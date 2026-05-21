Obniżka VAT oraz darmowe przejazdy autobusami dla dzieci. Co oznacza ogłoszony dziś plan rządu na kryzys?
Joanna Baran
Kanclerz skarbu Rachel Reeves ogłosiła 21 maja 2026 roku w Izbie Gmin nowy pakiet działań osłonowych pod nazwą „Great British Summer Savings scheme”. Rząd przedstawia ten program jako tymczasową interwencję, która ma obniżyć koszty życia w okresie letnim i jednocześnie pobudzić wydatki konsumenckie w gospodarce, która zmaga się z presją inflacyjną i słabnącym popytem. Co oznacza ogłoszony dziś plan rządu na kryzys wojny w Iranie i czy realnie coś zmieni?

Program obejmuje wyłącznie sezon wakacyjny 2026 roku. Dlatego rząd jasno podkreśla jego krótkoterminowy charakter.

Rząd tnie VAT i obniża koszty rodzinnych wyjść

Rachel Reeves obniżyła stawkę VAT z 20% do 5% na szeroką gamę usług rekreacyjnych. Rząd obejmuje tą zmianą bilety do parków rozrywki, zoo, muzeów, kin dziecięcych, teatrów oraz innych atrakcji rodzinnych.

Obniżka obejmuje również część wydatków w trakcie wyjść rodzinnych, w tym posiłki dla dzieci w restauracjach i kawiarniach. Reeves argumentuje, że rząd w ten sposób realnie zmniejsza koszt „dnia poza domem”, który stał się coraz bardziej obciążający dla rodzin.

Równolegle rząd wprowadza darmowe przejazdy autobusami dla dzieci w wieku 5–15 lat w Anglii. Jednak tylko w sierpniu. Ta decyzja ułatwi rodzinom przemieszczanie się w czasie wakacji. Dodatkowo zmniejszy koszty codziennych aktywności.

Kiedy rząd wprowadza zmiany?

Rząd uruchamia cały pakiet od 25 czerwca 2026 roku, czyli wraz z początkiem wakacji szkolnych w Szkocji. Następnie utrzymuje go do 1 września 2026 roku, kiedy uczniowie w Anglii, Walii i Irlandii Północnej wracają do szkół.

Reeves i Ministerstwo Skarbu zaplanowali więc dokładnie okres największej konsumpcji sezonowej i skoncentrowali działania właśnie na tym czasie.

Kto korzysta z programu i jak reaguje gospodarka?

Rząd kieruje program przede wszystkim do rodzin z dziećmi, które w sezonie letnim ponoszą największe wydatki na rozrywkę i wyjścia. Kanclerz zakłada, że obniżka VAT przełoży się bezpośrednio na niższe ceny biletów i posiłków.

Najwięcej zyskają również przedsiębiorstwa z branży turystycznej i rekreacyjnej. Właściciele parków rozrywki, zoo, kin i restauracji rodzinnych liczą na większy ruch klientów i wyższe obroty w niezwykle ważnym sezonie letnim.

Organizacje branżowe, w tym UKHospitality, chwalą decyzję rządu i podkreślają, że Reeves daje firmom szybki instrument do przyciągnięcia klientów po okresie rosnących kosztów i spadającej konsumpcji. Przedstawiciele małych firm wskazują, że większy ruch w miastach może zwiększyć również sprzedaż dodatkową, taką jak napoje czy pamiątki.

Szersze tło: rząd reaguje na presję kosztów życia

Reeves łączy program z szerszą strategią walki z kosztami życia. Rząd reaguje na rosnące ceny i napięcia gospodarcze, które nasilają się pod wpływem globalnych czynników, w tym sytuacji na rynkach energii i żywności.

Kanclerz jasno sygnalizuje, że rząd nie planuje obecnie szerokiego programu dopłat do rachunków za energię. Zamiast tego wybiera działania krótkoterminowe i celowane, które mają szybki efekt dla konsumentów.

Rząd finansuje część programu poprzez zmiany w opodatkowaniu zagranicznych struktur firm oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Reeves zakłada, że te działania przyniosą budżetowi setki milionów funtów rocznie i pozwolą zrównoważyć koszt pakietu.

Co oznacza „Great British Summer Savings” w praktyce?

Rząd stosuje klasyczne narzędzie polityki fiskalnej. Czyli obniża ceny usług w okresie największej aktywności konsumenckiej i zachęca gospodarstwa domowe do zwiększenia wydatków.

Reeves stawia na szybki efekt gospodarczy i polityczny. Rząd chce pokazać natychmiastową ulgę w portfelach rodzin i jednocześnie wzmocnić sektor usług, który odczuwa spowolnienie popytu.

Jednocześnie krytycy zwracają uwagę, że program nie rozwiązuje strukturalnych problemów kosztów życia. Najwięcej zyskają rodziny, które i tak mogą pozwolić sobie na korzystanie z atrakcji, podczas gdy najuboższe gospodarstwa domowe odczują program w mniejszym stopniu.

Plan rządu na kryzys

Rachel Reeves ogłasza „Great British Summer Savings” jako krótkoterminowy plan rządu na kryzys, który obniża VAT na atrakcje rodzinne i wprowadza darmowe przejazdy autobusami dla dzieci. Rząd uruchamia program od końca czerwca do początku września 2026 roku i koncentruje go na sezonie wakacyjnym.

Reeves stawia na szybkie pobudzenie konsumpcji i wsparcie sektora turystycznego, a jednocześnie pokazuje wyborcom widoczną ulgę w kosztach życia. Nawet jeśli tylko tymczasową i sezonową.

 

