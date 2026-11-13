Andy Burnham liczy na korzystne porozumienie między UK i UE
Andy Burnham liczy na korzystne porozumienie między UK i UE / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Korzystne porozumienie między UK i UE jest możliwe – twierdzi premier

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Andy Burnham stwierdził, że porozumienie między UK i UE, które będzie korzystne dla obu stron, jest możliwe. Według niego mogłoby ono być „bardziej zbliżone do tego Brexitu, za którym głosowali ludzie w 2016 roku”.

Premier Wielkiej Brytanii jest przekonany, że możliwe jest wypracowanie z UE porozumienia korzystnego dla obu tron. Czyli takiego, które byłoby „bliższe Brexitowi, za którym ludzie głosowali w 2016 roku”.

Porozumienie między UK i UE korzystne dla obu stron jest możliwe?

W czasie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie premier spotkał się z innymi przywódcami krajów UE. Spotkanie to poprzedza szczyt UE-UK, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wtedy też Andy Burnham liczy na wypracowanie gruntu pod bliższe relacje miedzy Wielką Brytanią i Wspólnotą.

- Advertisement -

W ramach dwustronnych rozmów UE i Wielka Brytania planują zawrzeć porozumienia dotyczące handlu żywnością i napojami. A także systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz programu mobilności dla młodych ludzi. Kwestią sporną pozostają jednak czesne dla studentów z krajów UE.

Przedstawiciele UE zasygnalizowali, że kluczowe porozumienia dotyczące handlu żywnością i napojami oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji mogą nie wejść w życie, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie czesnego dla studentów z UE – tak, aby płacili oni stawki obowiązujące obywateli brytyjskich.

Burnham stwierdził:

Wierzę, że można wypracować dobre porozumienie, z którego skorzystają zarówno Wielka Brytania, jak i Europa. Umowa nie jest jeszcze gotowa. Przed nami siedem dni, podczas których czeka nas zapewne wiele nieprzespanych nocy.

Według niego „reset” relacji ma polegać na sprawdzeniu, czy można „wykonać krok wstecz w stronę ściślejszej współpracy z Europą”.

Na szczycie UK-UE Andy Burnham liczy na wypracowanie gruntu pod bliższe relacje miedzy Wielką Brytanią i Wspólnotą
Na szczycie UK-UE Andy Burnham liczy na wypracowanie gruntu pod bliższe relacje miedzy Wielką Brytanią i Wspólnotą / fot. Shutterstock

Za takim Brexitem nie głosowali wyborcy?

Zdaniem brytyjskiego premiera wypracowana przez torysów umowa brexitowa nie jest tym, za czym głosowali wyborcy w referendum.

Uważam, że ostatecznie otrzymaliśmy znacznie twardszy Brexit, niż spodziewali się tego wyborcy, idąc do urn w 2016 roku – stwierdził Burnham.

W czwartek, po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Irlandii, Burnham stwierdził, że ma nadzieję, iż porozumienie pomoże obniżyć ceny i pobudzić brytyjską gospodarkę. Przewiduje on, że negocjacje mogą potrwać „do ostatniej chwili”.

Przez najbliższe siedem dni będę usilnie walczył o te korzyści dla Wielkiej Brytanii… Przyniosą one realną zmianę. Jeśli mogę zrobić cokolwiek, by zaradzić kryzysowi kosztów utrzymania, moim obowiązkiem jest podjąć takie działania – stwierdził.

Wcześniej oświadczył, że porozumienie dotyczące sektora żywności i napojów – które ograniczy biurokrację wynikającą z Brexitu – przyczyni się do wzrostu brytyjskiego PKB o 0,4 proc.

Powrót do UE?

Partia Konserwatywna zarzuciła wcześniej Partii Pracy, że poprzez swój „reset relacji z UE” próbuje „wprowadzić nas z powrotem do Unii Europejskiej tylnymi drzwiami”.

Z kolei David Cameron powiedział w rozmowie z Bloomberg News, że Burnham nie powinien dążyć do powrotu Wielkiej Brytanii do UE. Według byłego premiera obecne problemy kraju nie mają żadnego związku z jego wyjściem ze Wspólnoty.

Odnosząc się do tych słów, Burnham oświadczył:

Uważam, że [Cameron] myli się, twierdząc, iż niski wzrost gospodarczy, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatniej dekadzie, „nie ma nic wspólnego z Brexitem”. Dowody wskazują na coś przeciwnego. Wydaje się, że jego wypowiedź ma na celu raczej utrzymanie jedności w Partii Konserwatywnej niż walkę o brytyjskie interesy.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Pracodawcy będą musieli podawać wysokość zarobków w ogłoszeniach o pracę

Andy Burnham ogłosił, że pracodawcy będą musieli podawać wysokość zarobków w ogłoszeniach o pracę.

Swobodny przepływ osób to podstawowy warunek powrotu do UE

Michel Barnier powiedział, że swobodny przepływ osób „nie podlega negocjacjom”, jeśli Wielka Brytania chce ponownie przystąpić do UE.

Zacieśnienie więzi z UE będzie kosztowne dla Wielkiej Brytanii

Unia Europejska przygotowała listę swoich żądań wobec Wielkiej Brytanii, która planuje zacieśnienie więzi z UE.

Porozumienie między UK i UE w związku z eksportem żywności

Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły projekt porozumienia dotyczący eksportu żywności po Brexicie.

Wielka Brytania przywróci swobodny przepływ osób z UE?

Andy Burnham zapowiedział, że chce „uczciwej dyskusji” na temat przywrócenia przez Wielką Brytanię swobodnego przepływu osób.

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

Koszt niespodziewanych wydatków gospodarstw domowych w UK

Ujawniono średni koszt niespodziewanych wydatków, z jakimi w minionym roku musiały zmierzyć się gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

300 funtów dla emerytów w ramach Winter Fuel Payment

Emeryci mogą otrzymać od 100 do 300 funtów wsparcia na opłacenie rachunków za ogrzewanie w ramach dodatku – Winter Fuel Payment.
Praca i finanse

Najszybszy wzrost gospodarczy od ponad dwóch lat

Brytyjski urząd statystyczny (ONS) poinformował, że w okresie od lipca do września wzrost gospodarczy wyniósł 0,7 proc.
UK

Przed nami mroźny weekend. Możliwe opady śniegu

W weekend mieszkańcy Wysp mogą spodziewać się przymrozków i zimnych wiatrów. A miejscami możliwe będą opady śniegu.
Praca i finanse

Lukratywna praca dodatkowa w Wielkiej Brytanii. Gdzie można najlepiej zarobić?

Ponad 1,3 miliona pełnoetatowych pracowników na Wyspach ma dodatkową pracę. Pozwala im to nie tylko zwiększyć swój dochód, ale też rozwijać się zawodowo.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości.

Czytaj więcej