Andy Burnham stwierdził, że porozumienie między UK i UE, które będzie korzystne dla obu stron, jest możliwe. Według niego mogłoby ono być „bardziej zbliżone do tego Brexitu, za którym głosowali ludzie w 2016 roku”.

Premier Wielkiej Brytanii jest przekonany, że możliwe jest wypracowanie z UE porozumienia korzystnego dla obu tron. Czyli takiego, które byłoby „bliższe Brexitowi, za którym ludzie głosowali w 2016 roku”.

Porozumienie między UK i UE korzystne dla obu stron jest możliwe?

W czasie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie premier spotkał się z innymi przywódcami krajów UE. Spotkanie to poprzedza szczyt UE-UK, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wtedy też Andy Burnham liczy na wypracowanie gruntu pod bliższe relacje miedzy Wielką Brytanią i Wspólnotą.

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W ramach dwustronnych rozmów UE i Wielka Brytania planują zawrzeć porozumienia dotyczące handlu żywnością i napojami. A także systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz programu mobilności dla młodych ludzi. Kwestią sporną pozostają jednak czesne dla studentów z krajów UE.

Przedstawiciele UE zasygnalizowali, że kluczowe porozumienia dotyczące handlu żywnością i napojami oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji mogą nie wejść w życie, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie czesnego dla studentów z UE – tak, aby płacili oni stawki obowiązujące obywateli brytyjskich.

Burnham stwierdził:

– Wierzę, że można wypracować dobre porozumienie, z którego skorzystają zarówno Wielka Brytania, jak i Europa. Umowa nie jest jeszcze gotowa. Przed nami siedem dni, podczas których czeka nas zapewne wiele nieprzespanych nocy.

Według niego „reset” relacji ma polegać na sprawdzeniu, czy można „wykonać krok wstecz w stronę ściślejszej współpracy z Europą”.

Za takim Brexitem nie głosowali wyborcy?

Zdaniem brytyjskiego premiera wypracowana przez torysów umowa brexitowa nie jest tym, za czym głosowali wyborcy w referendum.

– Uważam, że ostatecznie otrzymaliśmy znacznie twardszy Brexit, niż spodziewali się tego wyborcy, idąc do urn w 2016 roku – stwierdził Burnham.

W czwartek, po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Irlandii, Burnham stwierdził, że ma nadzieję, iż porozumienie pomoże obniżyć ceny i pobudzić brytyjską gospodarkę. Przewiduje on, że negocjacje mogą potrwać „do ostatniej chwili”.

– Przez najbliższe siedem dni będę usilnie walczył o te korzyści dla Wielkiej Brytanii… Przyniosą one realną zmianę. Jeśli mogę zrobić cokolwiek, by zaradzić kryzysowi kosztów utrzymania, moim obowiązkiem jest podjąć takie działania – stwierdził.

Wcześniej oświadczył, że porozumienie dotyczące sektora żywności i napojów – które ograniczy biurokrację wynikającą z Brexitu – przyczyni się do wzrostu brytyjskiego PKB o 0,4 proc.

Powrót do UE?

Partia Konserwatywna zarzuciła wcześniej Partii Pracy, że poprzez swój „reset relacji z UE” próbuje „wprowadzić nas z powrotem do Unii Europejskiej tylnymi drzwiami”.

Z kolei David Cameron powiedział w rozmowie z Bloomberg News, że Burnham nie powinien dążyć do powrotu Wielkiej Brytanii do UE. Według byłego premiera obecne problemy kraju nie mają żadnego związku z jego wyjściem ze Wspólnoty.

Odnosząc się do tych słów, Burnham oświadczył:

– Uważam, że [Cameron] myli się, twierdząc, iż niski wzrost gospodarczy, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatniej dekadzie, „nie ma nic wspólnego z Brexitem”. Dowody wskazują na coś przeciwnego. Wydaje się, że jego wypowiedź ma na celu raczej utrzymanie jedności w Partii Konserwatywnej niż walkę o brytyjskie interesy.