Inflacja w UK spadła, ale paliwo drożeje. Co to oznacza dla Polaków?

Ze względu na niższe rachunki za gaz i prąd inflacja w UK spadła w kwietniu bardziej niż przewidywano. Jednak ceny paliw nadal idą w górę. Sytuacja nie jest optymistyczna, analitycy ostrzegają, że mieszkańcy Wysp, w tym także Polacy, muszą przygotować się na wzrost cen w nadchodzącym czasie.

Mimo zaskakujących danych dotyczących inflacji w UK, ekonomiści przewidują, że niebawem wzrośnie ona z powodu wpływu wojny z Iranem.

Spadła inflacja w UK, ale ceny paliwa rosną

Wskaźnik inflacji mierzący wzrost cen w czasie spadł do 2,8 proc. w ciągu roku kończącym się w kwietniu. Spadek nastąpił z 3,3 proc. w roku kończącym się w marcu. Na obniżkę miał wpływ rządowy pakiet wsparcia dotyczący rachunków za energię i niższe hurtowe ceny energii przed wojną z Iranem.

Analitycy przewidują jednak wzrost inflacji aż do 4 proc. do końca roku. Wynika to z faktu, że trwający konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję na ceny globalne. Co więcej – niższy wskaźnik inflacji nie oznacza spadku cen, tylko to, że rosną one wolniej niż wcześniej.

Ostrzegając przed możliwymi podwyżkami cen, główny ekonomista ONS, Grant Fitzner, stwierdził, że roczny koszt „zarówno surowców, jak i towarów opuszczających fabryki nadal rósł” w zeszłym miesiącu z powodu wyższych cen ropy naftowej i benzyny.

Ponadto koszty materiałów i paliwa kupowanego przez producentów do produkcji towarów – wzrosły o 7,7 proc. w ciągu roku do kwietnia.

W ciągu 12 miesięcy do kwietnia inflacja w żywności i napojów alkoholowych spadła do 3 proc., z 3,7 proc. w ciągu roku do marca. Spadek inflacji cen żywności nastąpił w związku z doniesieniami, że rząd naciska na supermarkety, aby ograniczyły ceny produktów spożywczych.

Ceny paliwa nadal rosną

Spadek inflacji w Wielkiej Brytanii nastąpił mimo wzrostu cen paliw. Jak podało ONS – średnia cena benzyny w zeszłym miesiącu wyniosła 156,8 pensa za litr. Stanowi to najwyższą cenę od listopada 2022 roku. Z kolei ceny oleju napędowego wzrosły w kwietniu o ponad 30 pensów i osiągnęły średnią cenę 190 pensów za litr. Czyli najwyższą od lipca 2022 roku. W maju ceny benzyny osiągnęły nowy szczyt. Jak podało RAC – we wtorek osiągnęły poziom 158,52 pensa za litr.