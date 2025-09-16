Linie lotnicze Jet2 wprowadzają nowe zasady dotyczące bagażu. Oprócz tego darmowe loty dla dzieci fot. Planespotter Geneva/Pexels
Linie lotnicze Jet2 wprowadzają nowe zasady dotyczące bagażu. Oprócz tego darmowe loty dla dzieci
Jet2 wprowadza darmowe loty dla dzieci poniżej 2 lat

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Jet2 wprowadza ogromne zmiany dla rodzin, w tym nowe zasady dotyczące limitu bagażu. Dzieci poniżej drugiego roku życia mogą teraz podróżować liniami Jet2 za darmo.

Linie Jet2 twierdzą, że są obecnie jedynymi liniami lotniczymi w Wielkiej Brytanii, które nie pobierają opłat za dzieci poniżej drugiego roku życia. Nowe zasady wprowadzone przez Jet2 obowiązują dla wszystkich nowych rezerwacji. Jednakże, aby zadziałały dzieci muszą mieć mniej niż dwa lata w momencie podróży.

Jet2 to pierwsza linia lotnicza, która wprowadziła darmowe loty dla maluchów

Jak przekazały linie lotnicze Jet2:

– Dzieci poniżej drugiego roku życia podróżują z Jet2holidays za darmo od zawsze. Teraz jednak wszystkie dzieci poniżej dwóch lat będą podróżowały z Jet2 za darmo. Niezależnie od tego, czy podróżują w ramach pakietu Jet2holidays, czy w ramach zwykłych lotów.

– Ponadto Jet2.com wprowadza nową, przyjazną rodzinom zmianę w zakresie limitów bagażu dla dzieci i niemowląt. To oznacza, że nie będzie pobierana opłata za nadbagaż dla dzieci i niemowląt. Ta zasada wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Linie lotnicze Jet2 wprowadzają nowe zasady dotyczące bagażu. Oprócz tego darmowe loty dla dzieci

– Oprócz dodatkowego limitu bagażu dla dzieci poniżej dwóch lat, pasażerowie mogą bezpłatnie zabrać ze sobą do dwóch sztuk bagażu podręcznego na każde dziecko poniżej dwóch lat i nadać je do luku bagażowego.

– Mogą to być składane wózki dziecięce, spacerówki, foteliki samochodowe, foteliki podwyższające, nosidełka dla niemowląt i łóżeczka turystyczne. Ograniczenie wagowe do 10 kg nie ma już do nich zastosowania.

Jet2 stawia na podróże przyjazne rodzinom

Po ogłoszeniu tej decyzji przez linię lotniczą Steve Heapy, dyrektor generalny Jet2.com i Jet2holidays, powiedział:

– Jako linia lotnicza i organizator wycieczek przyjazny rodzinom, zawsze szukamy sposobów na to, aby ulepszyć doświadczenia podróżujących z nami. Dlatego wprowadzamy darmowe loty dla dzieci.

– Stawiając naszych klientów na pierwszym miejscu i wprowadzając te zmiany, sprawiamy, że podróżowanie staje się jeszcze bardziej dostępne dla milionów rodzin.

