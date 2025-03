Jak pasażerowie oceniają program Ryanair Prime?

W minionym tygodniu tanie linie lotnicze Ryanair uruchomiły nową usługę subskrypcyjną. Jak Prime oceniają pasażerowie? Czy korzyści, które płyną z wykupienia „abonamentu lotniczego” w cenie 79 funtów, uzasadniają jego koszt? Czy może irlandzki przewoźnik (znów!) po prostu próbuje wycisnąć kilkadziesiąt funtów więcej od swoich klientów?

Przypomnijmy, 24 marca 2025 roku Ryanair uruchomił Prime. Jest to 12-miesięczna subskrypcja, która kosztuje 79 funtów lub euro (339 zł). Zapewnia one bonusy, do których dostęp mają tylko subskrybenci.

Co można zyskać w ramach Ryanair Prime?

Największym atutem tego programu wydaje się dostęp do ekskluzywnych, w domyśle – tańszych – ofert. Jeszcze tańsze bilety będą oferowane wyłącznie subskrybentem. Nie będę one dostępne w „zwykłej sprzedaży”. W ciągu roku pojawi się 12 takich ofert, po jednej w każdym miesiącu.

Oprócz tego w ramach ryanairowskiego Prime będzie można otrzymać możliwość wyboru miejsca w samolocie (ograniczone do „maksymalnie 12 miejsc” w roku) oraz ubezpieczenie podróżne. Ile będzie można zaoszczędzić dzięki temu programowi? Jak twierdzą przedstawiciele Ryanaira, pasażerowie, którzy w ciągu roku odbędą 12 lotów, zaoszczędzą 420 funtów.

Jak pasażerowie oceniają subskrypcję Ryanaira?

Jak ofertę Prime od Ryanaira oceniają pasażerowi, których o zdanie na ten temat zapytała redakcja serwisu „Metro”?.

– To niewiele, jak na 79 funtów – komentuje Richie Fine. – Powinni przynajmniej dać ludziom pierwszeństwo wejścia na pokład i dwie sztuki bagażu podręcznego, żeby było warto – dodaje. Kristina Owen zgadza się z opinią co do bagażu, a Alexander Ivanov był jeszcze bardziej krytyczny. – Ta oferta wygląda na jakiś żart. To marnotrawstwo 79 funtów na rzeczy, których prawie się nie potrzebuje – uważa.

Z drugiej strony wyraźnie zaznaczono, że subskrypcji Prime w zasadzie nie opłaca się wykupywać, jeśli podróżuje tylko okazjonalnie. – Dla osób, które regularnie latają w ciągu roku, to może być dobre rozwiązanie. Jednak dla osób latających raz w roku, nie sądzę, żeby to było korzystne – zwraca uwagę Diana Pauzaite-McCurley.

Jeden z komentujących zasugerował, że Ryanair powinien… podnieść opłatę, ale uwzględnić przy tym dodatkowe korzyści. – Powinni podnieść cenę, ale dodać 10-kilogramowy bagaż lub coś takiego. Inaczej ta oferta nie ma sensu. Oszczędności dotyczące ubezpieczenia i rezerwacji miejsc nie są znaczące – zwraca uwagę Chris Downing.

„Dla osób często latających samolotami to dobra oferta”

W gronie komentarzy krytycznych i o jawnie negatywnym wydźwięku pojawiło się również kilka głosów „na tak”. – Dla osób często latających samolotami to dobra oferta – uważa Angela Keating. – To prawdziwy game-changer dla osób, które dużo podróżują. Można pozwolić sobie na dodatkowe wakacje – dodaje Chris Robinson.

Podsumowując, Ryanair nie jest jedyną tanią linią lotniczą oferującą subskrypcje tego typu. Wizz Air oferuje program WIZZ All You Can Fly w cenie 495 funtów rocznie. Pasażerowie mają dostęp do nieograniczonej liczby lotów do 200 miejsc docelowych w 50 krajach. Trzeba jednak dopłacić opłatę za rezerwację (8,27 funta na lot).

Z kolei EasyJet Plus oferuje podróżnym korzyści, takie jak rezerwację miejsca, szybki boarding i dodatkowy bagaż podręczny. Cena? 249 funtów rocznie.