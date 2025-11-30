Loty na święta do Polski nie zawsze muszą być drogie
Loty na święta do Polski nie zawsze muszą być drogie / fot. Shutterstock
Loty na święta do Polski. Za ile polecimy z Wielkiej Brytanii, Holandii czy Niemiec?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Każdy emigrant zdaje sobie sprawę z tego, że loty na święta do Polski nie należą do tanich. A okazje cenowe w tym czasie należą do wyjątkowo rzadkich. Jakie jednak są koszty podróży w 2025 roku z Wielkiej Brytanii, Holandii czy Niemiec?

Linie Wizz Air i Ryanair wprowadziły wprawdzie z okazji Black Friday wyprzedaż biletów (między innymi) na grudzień. W ten sposób klienci mogli skorzystać z 15-procentowej obniżki. W czasie promocji lot Wizz Airem 4 grudnia do Warszawy z Luton kosztował 36 funtów. Natomiast za loty 6 i 7 grudnia na tej samej trasie mogliśmy zapłacić 39 funtów. Niestety promocja nie obejmowała świątecznego okresu od 18 grudnia do 4 stycznia. Jak kształtują się zatem ceny na bilety do Polski na święta?

Loty na święta do Polski z Wielkiej Brytanii

Jeśli interesują nas loty na święta do Polski z Wielkiej Brytanii i zależy nam na niższej cenie, warto kierować się wielkością lotniska docelowego. Okazuje się bowiem, że zazwyczaj loty do mniejszych lotnisk są relatywnie tańsze. Ewentualnie warto wziąć dłuższy urlop, aby zarezerwować sobie bilet na pierwszą połowę grudnia lub ponad tydzień przed świętami.

Dla przykładu 17 grudnia za lot Ryanairem do Krakowa zapłacimy 97,99 funta, ale już 18 grudnia 147,99 funta. Natomiast 19 grudnia 192,99 funta. Apogeum cenowe wypada 20 grudnia – 204,99 funta, a 21 grudnia już 167,99 funta. Między 22 a 24 grudnia zapłacimy średnio 150 funtów na tej trasie.

Uśrednione koszty biletów wahają się od 40 do 60 funtów w połowie grudnia, a tuż przed świętami od 150 do 210 funtów.

Promocyjny lot Wizz Airem 4 grudnia do Warszawy z Luton kosztował 36 funtów / fot. Shutterstock

Koszt świątecznych biletów z Holandii

W przypadku lotów z Holandii do Polski w okresie świątecznym, średnie ceny wahają się od 500 zł do 1200 zł w obie strony. O ile w easyJet możemy zapłacić 441 zł, to już w Polskich Liniach Lotniczych LOT 580 zł.

Dla przykładu – w liniach easyJet za podróż 19 grudnia z Amsterdamu do Krakowa zapłacimy 980 zł. Z kolei 24 grudnia za przelot liniami German Airways z portu Amsterdam Schiphol do Krakowa zapłacimy już 1142 zł.

Przeloty na święta z Niemiec do Polski

W przypadku Niemiec rozpiętość cenowa lotów na 19 grudnia jest duża. Od 334 zł z Memmingen, 689 zł z Düsseldorfu, 755 zł z Frankfurtu nad Menem, po 929 zł z Monachium do Krakowa.

Natomiast loty na 24 grudnia oscylują między 649 zł z Frankfurtu nad Menem do 1198 zł z Monachium, także do Krakowa.

W przystępnej cenie jest lot na 24 grudnia z Dortmundu za 251 zł do Katowic. Z Frankfurtu z kolei za przylot do Katowic zapłacimy w tym czasie 1091 zł.

Podsumowując – niewątpliwie o okazyjne ceny na loty do Polski na święta nie jest łatwo, chociaż nawet wtedy się zdarzają. Linie lotnicze twierdzą jednak, że najbardziej niezawodnym sposobem na zakup tańszego biletu w tym okresie jest dokonanie rezerwacji z dużym – nawet paromiesięcznym wyprzedzeniem.

