Dziś posiedzenie komitetu kryzysowego Cobra w sprawie ekstremalnych upałów i suszy

Andy Burnham będzie przewodniczył dziś po południu spotkaniu rządowego komitetu ds. sytuacji nadzwyczajnych Cobra w sprawie ekstremalnych upałów i suszy. Obecne warunki pogodowe i hydrologiczne stanowią „stan wyjątkowy na skalę kraju”.

Premier Andy Burnham będzie przewodniczył w środę posiedzeniu rządowego komitetu ds. sytuacji nadzwyczajnych Cobra. Celem będzie podjęcie odpowiednich działań w odpowiedzi na ekstremalne upały.

Ekstremalne upały i susza

Rzecznik Downing Street 10 powiedział, że rząd rozumie, iż strażacy, rolnicy i personel NHS stoją w obliczu wyzwań związanych z pogodą.

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Najnowsza fala upałów w tym tygodniu nadeszła w poniedziałek. Gdy kolejne obszary w Anglii zostały objęte statusem suszy. Natomiast strażacy nadal walczą z poważnym pożarem w New Forest w Hampshire.

Met Office wydało rzadkie bursztynowe ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami. Synoptycy twierdzą, że w środę temperatury mogą wzrosnąć do 33 stopni Celsjusza. A w czwartek potencjalnie do 37 stopni lub nawet 38 stopni Celsjusza.

Według Met Office w Wielkiej Brytanii padł rekord liczby dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza w ciągu roku.

Ostrzeżenie przed brakiem wody

Firmy wodociągowe ostrzegają, że „wyjątkowy” niedobór deszczu w południowo-wschodniej Anglii „stanowi wyraźne zagrożenie dla dostaw” wody w Hampshire i na wyspie Wight. Około 165 000 osób w regionie Southampton West może „wkrótce odczuć poważne skutki” ograniczeń w dostawach wody.

Ponadto firma Thames Water poinformowała, że tysiące domów i firm zostało pozbawionych wody lub zmaga się z niskim ciśnieniem po pęknięciu rur w Londynie i Essex.

Z kolei Southern Water złożyła wniosek o wydanie rzadkiego zakazu korzystania z wody w celach innych niż domowe. Miałby on zakazać przedsiębiorstwom korzystania z wody w celach innych niż niezbędne, w tym mycia samochodów i napełniania basenów.

Decyzję w sprawie wniosku podejmie minister środowiska Angela Eagle. Byłby to pierwszy taki zakaz od maja 2006 roku.

Miesiące upałów sprawiły, że gleba jest tak sucha i zbita, że będzie miała trudności z wchłanianiem deszczu po powrocie opadów. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia gwałtownych powodzi w ciągu kilku dni od zakończenia suszy, ostrzegają naukowcy.