Morrisons zamyka 100 sklepów. Setki pracowników w UK zagrożonych utratą pracy
Joanna Baran
Brytyjska sieć supermarketów Morrisons przygotowuje się do zamknięcia około 100 sklepów convenience w całym kraju. Według doniesień medialnych zmiany mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych miesięcy i obejmą głównie placówki działające pod marką Morrisons Daily. Decyzja oznacza, że setki pracowników mogą znaleźć się w sytuacji ryzyka utraty zatrudnienia.

Morrisons zamyka 100 sklepów – które sklepy zostaną objęte decyzją

Zamknięcia mają dotyczyć przede wszystkim sklepów określanych przez sieć jako nierentowne i „najbardziej problematyczne”. Chodzi o mniejsze placówki convenience. Te często funkcjonują na osiedlach i w lokalnych punktach handlowych.

Według informacji branżowych, są to głównie sklepy przejęte wraz z siecią McColl’s w 2022 roku i później przekształcone w Morrisons Daily. To właśnie te lokalizacje, mimo restrukturyzacji i inwestycji, w wielu przypadkach nie osiągnęły oczekiwanej rentowności.

Dlaczego zapadła decyzja o likwidacji?

Sieć wskazuje na długotrwałe straty części sklepów oraz rosnące koszty prowadzenia działalności. Wśród najważniejszych czynników zamknięcia sieć wymieniane wyższe koszty pracy oraz obciążenia operacyjne. Te utrudniają utrzymanie rentowności mniejszych formatów.

Zamknięcia będą dotyczyć wyłącznie tych lokalizacji, które od dłuższego czasu generują straty i nie rokują poprawy wyników.

Sytuacja pracowników likwidowanych placówek

Najbardziej bezpośrednio skutki decyzji odczują pracownicy sklepów objętych restrukturyzacją. Firma zapowiada rozpoczęcie procesu konsultacji, który jest standardową procedurą w przypadku planowanych redukcji.

Część pracowników ma otrzymać propozycje przeniesienia do innych lokalizacji – zarówno do większych supermarketów Morrisons, jak i do działów logistyki oraz produkcji. Jednak nie ma gwarancji, że wszyscy zatrudnieni zostaną objęci takimi rozwiązaniami, co oznacza realne ryzyko zwolnień.

Morrisons zamyka 100 sklepów – co to oznacza dla lokalnych społeczności

Dla klientów oznacza to przede wszystkim likwidację części małych sklepów osiedlowych, które pełniły funkcję codziennych punktów zakupowych. W wielu przypadkach sieć nie zastąpi ich nowymi placówkami. Znikną na zawsze. A wraz z nimi bliskość, lokalność i wygoda.

Morrisons deklaruje, że skieruje klientów do pobliskich sklepów oraz kanałów sprzedaży online. W praktyce może to jednak oznaczać ograniczenie dostępności lokalnych punktów handlowych, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na obrzeżach miast.

Morrisons zamyka 100 sklepów – szerszy obraz zmian w handlu

Decyzja sieci wpisuje się w szerszy trend restrukturyzacji segmentu convenience w Wielkiej Brytanii. Rosnące koszty prowadzenia działalności oraz presja płacowa powodują, że część małych sklepów staje się nierentowna.

Sieci coraz częściej koncentrują się na bardziej dochodowych lokalizacjach oraz rozwoju franczyzy i sprzedaży online. W efekcie rynek małych sklepów detalicznych ulega stopniowemu zmniejszeniu. Natomiast koszty tej zmiany w największym stopniu ponoszą pracownicy lokalnych placówek.

 

