Kary od HMRC mogą wynieść nawet 200 funtów
Kary od HMRC mogą wynieść nawet 200 funtów / fot. Shutterstock
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Komu grozi 200 funtów kary od HMRC po zmianie przepisów podatkowych?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Po dużej zmianie przepisów podatkowych w Wielkiej Brytanii gospodarstwom domowym grożą kary od HMRC w wysokości 200 funtów.

HMRC uruchomiło 6 kwietnia nowy system „Making Tax Digital” (MTD) dla jednoosobowych działalności gospodarczych i landlordów, który wymaga od nich przechowywania dokumentacji cyfrowej przez cały rok.

Kary od HMRC w wysokości 200 funtów

W ramach nowego systemu, jeśli podatnik nie dotrzyma terminu składania zeznań, dostanie punkt karny. I będzie zobowiązany do zapłaty stałej kary w wysokości 200 funtów po osiągnięciu progu punktowego zależnego od częstotliwości składania zeznań.

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Oznacza to, że od kwietnia 2026 roku osoby samozatrudnione i właściciele nieruchomości zarabiający ponad 50 000 funtów są zobowiązani do składania zeznania podatkowego co trzy miesiące. A nie – jak do tej pory – raz w roku. W ten sposób mają informować urząd skarbowy o wszelkich dodatkowych należnych podatkach.

Nowy system ma na celu pomóc ludziom zaoszczędzić czas przy składaniu zeznań podatkowych poprzez równomierne rozłożenie obciążenia w ciągu roku. Zamiast składać jedno zeznanie podatkowe w styczniu, osoby te muszą przesyłać kwartalne aktualizacje do HMRC.

Zmiana oznacza, że od kwietnia około 864 000 samozatrudnionych i wynajmujących musi dotrzymać czterech terminów w roku podatkowym. Natomiast osoby, które złożą zeznanie po terminie, otrzymają grzywny.

Od kwietnia około 864 000 samozatrudnionych i wynajmujących musi dotrzymać czterech terminów w roku podatkowym
Od kwietnia około 864 000 samozatrudnionych i wynajmujących musi dotrzymać czterech terminów w roku podatkowym / fot. Shutterstock

Kary oparte na punktach

Instytut Biegłych Rewidentów Anglii i Walii wyjaśnia: „Nowe kary za spóźnione składanie zeznań podatkowych są oparte na punktach. Jeśli częstotliwość składania zeznań podatkowych jest roczna, po osiągnięciu przez podatnika dwóch punktów, zostanie naliczona kara w wysokości 200 funtów. Dodatkową karę w wysokości 200 funtów otrzyma w przypadku spóźnionego złożenia kolejnego rocznego zeznania podatkowego.”

Po otrzymaniu czterech punktów karnych od podatnika, który ma obowiązek rozliczania podatku dochodowego MTD i składania kwartalnych deklaracji, naliczana jest kara w wysokości 200 funtów.

Podatnicy ponoszą również koszty z tytułu opóźnień w płatnościach podatku. Nowa kara za opóźnienie w płatności składa się z dwóch oddzielnych opłat. Jednej płatnej 30 dni po terminie płatności, w oparciu o ustalony procent zaległego salda. Oraz drugiej płatnej od 31. dnia, która będzie naliczana codziennie, w oparciu o zaległą kwotę.

HMRC potwierdziło, że kary nie będą naliczane w przypadku niedotrzymania kwartalnych aktualizacji w roku podatkowym 2026/27. Jednak podatnicy nadal będą podlegać karze za spóźnione deklaracje podatkowe na koniec roku podatkowego.

Osoby, które przystąpiły do programu MTD w kwietniu 2026 roku, nadal będą musiały złożyć zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2025/2026 w standardowy sposób do 31 stycznia 2027 roku. Ponieważ obejmuje to okres przed rozpoczęciem MTD. Pierwsze zeznanie podatkowe MTD, obejmujące rok podatkowy 2026/2027, należy złożyć do 31 stycznia 2028 roku.

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