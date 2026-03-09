Rząd ostrzega: wyjazd do tych krajów może unieważnić ubezpieczenie

Planując wakacje warto sprawdzić trzy rzeczy przed wyjazdem na lotnisko: czy nasz paszport oraz ubezpieczenie podróżne są ważne. A także czy podróżujemy w bezpieczne miejsce zgodnie z zaleceniami Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

W związku z obecnym konfliktem na Bliskim Wschodzie FCDO wydało ostrzeżenia dotyczące podróży do niektórych krajów. Wiele jest obecnie oznaczonych jako strefy zamknięte ze względu na kwestie bezpieczeństwa, zagrożenia dla zdrowia i różnice prawne z Wielką Brytanią. Na stronie rządowej na bieżąco aktualizowane są informacje na temat listy krajów.

Podróż wbrew zaleceniom FCDO

Konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do zamknięcia przestrzeni powietrznej, odwołania lotów i ostrzeżeń o zwiększonym ryzyku dla podróżnych. Obywatele Wielkiej Brytanii zostali już ewakuowani z Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych dotkniętych konfliktem obszarów. A rząd organizuje loty czarterowe, aby zapewnić im bezpieczny powrót do domu.

– Nawet kraje niezaangażowane bezpośrednio w konflikt doświadczają utrudnień w podróżowaniu – poinformowało FCDO, radząc Brytyjczykom monitorowanie aktualizacji linii lotniczych, sprawdzanie zakresu ubezpieczenia i rejestrację w FCDO przed podróżą.

Jeśli zdecydujemy się na podróż wbrew zaleceniom FCDO, musimy liczyć się z tym, że nasze ubezpieczenie podróżne straci ważność. Ponadto w nagłych wypadkach za granicą może wystąpić brak wsparcia konsularnego.

Czego dotyczy ubezpieczenie podróżne w czasie obecnej sytuacji światowej?

Ubezpieczenie podróżne jest niezbędne, niezależnie od tego, dokąd się wybieramy. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej zaleca się zaraz po zarezerwowaniu wakacji, ponieważ może ona chronić także przed odwołaniem podróży i nagłymi problemami.

Jednak w obliczu obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie wielu podróżnych zastanawia się, czego tak naprawdę dotyczy ich ubezpieczenie. Oczywiście wiele zależy od rodzaju polisy, jej warunków i wybranego poziomu ochrony. Jednak istnieje parę kluczowych informacji, o których podróżni powinni wiedzieć.

Czy ubezpieczenie podróżne uwzględnia wojnę?

Większość standardowych polis ubezpieczeniowych na podróż nie uwzględnia wojny. Dlatego też nie ma gwarancji, że podróżni, którzy ucierpieli w obecnej sytuacji wynikającej z działań wojennych, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie. Niektóre polisy oferują dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie od zakłóceń w podróży. Dotyczy to nieoczekiwanych sytuacji, takich jak klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, terroryzm i zakłócenia w przestrzeni powietrznej.

Warto zaznaczyć także, że niektóre polisy obejmują „skrócenie podróży”. Czyli mogą uwzględniać roszczenia w przypadku skrócenia wakacji.

Natomiast w przypadku masowej ewakuacji Brytyjczyków z kraju dotkniętego wojną, transport organizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO), a nie ubezpieczyciele. Dlatego też FCDO prosi Brytyjczyków o rejestrację obecności w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael.