Swobodny przepływ osób nie podlega negocjacji
Swobodny przepływ osób nie podlega negocjacji / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Swobodny przepływ osób to podstawowy warunek powrotu do UE

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Michel Barnier powiedział, że swobodny przepływ osób „nie podlega negocjacjom”. Wielka Brytania może ponownie przystąpić do UE bez przyjmowania euro, ale pod tym warunkiem.

Wielka Brytania mogłaby ponownie wstąpić do Unii Europejskiej bez konieczności przyjęcia euro, jednak musiałaby zaakceptować swobodny przepływ osób – stwierdził główny negocjator UE ds. Brexitu, Michel Barnier.

Swobodny przepływ osób nie podlega negocjacjom

Wypowiedź Barniera pojawiła się po tym, jak Andy Burnham zaprzeczył, by proponował przywrócenie swobodnego przepływu osób między Wielką Brytanią a UE. Podkreślił, że to społeczeństwo „decyduje” o kształcie przyszłych relacji. Premier stwierdził jednak, że potrzebna jest „uczciwa dyskusja” na ten temat.

- Advertisement -

Michel Barnier uważa, że Wielka Brytania mogłaby ponownie wstąpić do Unii Europejskiej bez konieczności przyjęcia euro, jednak musiałaby zaakceptować swobodny przepływ osób, a także towarów, usług i kapitału.

Jeśli chodzi o swobodny przepływ, mogę jedynie powtórzyć, że cztery swobody są ze sobą powiązane i nie podlegają negocjacjom. Nie ma możliwości negocjowania wybiórczego podejścia czy jednolitego rynku »à la carte«. Wielka Brytania doskonale zna warunki członkostwa w jednolitym rynku i unii celnej. A także zasady ponownego do nich przystąpienia – powiedział stacji Sky News były premier Francji, nazywany niegdyś w UE „panem Brexitem”.

Michel Barnier zaznaczył, że Wielka Brytania doskonale zna warunki członkostwa w jednolitym rynku i unii celnej
Michel Barnier zaznaczył, że Wielka Brytania doskonale zna warunki członkostwa w jednolitym rynku i unii celnej / fot. Shutterstock

Rekordowe poparcie dla powrotu do UE

Według czołowego eksperta ds. sondaży, profesora sir Johna Curtice’a, poparcie dla powrotu do UE osiągnęło w UK najwyższy poziom od czasu referendum w sprawie Brexitu. Wynosi obecnie 61 procent.

Nick Bloom, profesor na Uniwersytecie Stanforda, oszacował również, że brytyjska gospodarka straciła nawet 8 procent PKB na skutek ograniczenia handlu. A także zwiększenia biurokracji oraz opóźnień w przeforsowaniu umowy dotyczącej Brexitu.

Były lider Partii Pracy, Neil Kinnock, dodał, że to właśnie obecny premier byłby odpowiednią osobą, by poprowadzić Wielką Brytanię z powrotem do Unii Europejskiej.

Sam Andy Burnham powiedział:

Uważam, że opinia publiczna zmieniła się w skali całego kraju. Chcę jednak postawić sprawę jasno: nie będę wyprzedzał nastrojów społecznych. To obywatele muszą mieć decydujący głos w kwestii tego, co dalej stanie się z Brexitem.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Zacieśnienie więzi z UE będzie kosztowne dla Wielkiej Brytanii

Unia Europejska przygotowała listę swoich żądań wobec Wielkiej Brytanii, która planuje zacieśnienie więzi z UE.

Porozumienie między UK i UE w związku z eksportem żywności

Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły projekt porozumienia dotyczący eksportu żywności po Brexicie.

Wielka Brytania przywróci swobodny przepływ osób z UE?

Andy Burnham zapowiedział, że chce „uczciwej dyskusji” na temat przywrócenia przez Wielką Brytanię swobodnego przepływu osób.

Wielka Brytania mogłaby wrócić do UE w przyspieszonym trybie

Według nowego raportu, powrót Wielkiej Brytanii do UE mógłby nastąpić w przyspieszonym trybie, w ciągu jednej kadencji parlamentu.

Rosja ingerowała w referendum w sprawie Brexitu, potwierdził Burnham

Andy Burnham jest pierwszym premierem, który potwierdził ingerencję Rosji w referendum w sprawie Brexitu.

Teksty tygodnia

Podróże i turystyka

Ryanair uruchomił nowe połączenie do Polski z UK

Irlandzkie linie uruchomiły w tym tygodniu nowe połączenie do Polski z UK. Ryanair zwiększa liczbę tras z Manchesteru, ale nie tylko.
Serwis świąteczny 2026

W tym roku możesz zagłosować, aby ciężarówka Coca-Coli pojawiła się w Twoim mieście

Od 2010 roku ciężarówka Coca-Coli faktycznie przemierza Wielką Brytanię, odwiedzając 15 miast rocznie. To niezwykły przypadek reklamy, która „wyszła z telewizora” i stała się fizycznym wydarzeniem.
Praca i finanse

Pracodawcy będą musieli podawać wysokość zarobków w ogłoszeniach o pracę

Andy Burnham ogłosił, że pracodawcy będą musieli podawać wysokość zarobków w ogłoszeniach o pracę.
Styl życia

Czy w Londynie i UK można pić wodę z kranu? Odpowiedź nie jest oczywista

Brytyjskie wodociągi zapewniają, że kranówka jest bezpieczna. Jednocześnie potwierdzają obecność „wiecznych chemikaliów” PFAS. Co w takim razie pić — wodę z kranu czy butelkowaną?
Polak za granicą

Co kryje się w walijskim garnku? Polka odkrywa zapomniane smaki i tradycje

Od ponad 20 lat mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości.

Czytaj więcej