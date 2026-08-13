Wzrost cen paliwa w Holandii
Wzrost cen paliwa w Holandii / fot. Shutterstock
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Wzrost cen paliwa o ponad 22 proc. w ciągu roku w Holandii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W lipcu w Holandii nastąpił wzrost cen paliwa aż o 22 proc. w ujęciu rocznym. To z kolei podniosło inflację w kraju do 3,2 proc.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił znaczący wzrost cen paliwa w Holandii. W lipcu wyniósł 22 proc., w porównaniu z 17,3 proc. w czerwcu. Podwyżka objęła także ceny energii. W lipcu w stosunku rok do roku wzrosły one o 1,1 proc. Natomiast w czerwcu były o 1,8 proc. niższe niż rok wcześniej.

Znaczny wzrost cen paliwa w Holandii

Ze względu na wzrost cen paliwa, doszło także do podwyżki inflacji w lipcu do 3,2 proc. Oznacza to, że towary i usługi były o 3,2 proc. droższe niż rok wcześniej według holenderskiego Urzędu Statystycznego. Warto zaznaczyć, że wskaźnik ten był nieznacznie wyższy niż 3,1 proc. podane we wstępnych szacunkach.

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Holenderski Urząd Statystyczny (Statistics Netherlands) ostrzega, że czynniki sezonowe mogą mieć istotny wpływ na ten wskaźnik, szczególnie w okresach wyprzedaży odzieży. Tymczasowe obniżki cen niekoniecznie oznaczają trwały ich spadek.

Inflacja w Holandii wzrosła do 3,2 proc.
Inflacja w Holandii wzrosła do 3,2 proc. / fot. Shutterstock

Podwyżka kosztów utrzymania mieszkań

Statistics Netherlands poinformowało, że wzrost ceł importowych na dobra konsumpcyjne kupowane spoza Unii Europejskiej również przyczynił się do wzrostu inflacji. Koszty utrzymania mieszkań przyniosły pewną ulgę, rosnąc mniej gwałtownie niż w poprzednim miesiącu.

Urząd Statystyczny oblicza koszty utrzymania mieszkań zarówno dla najemców, jak i właścicieli domów na podstawie zmian czynszów. Wstępne dane pokazują, że koszty utrzymania mieszkań wzrosły o 4,3 proc. w lipcu w porównaniu z rokiem poprzednim.

Natomiast niedawno CBS poinformował, że w drugim kwartale 2026 roku spadły ceny domów w sześciu holenderskich gminach. W porównaniu z zaledwie jedną trzy miesiące wcześniej, co świadczy o stabilizacji rynku nieruchomości w Holandii.

W skali kraju ceny były nadal o 4,2 proc. wyższe niż rok wcześniej – dziesiąty kwartał z rzędu, w którym nastąpił wzrost, choć tempo wzrostu spadło.

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