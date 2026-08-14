Panika na Wyspach po nagłym alercie. Ekstremalna sytuacja – wyjaśniamy co robić

Miliony osób wpadły w panikę, po tym jak do mieszkańców Anglii i Walii wysłano wildfire alert w związku z utrzymującym się bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym. Szczególny problem zaistniał w Walii, gdzie pierwszy pojawił się alert po walijsku, a dopiero po kilku minutach po angielsku. Reakcje były bardzo mieszane, ale bardzo dużo osób było zaskoczonych i zirytowanych samym sposobem działania alertu.

Wildfire alert bez precedensu

Alert pojawił się około 19:00 i telefony wydawały charakterystyczny, bardzo głośny sygnał. Sygnał ten wielu kojarzy się z alarmem przeciwbombowym. Część osób uznała alert za przesadną i nieadekwatną reakcję. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że użycie tak alarmującego sygnału w związku z zakazem rozpalania grilla czy ogniska było nadmierne. Na rząd wylała się fala krytyki i zarzuty, że system został „nadużyty”. A społeczeństwo można było poinformować w mniej inwazyjny sposób, który nie przyprawiał o zawał serca.

Zamieszanie językowe

WalesOnline informuje, że niektórzy odbiorcy otrzymali alert kilkukrotnie lub w różnych językach. To dodatkowo zwiększyło dezorientację. Faktycznie w Walii pojawiła się najpierw wersja walijska, a potem anglojęzyczna. Jak raportował dziennik Daily Mal, w północnej Walii tylko 18% społeczeństwa mówi po walijsku. Mieszkańcy w panice próbowali tłumaczyć alert, zanim dostali wersję po angielsku. Angielska wersja miała przyjść po paru minutach, które dla wielu wydawały się wiecznością.

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Alert przerwał również wydarzenia publiczne. W Royal Albert Hall sygnał rozległ się tuż przed rozpoczęciem koncertu BBC Proms. Publiczność początkowo nie wiedziała, co się dzieje, po czym pojawił się śmiech i oklaski.

Podobna sytuacja wydarzyła się podczas programu BBC The One Show — prowadzący usłyszeli sygnał w trakcie programu.

Ogromne zagrożenie pożarowe

Przy ponad 1000 pożarach w Wielkiej Brytanii w tym roku, rekordowym poziomie zagrożenia oraz trwających poważnych pożarach w Anglii i Walii, władze argumentują, że sytuacja jest wyjątkowa. Reuters podaje, że liczba pożarów już przekroczyła rekord z 2025 r, a mamy dopiero sierpień. Rekordowa susza w tym, stanowi ogromne wyzwanie dla służb i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie było lepiej.

Rząd podjął decyzję o wysłaniu wildfire alert w czasie, gdy strażacy nadal walczą ze skutkami poważnych pożarów w różnych częściach kraju. Obecnie panują jedne z najtrudniejszych warunków, z jakimi służby miały do czynienia w ostatnich latach.

Wcześniej premier odwiedził Stourbridge, gdzie spotkał się z mieszkańcami dotkniętymi skutkami pożarów oraz podziękował strażakom, służbom ratunkowym i lokalnym służbom odpowiedzialnym za reagowanie kryzysowe, które przez całą dobę pracowały nad ochroną życia i mienia.

W ramach działań mających chronić lokalne społeczności i zapobiegać kolejnym pożarom premier ogłosił pakiet natychmiastowej pomocy dla mieszkańców oraz służb działających na pierwszej linii.

Zakaz używania jednorazowych grilli

Sprzedawcy muszą natychmiast wycofać ze sprzedaży jednorazowe grille. Tymczasowy zakaz pozostanie w mocy tak długo, jak długo utrzymywać się będzie podwyższone zagrożenie pożarowe.

Rząd zwrócił się również do firm ubezpieczeniowych o jak najszybsze rozpatrywanie roszczeń poszkodowanych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Tak aby rodziny mogły otrzymać pomoc bez niepotrzebnych opóźnień.

Na obszarach najbardziej dotkniętych pożarami nadal dostępny jest Bellwin Scheme, czyli mechanizm wsparcia umożliwiający władzom lokalnym pokrycie nadzwyczajnych kosztów związanych z usuwaniem skutków katastrof. Ministrowie są gotowi szybko rozpatrywać wnioski o taką pomoc.

Szczególne środki ostrożności

Aby zmniejszyć obciążenie służb ratunkowych, mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z utrzymującymi się suchymi warunkami. Oznacza to: