotyczącą rybołówstwa, handlu i zacieśniania współpracy. Jest to pierwszy duży reset w relacjach między UK i UE od czasu Brexitu.

- Advertisement -

Co da Wielkiej Brytanii nowa umowa z UE?

Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły warunki umowy dotyczącej dostępu łodzi UE do brytyjskich terenów połowowych. W zamian za złagodzenie niektórych trudności handlowych. Niestety ta kwestia może być jeszcze przyczyną sporu.

Rząd jednak ma na obronę argumenty twierdząc, że kosztem dostępu do terenów połowowych zapewnił lepsze prawa handlowe związane z brytyjską żywnością i produktami rolnymi w UE.

Nowa umowa dotycząca importu i eksportu żywności oraz napojów między UK i UE zmniejszy „biurokrację” dla przedsiębiorstw. A także pomoże zmniejszyć kolejki ciężarówek na granicy. Rząd dodaje, że umowa ta nie będzie miała ograniczenia czasowego.

Natomiast nowa umowa połowowa między Wielką Brytanią a UE ma obowiązywać do 2038 roku. Wcześniejsza umowa po Brexicie dotycząca praw połowowych, która zapewniła statkom UE ciągły dostęp do wód Wielkiej Brytanii, miała wygasnąć pod koniec czerwca 2026 roku.

Zarówno konserwatyści jak i partia Reform UK nazwała porozumienie „kapitulacją” wobec Unii Europejskiej. Natomiast Liberalni Demokraci stwierdzili, że rząd podjął „pierwsze pozytywne kroki” w celu odbudowy więzi z Europą.

Rozmowy między Wielką Brytanią a UE trwały do późnych godzin wieczornych w niedzielę. Wśród omawianych kwestii znalazły się obrona, handel, prawa połowowe i program mobilności młodzieży.

Keir Starmer powiedział, że program mobilności młodzieży z UE byłby „wzajemnym” porozumieniem. Umożliwiałby on młodym ludziom przeprowadzkę za granicę na okres do dwóch lat. Nie podano jeszcze informacji dotyczących wieku osób uprawnionych do korzystania z tego programu.

Usprawnienie podróży między UK i UE

Brytyjscy urlopowicze wkrótce będą mogli uniknąć stania w długich kolejkach na lotniskach i korzystać z większej liczby elektronicznych bramek w Europie. Ma to według rządu „położyć kres przerażającym kolejkom” przy stanowiskach kontroli granicznej.

W ramach umowy z UE wprowadzone zostaną również „paszporty dla zwierząt” dla kotów i psów, więc nie będzie już potrzeby posiadania świadectw zdrowia zwierząt podczas każdej podróży.

Reset następuje po latach trudnych stosunków między Wielką Brytanią a UE w związku z Brexitem. Zapoczątkował on jeden z najbardziej burzliwych okresów w brytyjskiej historii politycznej.