Drzemki w trakcie lotu stały się czymś normalnym wśród niemieckich pilotów. To może okazać się niebezpieczne fot. Shutterstock
Drzemki w trakcie lotu stały się czymś normalnym wśród niemieckich pilotów. To może okazać się niebezpieczne fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobkiŻycie w Niemczech
1 min.czytania

Niemcy: 93% pilotów przyznaje się do drzemek w trakcie lotu

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Drzemki w trakcie lotu: Niemiecki związek zawodowy pilotów przekazał, że stały się one „niepokojącą rzeczywistością”. Związek alarmuje, że w tym sektorze „rośnie zmęczenie”.

Związek zawodowy Vereinigung Cockpit w ostatnich tygodniach przeprowadził ankietę wśród ponad 900 pilotów. Wynika z niej, że aż 93 procent przyznaje się do tego, że spało w trakcie lotu w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

- Advertisement -

Niepokojące wyniki ankiety Vereinigung Cockpit

Związek zastrzega jednocześnie, że badanie „nie jest reprezentatywne”. W tym samym czasie okazuje się, że 12 procent pilotów śpi w trakcie każdego lotu.

Kolejne 44 procent robi to regularnie, a 33 procent śpi od czasu do czasu. Kolejne 3 procent spało raz, a 7 procent nie jest w stanie stwierdzić, jak często się im to zdarza.

Drzemki w trakcie lotu stały się czymś normalnym wśród niemieckich pilotów. To może okazać się niebezpieczne fot. Pixabay
Drzemki w trakcie lotu stały się czymś normalnym wśród niemieckich pilotów. To może okazać się niebezpieczne fot. Pixabay

Dlaczego drzemki w trakcie lotu stały się normą?

– Drzemki stały się już od dawna normą w niemieckich kokpitach – powiedziała Katharina Dieseldorff, wiceprzewodnicząca związku zawodowego reprezentującego 10 000 pilotów, pracowników kokpitów i stażystów.

– To, co pierwotnie miało być krótkotrwałym środkiem naprawczym, stało się trwałą odpowiedzią na ciągłą presję. Krótka drzemka sama w sobie nie jest niezbędna. Natomiast permanentnie wyczerpana załoga samolotu stanowi ogromne ryzyko.

Dodała, że niedobory kadrowe i „rosnąca presja operacyjna” pogorszyły sytuację pilotów, szczególnie w miesiącach letnich.

Związek zawodowy definiuje drzemkę jako „kontrolowaną fazę odpoczynku w trakcie lotu”.

Przeczytaj także

Opieka socjalna w Niemczech dla rodziny. Tiktoker mówi, jak jest

Opieka socjalna w Niemczech należy do jednej z najbardziej hojnych w Europie. Zasiłek dla bezrobotnych może wynosić nawet 2948,40 euro miesięcznie.

Oszuści sprzedają imigrantom fałszywe niemieckie certyfikaty integracyjne

Oszuści w Niemczech sprzedają imigrantom przez internet fałszywe certyfikaty integracyjne. Ułatwiają uzyskanie pobytu stałego i obywatelstwa.

Niemcy rozbudowują rezerwy żywnościowe na wypadek wojny i katastrof

Berlin planuje wyraźnie rozszerzyć strategiczne zapasy żywności, które dotąd opierały się głównie na zbożach i suszonych nasionach roślin strączkowych. Teraz w magazynach mają znaleźć się gotowe produkty, np. konserwy z soczewicą.

41-letni Polak z wyrokiem zatrzymany na granicy. Kolejny przykład opieszałości policji

41 letni Polak z prawomocnym wyrokiem i nałożoną karą grzywny od 2022 roku bez problemu mieszkał i podróżował z Polski, do Niemiec i Holandii. Mieszkał i pracował w Niemczech. Legalnie. Jednak policja przez kilka lat nie potrafiła go znaleźć.

Ulewy paraliżują miasta: zamknięte drogi, zalane domy

W poniedziałek wieczorem przez zachodnie Niemcy przetoczyły się gwałtowne ulewy, których skutki następnego dnia sparaliżowały cześć miast.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet