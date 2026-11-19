Według najnowszego sondażu połowa osób głosująca za Brexitem chce obecnie ściślejszej współpracy z Unią Europejską w kwestii imigracji.

Tuż przed wyjazdem Andy’ego Burnhama do Brukseli na szczyt, którego celem jest naprawa części szkód wyrządzonych przez Brexit, opublikowano zaskakujące wyniki sondażu. Wynika z niego, że osoby głosujące za Brexitem i wyborcy partii Reform chcą zacieśnienia więzi gospodarczych z UE.

Ściślejsza współpraca z UE w kwestii imigracji

Według nowego sondażu, niemal połowa wyborców, którzy w referendum opowiedzieli się za Brexitem, oczekuje obecnie silniejszej współpracy z Unią Europejską w dziedzinie imigracji. Natomiast jedna trzecia postuluje zacieśnienie relacji w zakresie handlu i obronności.

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Nowy sondaż, przeprowadzony przez Savanta, wykazał, że dla ogółu społeczeństwa głównym priorytetem szczytu w Brukseli powinno być usuwanie barier handlowych (wskazało na to 44 proc. badanych). Na kolejnych miejscach znalazły się współpraca w kwestiach migracyjnych (37 proc.) oraz zacieśnienie więzi w dziedzinie obronności (35 proc.).

Wśród wyborców popierających Brexit na pierwszym miejscu znalazła się kwestia imigracji (48 proc.), wyprzedzając handel (36 proc.) oraz obronność (37 proc.). Wyborcy partii Reform UK również wskazali na kwestię imigracji (50 proc.). Ważniejsze to było dla nich niż tematy handlu i obronności (odpowiednio 24 proc. i 34 proc.).

Badanie, przeprowadzone wśród 2195 Brytyjczyków, wykazało, że 44 proc. wyborców Partii Konserwatywnej wskazało na handel i obronność. Natomiast 41 proc. na imigrację.

Premier wezwał posłów do poparcia nowego porozumienia z UE

Podczas środowej sesji pytań do premiera (Prime Minister’s Questions – PMQs), Andy Burnham skrytykował obecne ustalenia. Twierdząc, że nie są one „wystarczająco dobre dla Wielkiej Brytanii”.

Zaatakował również konserwatywnych posłów – zwolenników Brexitu, których nazwał „zombie” – zarzucając im zerwanie relacji z Europą. Jednocześnie wezwał parlamentarzystów wszystkich opcji do poparcia nowego porozumienia, które, jego zdaniem, pozwoliłoby obniżyć ceny żywności i ograniczyć biurokrację.

Andy Burnham ma podpisać nowe porozumienia dotyczące żywności, energii oraz mobilności młodzieży. Według niego obecna umowa w sprawie Brexitu jest niewystarczająca.

Umowa dotycząca mobilności młodzieży

Doniesienia te pojawiają się w czasie, gdy Wielka Brytania i Europa pracują nad sfinalizowaniem umowy dotyczącej mobilności młodzieży. Porozumienie to miałoby umożliwić osobom poniżej 30. roku życia łatwiejsze podróżowanie, pracę i naukę między Wielką Brytanią a UE. Potencjalnie już od 2028 roku.

Jak podaje dziennik „i”, szczegółowe zapisy są wciąż przedmiotem negocjacji. Obie strony spierają się o limit osób mogących skorzystać z programu. Szacuje się, że może on objąć od 80 000 do 100 000 wiz. Umowa mogłaby również zakładać obniżenie czesnego na brytyjskich uczelniach dla obywateli państw UE.