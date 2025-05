Linie lotnicze, które najczęściej odwołują loty w ostatniej chwili

Wielu pasażerów Ryanaira może być zaskoczonych wynikiem ostatniego pojedynku najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii linii lotniczych. Wydano decyzję w sprawie ich punktualności i tego, gdzie najczęściej zdarzają się odwołania lotów w ostatniej chwili.

Organizacja Which? oceniła, która z najpopularniejszych tanich linii lotniczych w Wielkiej Brytanii ma największe szanse na dotarcie do celu na czas. Dwie tanie linie lotnicze rywalizowały ze sobą pod względem odwołań lotów w ostatniej chwili.

- Advertisement -

Gdzie są najczęstsze odwołania lotów?

Według brytyjskiego lidera konsumentów – Which? Ryanair pokonuje easyJet pod względem niezawodności. Grupa stwierdziła, że chociaż obie linie lotnicze poprawiły swoje wskaźniki odwołań w ciągu ostatniego roku, Ryanair jest „nieco” lepszym wyborem.

Which? dodał: „W ciągu 12 miesięcy do września 2023 roku Ryanair anulował 0,80 proc. lotów. To mniej więcej średnia dla przewoźników, których braliśmy pod uwagę”.

Niestety easyJet poradził sobie zauważalnie gorzej. Anulował 2 proc. lotów w ciągu zaledwie 24 godzin od odlotu. Według rzecznika konsumentów, o wiele więcej lotów zostało odwołanych z kilkudniowym lub tygodniowym wyprzedzeniem.

Dane dotyczące odwołań

Dane dotyczące punktualności i odwołań lotów pochodzą z Civil Aviation Authority (CAA). Na ich podstawie Which? orzekł, która linia lotnicza wypada pod tym względem korzystniej. Sprawdził także koszt bagażu, a także zmierzył przestrzeń na nogi, aby w ten sposób określić najlepszą linię lotniczą dla każdego budżetu.

Z danych CAA wynika, że od października 2023 do września 2024 roku easyJet odwołał 0,9 proc. lotów w krótkim terminie. W przypadku Ryanaira odsetek ten wyniósł zaledwie 0,2 proc. Zatem Ryanair jest nieznacznie lepszą opcją dla podróżnych, którzy nie chcą wydawać zbyt dużo na lot i obawiają się o niezawodność.

Punktualność w Ryanairze i easyJet

Ponadto Ryanair uzyskał także nieznaczną przewagę nad easyJet pod względem punktualności. Według Which? aż 67 proc. lotów easyJet odlatywało w ciągu 15 minut od zaplanowanego czasu. Natomiast w przypadku Ryanaira ten sam wskaźnik wyniósł 65 proc.

Wyniki są nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że easyJet zwykle przewyższa Ryanaira w rankingu najlepszych i najgorszych linii lotniczych. Jednak Which? twierdzi, że easyJet „zraziło” wielu swoich lojalnych pasażerów w 2023 roku, gdy odwołało tysiące lotów.

Z badań wynika, że prawdopodobieństwo opóźnienia jest także związane z dniem tygodnia. Chociaż lot w dzień powszedni może być tańszy, liczba podróżnych udających do pracy w interesach od poniedziałku do piątku może zwiększyć zatory w powietrzu.