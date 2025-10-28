Eurostar uruchomi piętrowe pociągi w tunelu pod kanałem La Manche

Piętrowe pociągi Eurostar mają zacząć kursować zgodnie z planem od 2031 roku. Operator podpisał umowę o wartości 2 mld euro z firmą Alstom. Nowy projekt to odpowiedź na boom na międzynarodowe podróże kolejowe z Wielkiej Brytanii.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na międzynarodowe podróże koleją, Eurostar podpisał umowę o wartości 2 mld euro na co najmniej 30 (a maksymalnie 50) nowych pociągów producenta Alstom.

Od 2031 będą kursować piętrowe pociągi Eurostar

Piętrowe pociągi Eurostar będą kursować za sześć lat, a każdy z nich będzie mógł przewieźć ponad 1000 pasażerów. Pierwsze szybkie piętrowe pociągi kursujące po kontynentalnej części Wielkiej Brytanii, będą miały o około 20 proc. więcej miejsc siedzących niż największe istniejące pociągi.

Część dodatkowej przestrzeni zajmą schody. Ale zmieszczą się tam również wózki inwalidzkie, czy rowery. Miejsca na górnym pokładzie będą kosztować tyle samo, co na dolnym. A pasażerowie będą mogli wybrać swoje miejsce siedzące.

Dyrektor generalna Eurostar, Gwendoline Cazenave zauważyła, że we Francji, gdzie kursują podobne piętrowe pociągi TGV kursują, niewielu pasażerów wyraża preferencje w związku z siedzeniem na górnym lub dolnym pokładzie.

Nowy projekt nie wpłynie na komfort podróży

Dzięki niższej kondygnacji na parterze, piętrowe pociągi Eurostar będą tylko o 16 cm wyższe niż obecne pociągi. To pozostawia „mnóstwo miejsca”, jak twierdzi operator, w tunelu dużych prędkości. Jest to jednak więcej niż na pozostałych brytyjskich liniach kolejowych. Co oznacza, że nowe pociągi prawie na pewno nigdy nie pojawią się w innych miejscach.

Należący do SNCF operator planuje utrzymać całą flotę w zajezdni Temple Mills w północno-wschodnim Londynie. W związku z tym planuje ją przebudować dzięki dodatkowej inwestycji w wysokości 80 milionów euro, tworząc 350 miejsc pracy.

Ponadto pociągi będą mogły kursować w całej sieci Eurostar, w tym wśród planowanych połączeń do Frankfurtu i Genewy. Firma będzie stopniowo wycofywać starsze pociągi, z wyjątkiem 17 najnowszych e320. To zwiększy jej flotę o około 30 proc. po dostarczeniu wszystkich 50 pociągów.

Konwencjonalnych piętrowych pociągów używa się w wielu krajach Europy i świata, w tym w Hiszpanii, Rosji, Japonii i Stanach Zjednoczonych.