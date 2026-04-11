Masz wykupione wakacje? Operator może poprosić o więcej pieniędzy

Ze względu na wzrost cen paliwa lotniczego, dopłaty za wakacje są coraz bardziej prawdopodobne. Niestety nawet gdy mamy wykupione wakacje, operator może poprosić nas o więcej pieniędzy.

Zamknięcie Cieśniny Ormuz wpłynęło na globalną dystrybucję i koszt paliwa lotniczego. Przed konfliktem z Iranem tona paliwa lotniczego była wyceniana na około 830 dolarów (623 funty). W tamtym tygodniu cena tony paliwa lotniczego wzrosła do ponad 1700 dolarów (1277 funtów).

Wzrosną koszty paliwa lotniczego

Wiele linii lotniczych, w tym Ryanair, BA i easyJet, zgromadziło zapasy paliwa, co oznacza, że zablokowały ceny na określony czas, aby zabezpieczyć się przed nagłymi wahaniami na rynku.

Jednak nie wszystkie linie lotnicze podjęły ten środek ostrożności. Wizz Air twierdzi, że podwyżki cen paliwa przyczynią się do spadku zysków o 50 milionów funtów.

Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołały ponad 1000 lotów w kwietniu. Air France-KLM podniosły ceny biletów długodystansowych o 43 funty za lot w obie strony. W dalszej perspektywie, Qantas, AirAsia i Cathay Pacific to kolejne linie lotnicze, które podwyższą ceny.

Jak podaje Daily Telegraph – nawet dla tych linii lotniczych, które zabezpieczyły swoje zapasy paliwa, sytuacja stanie się mniej bezpieczna. Ze względu na to, że wojna przeciągnie się na lato. Dla wielu poziom zabezpieczeń spada po drugim kwartale.

Wykupione wakacje nie zabezpieczają przed podwyżkami

W przypadku możliwych dopłat do wakacji może dojść do sytuacji, w której klienci zostaną poproszeni o dodatkową kwotę już po kliknięciu przycisku „rezerwuj” i po wpłaceniu zaliczki.

Istnieje jednak pewne zabezpieczenie. Biura podróży zrzeszone w ABTA muszą pokryć pierwsze dwa procent wszelkich podwyżek kosztów. Jeśli zatem nasze wakacje kosztowały 4000 funtów, ale wzrosną o 80 funtów, nie będziemy musieli do nich dopłacać.

Wszelkie dodatkowe koszty powyżej tej kwoty, do 8 procent, mogą już nas obciążać. Jeśli więc nasz urlop za 4000 funtów wzrośnie o 320 funtów, możemy zostać poproszeni o uiszczenie dodatkowej opłaty.

Natomiast biura podróży nie mają prawa doliczać dopłat w ciągu 20 dni od daty wyjazdu. Graeme Buck, dyrektor ds. komunikacji w ABTA (największym brytyjskim stowarzyszeniu turystycznym), powiedział:

– Jeśli zarezerwowałeś już swój letni pakiet wakacyjny, możesz być pewien, że obowiązują bardzo jasne zasady dotyczące dopłat. One mają cię chronić. Przez lata bardzo rzadko zdarzało się, aby klientów korzystających z pakietów wakacyjnych proszono o dodatkowe pieniądze. Natomiast kwoty do dopłaty są ściśle ograniczone.