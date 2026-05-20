HMRC zabierze emerytom 33 funty miesięcznie. Jest sposób, by tego uniknąć

Brytyjski urząd skarbowy HMRC zapowiedział zmiany, które mogą mocno zaskoczyć część emerytów pobierających dodatek na ogrzewanie Winter Fuel Payment. Od 2027 roku niektórzy seniorzy będą musieli oddawać pieniądze poprzez wyższe potrącenia podatkowe. W praktyce oznacza to, że HMRC zabierze emerytom 33 funty miesięcznie, jeśli ich dochody przekroczą określony próg.

Zmiana dotyczy emerytów otrzymujących państwową emeryturę w Wielkiej Brytanii oraz zimowy dodatek energetyczny wypłacany przez Department for Work and Pensions.

HMRC zabierze emerytom 33 funty miesięcznie. Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowe zasady obejmą osoby, których roczne dochody przekraczają 35 tysięcy funtów. To właśnie wobec tej grupy HMRC zastosuje mechanizm odzyskiwania wypłaconych świadczeń poprzez zmianę kodu podatkowego.

W praktyce urząd nie będzie żądał jednorazowego zwrotu pieniędzy. Zamiast tego zwiększy miesięczne potrącenia podatkowe z emerytury lub innych dochodów. Początkowo dodatkowy podatek ma wynosić około 17 funtów miesięcznie przy standardowej wypłacie Winter Fuel Payment wynoszącej 200 funtów.

Jednak od roku podatkowego 2027/2028 sytuacja będzie bardziej odczuwalna. Jeśli emeryt otrzyma świadczenie w dwóch kolejnych latach podatkowych, HMRC zabierze emerytom 33 funty miesięcznie poprzez odpowiednio zmieniony kod podatkowy.

Dlaczego HMRC chce odzyskiwać Winter Fuel Payment?

Brytyjski rząd coraz mocniej koncentruje się na ograniczaniu kosztów świadczeń socjalnych dla osób o wyższych dochodach. Winter Fuel Payment miał pierwotnie pomagać seniorom w pokrywaniu kosztów ogrzewania zimą. Jednak władze uznały, że osoby osiągające relatywnie wysokie dochody nie powinny korzystać z pełnego wsparcia finansowanego z budżetu państwa.

Dlatego HMRC otrzymało zadanie odzyskiwania części wypłat od lepiej sytuowanych emerytów. Mechanizm oparto na systemie podatkowym. To pozwala rozłożyć zwrot na miesięczne raty zamiast jednorazowego obciążenia.

HMRC zabierze emerytom 33 funty miesięcznie, ale można tego uniknąć

Istnieje jednak sposób, aby uniknąć dodatkowych potrąceń podatkowych. Emeryci, którzy wiedzą, że ich dochód przekroczy próg 35 tysięcy funtów, mogą dobrowolnie zrezygnować z otrzymywania Winter Fuel Payment.

W praktyce oznacza to, że świadczenie po prostu nie zostanie wypłacone, a HMRC nie będzie później odzyskiwać pieniędzy poprzez wyższy podatek.

Ekspert finansowy Martin Lewis podkreśla, że dla wielu osób może to być bardziej przejrzyste i mniej stresujące rozwiązanie niż późniejsze korekty podatkowe i wyższe miesięczne potrącenia.

Rosną obawy o kolejne zmiany dla seniorów

Zapowiedź nowych zasad wywołała dyskusję wśród brytyjskich emerytów. Wielu seniorów obawia się, że to dopiero początek szerszych zmian dotyczących świadczeń dla osób starszych.

Eksperci zwracają uwagę, że choć 35 tysięcy funtów rocznego dochodu może wydawać się wysokim progiem, w przypadku części emerytów posiadających dodatkowe prywatne emerytury lub oszczędności limit ten może zostać stosunkowo łatwo przekroczony.

Dla wielu osób najważniejsze będzie teraz dokładne sprawdzenie własnych dochodów oraz podjęcie decyzji, czy bardziej opłaca się przyjąć świadczenie i później oddawać je w podatku, czy całkowicie z niego zrezygnować.