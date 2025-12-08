Masz zaplanowany lot na święta? Lotniska w UK przewidują rekordowy ruch

Lotniska w Wielkiej Brytanii przygotowują się na największy ruch w historii w te święta. Przewidują, że obsłużą ponad 22 miliony podróżnych. Jeśli macie zatem zaplanowany lot na święta, warto wziąć pod uwagę kolejki.

Pasażerowie, którzy mają zaplanowany lot na święta z Wielkiej Brytanii, powinni wziąć pod uwagę tłok i duże kolejki, które zobaczą na lotnisku. Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) twierdzi, że liczba podróżnych w grudniu tego roku przekroczy rekordowe 22 miliony, ustanowione w ubiegłym roku.

Apel do podróżnych, którzy mają zaplanowany lot na święta

W związku z historycznie dużym ruchem na lotniskach CAA zaapelowało do podróżnych, aby sprawdzali aktualne informacje podawane przez linie lotnicze. Pod kątem ewentualnych utrudnień, szczególnie ze względu na złą pogodę. Może ona bowiem wpłynąć znacząco na rozkład lotów.

Poproszono także podróżnych, aby byli zorganizowani, dzięki czemu będzie można zminimalizować opóźnienia przy kontroli bezpieczeństwa.

Siedem milionów pasażerów na Heathrow

Heathrow – najbardziej ruchliwe lotnisko na Wyspach przygotowuje się na przyjęcie w tym miesiącu ponad siedmiu milionów pasażerów.

Grudniowy ruch będzie tak naprawdę kontynuacją rekordowego lata dla brytyjskich lotnisk, które między lipcem a wrześniem przyjęły aż 90,2 miliona podróżnych.

Stanowi to wzrost o 2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. Wśród portów lotniczych, które odnotowały największy wzrost liczby pasażerów (w stosunku rocznym) tego lata znalazły się: Bournemouth (wzrost o 28 proc.), Liverpool (wzrost o 10 proc.) i Edynburg (wzrost o 9 proc.).

Punktualność na brytyjskich lotniskach

Według najnowszych danych poprawia się punktualność na brytyjskich lotniskach, ale utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pandemii. Około 64 proc. lotów miało 15-minutowe opóźnienia w trzecim kwartale 2025 roku.

Dla porównania, rok wcześniej odsetek ten wynosił 57 proc. A w analogicznym okresie 2019 roku 69 proc.

Selina Chadha, dyrektor ds. konsumentów i rynków w CAA, powiedziała:

– Mamy teraz więcej pasażerów niż kiedykolwiek wcześniej i jesteśmy na dobrej drodze do największego świątecznego ruchu w historii. W związku z dużą liczbą pasażerów i możliwością wystąpienia złej pogody, jaką niesie ze sobą zima, należy upewnić się, że nie ma utrudnień, również na trasie do lotniska. Przed podróżą zachęcamy do zaplanowania pakowania, aby uniknąć opóźnień przy kontroli bezpieczeństwa i znać swoje prawa w razie problemów.