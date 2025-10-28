Za parę lat podróżni będą mogli korzystać z piętrowych pociągów Eurostar
Za parę lat podróżni będą mogli korzystać z piętrowych pociągów Eurostar / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Eurostar uruchomi piętrowe pociągi w tunelu pod kanałem La Manche

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Piętrowe pociągi Eurostar mają zacząć kursować zgodnie z planem od 2031 roku. Operator podpisał umowę o wartości 2 mld euro z firmą Alstom. Nowy projekt to odpowiedź na boom na międzynarodowe podróże kolejowe z Wielkiej Brytanii.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na międzynarodowe podróże koleją, Eurostar podpisał umowę o wartości 2 mld euro na co najmniej 30 (a maksymalnie 50) nowych pociągów producenta Alstom.

- Advertisement -

Od 2031 będą kursować piętrowe pociągi Eurostar

Piętrowe pociągi Eurostar będą kursować za sześć lat, a każdy z nich będzie mógł przewieźć ponad 1000 pasażerów. Pierwsze szybkie piętrowe pociągi kursujące po kontynentalnej części Wielkiej Brytanii, będą miały o około 20 proc. więcej miejsc siedzących niż największe istniejące pociągi.

Część dodatkowej przestrzeni zajmą schody. Ale zmieszczą się tam również wózki inwalidzkie, czy rowery. Miejsca na górnym pokładzie będą kosztować tyle samo, co na dolnym. A pasażerowie będą mogli wybrać swoje miejsce siedzące.

Dyrektor generalna Eurostar, Gwendoline Cazenave zauważyła, że we Francji, gdzie kursują podobne piętrowe pociągi TGV kursują, niewielu pasażerów wyraża preferencje w związku z siedzeniem na górnym lub dolnym pokładzie.

Eurostar inwestuje w nowe innowacyjne pociągi
Eurostar inwestuje w nowe innowacyjne pociągi / fot. Shutterstock

Nowy projekt nie wpłynie na komfort podróży

Dzięki niższej kondygnacji na parterze, piętrowe pociągi Eurostar będą tylko o 16 cm wyższe niż obecne pociągi. To pozostawia „mnóstwo miejsca”, jak twierdzi operator, w tunelu dużych prędkości. Jest to jednak więcej niż na pozostałych brytyjskich liniach kolejowych. Co oznacza, że nowe pociągi prawie na pewno nigdy nie pojawią się w innych miejscach.

Należący do SNCF operator planuje utrzymać całą flotę w zajezdni Temple Mills w północno-wschodnim Londynie. W związku z tym planuje ją przebudować dzięki dodatkowej inwestycji w wysokości 80 milionów euro, tworząc 350 miejsc pracy.

Ponadto pociągi będą mogły kursować w całej sieci Eurostar, w tym wśród planowanych połączeń do Frankfurtu i Genewy. Firma będzie stopniowo wycofywać starsze pociągi, z wyjątkiem 17 najnowszych e320. To zwiększy jej flotę o około 30 proc. po dostarczeniu wszystkich 50 pociągów.

Konwencjonalnych piętrowych pociągów używa się w wielu krajach Europy i świata, w tym w Hiszpanii, Rosji, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Teksty tygodnia

Polska

Niedziele handlowe 2025 w Polsce. Co wiedzieć jeśli przyjeżdżasz z zagranicy?

Dla mieszkańców Polski zakaz handlu w niedziele nie jest...
UK

Nowa moneta właśnie trafiła do obiegu

Do obiegu w Wielkiej Brytanii trafiły ostatnio pierwsze monety o nominale 5 pensów z wizerunkiem króla Karola III. Po raz pierwszy od 17 lat zmieniono projekt tej monety, a zarazem po raz pierwszy zdobi ją podobizna nowego monarchy.
Holandia

Nowe, tanie połączenia kolejowe z Holandii. Nowy przewoźnik ma wielkie plany

Na holenderskie tory wjeżdża nowy gracz, który oferuje tanie połączenia kolejowe. Wkrótce w ofercie międzynarodowych podróży kolejowych mogą pojawić się znacznie tańsze pociągi, co ucieszy pasażerów narzekających na wysokie ceny biletów.
Podróże i turystyka

Lotnisko we Wrocławiu zamknięte od jutra. Wszystkie loty wstrzymane

Od 26 października do 4 grudnia 2025 roku lotnisko we Wrocławiu zostanie zamknięte. Port lotniczy rozbudowuje się także do celów wojskowych.
UK

Uwaga, kierowcy! Gryzonie coraz częściej niszczą auta

Zimą, kiedy temperatury spadają, a ulice pustoszeją, myszy i szczury wyruszają na poszukiwanie ciepłego schronienia. Coraz częściej znajdują je w samochodach. Jak informuje portal Standard.co.uk, rośnie liczba zgłoszeń do ubezpieczycieli dotyczących zniszczeń pojazdów spowodowanych przez gryzonie.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet