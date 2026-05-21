Choroby układu oddechowego na które można dostać PIP. DWP podało listę

Schorzenia układu oddechowego pod lupą DWP – rosnąca liczba wniosków o pomoc spowodowała reakcję Departamentu. Choroby układu oddechowego należą dziś do najczęstszych przyczyn ubiegania się o wsparcie w ramach brytyjskich świadczeń socjalnych, w tym Personal Independence Payment (PIP).

Departament Pracy i Emerytur (DWP) od lat obserwuje wzrost liczby wniosków, w których najważniejszym problemem zdrowotnym są właśnie schorzenia układu oddechowego.

System PIP nie opiera się wyłącznie na diagnozie, lecz przede wszystkim na ocenie tego, jak choroba wpływa na życie osoby chorej. W przypadku takich problemów jak schorzenia układu oddechowego, znaczenie ma ograniczenie wydolności organizmu, duszność, zmęczenie oraz konieczność stałego wsparcia w podstawowych czynnościach.

- Advertisement -

Schorzenia układu oddechowego a PIP – kto może otrzymać świadczenie

Świadczenie PIP przysługuje osobom w wieku od 16 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, które z powodu choroby lub niepełnosprawności mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. W przypadku osób cierpiących na schorzenia układu oddechowego, ocenie podlega to, czy stan zdrowia utrudnia wykonywanie takich czynności jak poruszanie się, przygotowywanie posiłków, higiena osobista czy komunikacja.

DWP podkreśla, że sam fakt posiadania diagnozy nie gwarantuje świadczenia. Najważniejsze jest to, czy schorzenia układu oddechowego powodują trwałe lub długotrwałe ograniczenia w codziennym życiu. Takie, które wymagają wsparcia innej osoby lub dodatkowych środków pomocniczych.

Schorzenia układu oddechowego w praktyce – najczęściej wskazywane diagnozy

Wśród najczęściej analizowanych przypadków znajdują się przewlekłe i ostre choroby, które znacząco wpływają na wydolność oddechową organizmu. Do najczęściej zgłaszanych należą:

astma,

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),

mukowiscydoza,

gruźlica,

powikłania po infekcjach wirusowych, w tym COVID-19.

Szczególnie istotne są sytuacje, w których schorzenia układu oddechowego prowadzą do duszności przy niewielkim wysiłku. Powodują konieczność korzystania z tlenoterapii lub częstych hospitalizacji. W takich przypadkach ocena PIP często uwzględnia wyższy poziom świadczenia ze względu na ograniczoną samodzielność.

Jak DWP ocenia schorzenia układu oddechowego przy przyznawaniu PIP

Proces oceny w PIP opiera się na analizie zdolności do wykonywania tzw. czynności życia codziennego oraz mobilności. Schorzenia układu oddechowego są oceniane przez pryzmat tego, jak bardzo ograniczają tempo życia, wytrzymałość oraz zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

W praktyce oznacza to, że osoba, która nie jest w stanie przejść krótkiego dystansu bez zatrzymania się z powodu duszności, może uzyskać wyższy poziom wsparcia. Podobnie oceniane są sytuacje, w których schorzenia układu oddechowego wymagają stałego nadzoru lub pomocy przy podstawowych czynnościach.

Wysokość wsparcia – ile można otrzymać przy schorzeniach układu oddechowego

Świadczenie PIP składa się z dwóch części – komponentu dziennego życia oraz komponentu mobilności. W zależności od stopnia ograniczeń spowodowanych przez schorzenia układu oddechowego, możliwe jest uzyskanie zarówno standardowych, jak i podwyższonych stawek.

W najwyższym wariancie wsparcie może sięgać ponad 110 funtów tygodniowo za część dzienną oraz dodatkowo za mobilność. Dlatego łącznie daje to znaczące wsparcie finansowe.

Dlaczego schorzenia układu oddechowego coraz częściej kwalifikują do wsparcia

Rosnąca liczba przyznawanych świadczeń wynika z kilku czynników. Po pierwsze, schorzenia układu oddechowego stają się coraz powszechniejsze wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz skutkami zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, pandemia COVID-19 zwiększyła liczbę osób z długotrwałymi problemami oddechowymi. Niestety również wśród młodych.

DWP podkreśla, że znaczenie ma indywidualna ocena funkcjonowania, a nie sama nazwa diagnozy. To podejście sprawia, że nawet różne schorzenia układu oddechowego o podobnych nazwach mogą prowadzić do różnych decyzji o przyznaniu PIP.

Realne znaczenie PIP dla osób z chorobami płuc

Schorzenia układu oddechowego pozostają jedną z najważniejszych grup medycznych w systemie świadczeń PIP. Wsparcie finansowe ma na celu nie tylko rekompensatę kosztów życia, ale przede wszystkim umożliwienie osobom chorym większej niezależności i bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu.