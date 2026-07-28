Na co warto ubezpieczyć się w UK?

W Wielkiej Brytanii rynek ubezpieczeń osobistych różni się trochę od polskiego. Przykładowo Brytyjczycy nader często ubezpieczają się na wypadek choroby i niezdolności do pracy, podczas, gdy w Polsce standardowe chorobowe dość dobrze chroni i mało osób o tym myśli.

Na co warto się ubezpieczyć mieszkając w UK?

Szereg polis jest dostępnych i tak samo istotnych zarówno w Polsce jak i w UK. Przykładem jest polisa na życie, która w Wielkiej Brytanii wypłaca świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego lub diagnozy choroby terminalnej, gdy lekarz przewiduje, że osoba chora może umrzeć w ciągu 12 miesięcy lub krócej.

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Inne ryzyka, takie jak poważna choroba, niezdolność do pracy czy następstwa wypadku, wymagają osobnych polis lub dodatkowych rozszerzeń ochrony. Jednak w UK duży nacisk kładzie się na polisy typu income protection, bowiem brytyjski system oferuje niskie podstawowe chorobowe dla pracowników (tzw. Statutory Sick Pay). Może ono być znacznie niższe, niż normalne miesięczne wynagrodzenie. Income Protection jest niezbędne także dla self-employed.

Szeroki rynek ubezpieczeń

Ubezpieczenia kupuje się, aby zabezpieczyć się przed szeregiem potencjalnych problemów. Ubezpieczamy siebie a także domy, samochody i majątek. UK jest znana z pisania polis na każdą okazję i to właśnie do Londynu przybyła Heidi Klum, aby ubezpieczyć swoje słynne długie nogi.

Jednak my skupimy się na trzech głównych filarach dostępnych w Zjednoczonym Królestwie polis ochronnych, czyli:

Life Insurance (Ubezpieczenie na życie) Critical Illness Cover (Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby) Income Protection (Zabezpieczenie dochodu)

Life Insurance (Ubezpieczenie na życie)

Z tej polisy następuje jednorazowa wypłata należnej kwoty po śmierci ubezpieczonego lub w przypadku diagnozy choroby terminalnej objętej warunkami polisy. Dla osoby kupującej nieruchomość na kredyt w UK i mającej na utrzymaniu kogoś bliskiego, może to być absolutna konieczność.

Z tego typu polisy mogą skorzystać przede wszystkim bliscy ubezpieczonego w razie jego śmierci. W wielu przypadkach life insurance obejmuje również wypłatę świadczenia przy diagnozie choroby terminalnej.

Wypłata z ubezpieczenia (zazwyczaj wolna od podatku dochodowego w UK) może zostać przeznaczona na spłatę kredytu, opłacenie edukacji dzieci, codzienne koszty życia, leczenie, poprawę komfortu życia lub dowolny inny cel.

Ubezpieczenia na życie mogą być różne, i polisę trzeba dobrać do indywidualnej sytuacji.

Polisa może być zawarta na długość trwania kredytu hipotecznego lub do momentu, aż dzieci przestaną być od nas zależne finansowo lub do wieku emerytalnego.

Przykładowo jeśli posiadasz małe dzieci lub partnera, który zarabia mniej albo nie pracuje, taka polisa może zabezpieczyć rodzinę finansowo w razie twojej śmierci. Jeśli dodatkowo spłacasz mortgage, może również wesprzeć rodzinę finansowo, żeby spłaciła mortgage.

Critical Illness Cover (Na wypadek poważnej choroby)

To polisa z której skorzysta sam ubezpieczony w razie choroby. Wypłaca jednorazową, dużą sumę pieniędzy (Lump Sum), jeśli lekarz zdiagnozuje u ubezpieczonego jedną z ciężkich, zdefiniowanych w umowie chorób.

Jakie choroby obejmuje critical illness cover?

Standardowo są to zawał serca, udar mózgu, zaawansowane stadia nowotworów, stwardnienie rozsiane, Alzheimer czy utrata wzroku. Lista chorób zazwyczaj obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Wiele ubezpieczycieli wypłaci pieniądze także, jeśli ubezpieczony stanie się inwalidą wskutek choroby.

Pieniądze możesz wydać na absolutnie wszystko: spłatę kredytu, prywatne leczenie, przystosowanie domu do niepełnosprawności lub po prostu na życie. W UK bardzo często kupuje się to jako dodatek (tzw. add-on) do ubezpieczenia na życie.

Income Protection (Ubezpieczenie dochodu)

Przez wielu ekspertów w UK uważane za najważniejsze ubezpieczenie dla osób pracujących (szczególnie dla samozatrudnionych, czyli Self-Employed / Sole Trader lub właścicieli spółek Ltd).

Podczas gdy Critical Illness wymaga drastycznej diagnozy, Income Protection działa szerzej. Wypłaca pieniądze, jeśli lekarz stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu zdrowotnego (wypadek, złamana noga, ciężka depresja, operacja) nie możesz wykonywać swojej pracy.

Dlaczego to takie ważne?

W UK, jeśli pracodawca nie oferuje wyższych stawek chorobowego niż Statutory Sick Pay, podczas choroby pracownik otrzymuje 123,25 funtów na tydzień.* Bez względu na to ile zarabiał przed chorobą. SSP może być nawet niższe jeśli wynagrodzenie było na tyle niskie, że 80% jego tygodniówki wynosiło mniej niż £123.25.

Dla osoby, która przed chorobą zarabiała 500 czy 700 funtów tygodniowo, spadek przychodów w czasie choroby będzie drastyczny. W takiej sytuacji ciężko utrzymać spłatę rat mortgage, pokryć koszty życia o dodatkowych wydatkach na leczenie nie mówiąc.

W jeszcze gorszej sytuacji są osoby self-employed, którym chorobowe nie przysługuje wcale.

Komu income protection się opłaca?

Polisa wypłaca zazwyczaj 60%** dotychczasowych zarobków brutto. Wypłaty są całkowicie wolne od podatku.

Ta polisa jest przeznaczona tak naprawdę dla każdego, szczególnie dla osób, które nie otrzymują płatnego chorobowego od pracodawcy i mogą liczyć wyłącznie na SSP.

Pieniądze wypłacane są jako miesięczny benefit przez okres określony w umowie – może to być np. rok, 2 lata, 5 lat albo nawet do wieku emerytalnego, powrotu do pracy lub do śmierci.

Tańsze warianty income protection

Istnieją też tańsze wersje, które płacą maksymalnie przez rok lub dwa lata na jeden epizod chorobowy.

Składkę można także obniżyć, decydując się na dłuższy okres wyczekiwania (tzw. Deferred Period). Oznacza to, po jakim czasie od przejścia na zwolnienie lekarskie ubezpieczyciel rozpocznie wypłatę świadczeń.

Deferred period może wynosić np. 1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Im dłuższy okres wyczekiwania, tym niższa będzie składka.

Brytyjski rynek oferuje ogromną elastyczność i pakiety ubezpieczeniowe można dowolnie dostosowywać. Przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się w miejscu pracy, czy pracodawca oferuje jakiekolwiek benefity lub dodatkowe wypłaty na wypadek choroby lub śmierci pracownika i dostosować odpowiednio wykupywaną polisę.

O czym często zapominają Polacy w UK? Ekspertka wskazuje najważniejsze zabezpieczenia

O ubezpieczeniach dla rodzin, samotnych rodziców i osób self-employed rozmawiamy z Justyną Bydolek z Supreme Financial Solutions Ltd.

Jakie ubezpieczenia powinni rozważyć rodzice posiadający dzieci w UK? Od jakich zdarzeń warto ubezpieczyć dziecko?

Wybór odpowiedniej polisy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji.

Rodzice posiadający dzieci powinni przede wszystkim rozważyć polisę na życie dla siebie, aby w razie śmierci zapewnić dzieciom zabezpieczenie finansowe. Takie ubezpieczenie może pomóc rodzinie pokryć codzienne wydatki, koszty wychowania dziecka czy spłatę zobowiązań finansowych, np. kredytu hipotecznego.

Jeśli chodzi o ochronę typowo dla dzieci, bardzo dobrym rozwiązaniem jest polisa od chorób krytycznych oraz polisa wypadkowa.

Polisa od chorób krytycznych wypłaca świadczenie finansowe w sytuacji, gdy u dziecka zostanie zdiagnozowana poważna choroba objęta zakresem ubezpieczenia, np. nowotwór, zapalenie opon mózgowych czy niewydolność narządów.

Natomiast polisa wypadkowa zapewnia wypłatę świadczeń w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku, takich jak złamania kości, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy trwałe uszkodzenie ciała.

Tego typu polisy pomagają rodzicom ograniczyć skutki finansowe trudnych sytuacji życiowych i zapewniają dodatkowe wsparcie w czasie leczenia lub rehabilitacji dziecka.

Jak polisa typu life insurance działa w przypadku samotnego rodzica, którego dziecko jest nieletnie? Kto otrzymuje pieniądze w razie śmierci rodzica i co dzieje się z mortgage?

W przypadku samotnego rodzica należy zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne aspekty: zabezpieczenie dziecka oraz zabezpieczenie zobowiązań finansowych, takich jak kredyt hipoteczny.

Jeżeli samotny rodzic nie posiada mortgage, polisę na życie można dopasować do okresu, w którym dziecko pozostaje zależne finansowo od rodzica – przykładowo do 21. lub 25. roku życia dziecka.

Natomiast w przypadku samotnego rodzica posiadającego mortgage rekomendowanym rozwiązaniem jest polisa na życie połączona z polisą od chorób krytycznych. Takie zabezpieczenie chroni rodzinę zarówno w przypadku śmierci, jak i ciężkiej choroby rodzica, która mogłaby uniemożliwić dalszą pracę i spłatę zobowiązań.

Przy polisach na życie bardzo często rekomenduje się również zapisanie polisy w tzw. Trust. Jest to dokument prawny, w którym właściciel polisy wyznacza pełnoletnią osobę odpowiedzialną za zarządzanie środkami z polisy po śmierci ubezpieczonego.

Ponieważ małoletnie dziecko nie może samodzielnie otrzymać środków z polisy, trustee zarządza pieniędzmi zgodnie z wolą właściciela polisy oraz w najlepszym interesie dziecka. Środki mogą zostać przeznaczone np. na spłatę mortgage, utrzymanie dziecka czy edukację.

Bardzo ważnym elementem zabezpieczenia samotnego rodzica jest również sporządzenie testamentu, w którym można wyznaczyć prawnego opiekuna dla małoletniego dziecka.

Jaka polisa to absolutne minimum dla osób self-employed, aby chronić się w razie choroby?

W przypadku osób pracujących jako self-employed absolutnym minimum jest polisa typu income protection.

To ubezpieczenie zapewnia regularne miesięczne świadczenie w sytuacji, gdy z powodu choroby lub wypadku nie jesteśmy w stanie wykonywać swojej pracy.

W zależności od warunków polisy można zabezpieczyć nawet do 65% swoich dochodów. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie płynności finansowej oraz pokrywanie podstawowych kosztów życia i zobowiązań, takich jak czynsz czy mortgage.

Income protection jest szczególnie ważne dla osób self-employed, ponieważ zazwyczaj nie mają one dostępu do employer sick pay, czyli wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy.

Dobrze skonstruowana polisa może wypłacać świadczenia przez wiele lat – nawet do momentu powrotu do pracy, osiągnięcia wieku emerytalnego lub do śmierci.

Kontakt

Osoby zainteresowane dopasowaniem odpowiedniego ubezpieczenia do swojej sytuacji życiowej mogą skonsultować się z Justyna Bydolek, która na co dzień pomaga Polakom w UK w wyborze ochrony finansowej dla siebie i swoich rodzin.

tel: +44 7513 390270

mail: [email protected]

* https://www.gov.uk/statutory-sick-pay

** https://www.vitality.co.uk/life-insurance/guides/income-protection-insurance-explained/

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