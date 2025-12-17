Inflacja w UK może mieć wpływ na decyzję Banku Anglii o obniżce stóp procentowych
Inflacja w UK może mieć wpływ na decyzję Banku Anglii o obniżce stóp procentowych / fot. Shutterstock
Gwałtowny spadek inflacji w UK. Dzięki niższym cenom żywności

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według oficjalnych danych ONS inflacja w UK spadła do 3,2 proc. w związku ze spowolnieniem wzrostu cen żywności. Dzięki temu rosną nadzieje na obniżkę stóp procentowych w czwartek.

Niedawno pisaliśmy o tym, że brytyjska gospodarka nie jest w najlepszej formie. W październiku PKB spadło o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym i jest to znacznie słabszy wynik niż ten, który prognozowali ekonomiści z City. Mimo trudnego dla brytyjskiej gospodarki tygodnia, najnowsze dane dotyczące inflacji są pozytywne.

Inflacja w UK spadła bardziej niż przewidywano

ONS poinformowało, że stopa inflacji mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych spadła w ubiegłym miesiącu do 3,2 proc. z 3,6 proc. w październiku. Spadek ten jest większy niż prognozy ekonomistów z City wynoszące 3,5 proc.

Obecny poziom inflacji jest najniższy od marca. O przyczynach spadku więcej powiedział Grant Fitzner, główny ekonomista ONS:

Niższe ceny żywności, które tradycyjnie rosną o tej porze roku, były głównym motorem spadku. A odnotowano go zwłaszcza w przypadku takich produktów jak ciasta, ciastka i płatki śniadaniowe. Ponadto przyczyniły się do tego również ceny tytoniu. Ogólnie odnotowaliśmy spadek cen w tym miesiącu pod dużym wzroście rok temu. Kolejnym czynnikiem były niższe ceny odzieży damskiej.

Najnowszy odczyt pokazał zatem, że inflacja cen żywności i napojów spadła z 4,9 proc. w październiku do 4,2 proc.

Inflacja bazowa, która nie obejmuje zmiennych cen, takich jak energia i żywność, również spadła z 3,4 proc. do 3,2 proc.

Ekonomiści stwierdzili, że oferty sprzedawców detalicznych z okazji Czarnego Piątku i przedświąteczne promocje mogły przyczynić się do zmniejszenia stopy bazowej w listopadzie, w związku z rabatami na produkty mięsne, odzież, obuwie i meble.

Niższe ceny żywności przyczyniły się do spadku inflacji w Wielkiej Brytanii
Niższe ceny żywności przyczyniły się do spadku inflacji w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock

Spadek inflacji w Polsce i innych krajach UE

W tym samym czasie najnowsze dane dotyczące inflacji opublikował także Eurostat. Wynika z nich, że ceny w Polsce mają większą dynamikę niż w innych krajach UE.

Dane Eurostatu pokazują spadek inflacji w całej Unii Europejskiej z poziomu 2,5 proc. w październiku do 2,4 proc. w listopadzie. Najbardziej inflacja spadła na Cyprze (wynosi 0,1 proc.), we Francji (0,8 proc.) i we Włoszech (1,1 proc.). Natomiast najwyższe wskaźniki inflacji mają: Rumunia (8,6 proc.), Estonia (4,7 proc.) i Chorwacja (4,3 proc.).

W Polsce natomiast ceny rosły wolniej niż w październiku. Inflacja bazowa z wyłączeniem cen energii, paliw i żywności wyniosła w listopadzie 2,7 proc. Jest to najniższy poziom od sześciu lat. Przypomnijmy, że w listopadzie 2019 roku wskaźnik wyniósł 2,6 proc.

