Oszustwo na Spotify, na które łapią się tysiące osób. Jak się nie dać nabrać?

Scam na Spotify wygląda tak wiarygodnie, że ofiarami stają się osoby, które zawsze twierdziły, że nigdy nie dadzą się nabrać na internetowe. Tymczasem nawet one wchodzą bez podejrzeń na podrobioną stronę Spotify, gdzie zostawiają dane logowania, informacje osobowe oraz dane kart płatniczych. Jak rozpoznać fałszywe wiadomości?

Jak działa scam na Spotify?

Większość osób płaci za Spotify z automatu, podając kartę płatniczą w profilu. System pobiera płatności co miesiąc. Dlatego nie dziwi ich, gdy otrzymują wiadomość e-mail z informacją, że ostatnia płatność nie została zrealizowana. Zapewne karta wygasła.

W wiadomości czytamy:

„Wystąpił problem podczas przetwarzania ostatniej płatności. Aby zachować dostęp do konta i uniknąć przerwy w korzystaniu z usługi, sprawdź i zaktualizuj swoje dane”.

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Po kliknięciu użytkownik trafia na stronę, która na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy Spotify. Następnie zostaje poproszony o zalogowanie się, a później o podanie nowych danych karty, adresu oraz numeru telefonu.

Problem w tym, że wiadomość nie pochodzi od Spotify, a link prowadzi do podrobionej strony stworzonej przez oszustów. Przestępcy natychmiast mogą wykorzystać zebrane w ten sposób dane informacje osobowe i dane płatnicze do dokonywania płatności w internecie.

Płacimy właściwie bezmyślnie

Najwięcej osób nabiera się wówczas, kiedy wiadomość dostaną, gdy robią coś innego – oglądają film, mecz, rozmawiają z kimś. Widząc, że płatność jest nieudana i może odciąć im dostęp do Spotify, bez większego zastanowienia klikają w link, żeby zaktualizować kartę. Zwykle nie przyglądają się dokładnie ani emailowi ani stronie www, a całość wykonują na telefonie.

To samo tyczy osób, którym faktycznie niedawno wygasła data ważności karty płatniczej. Im mail na pewno nie wyda się podejrzany.

Tak wygląda oszukany email od Spotify

Fałszywe wiadomości są bardzo przekonującą kopią prawdziwych e-maili wysyłanych przez Spotify. Zawierają logo firmy, charakterystyczną kolorystykę oraz nazwę MySpotify.

Przy dokładniejszym przyjrzeniu się można jednak zauważyć drobne szczegóły zdradzające oszustwo.

Wiadomość nie zawiera między innymi informacji o rodzaju posiadanego abonamentu Spotify

Temat e-maila jest zapisany wyłącznie małymi literami.

Wiadomość nie została wysłana z adresu w domenie @spotify.com.

Adres strony, na którą prowadzi link do aktualizacji karty, nie znajduje się w domenie spotify.com – może mieć końcówkę innego kraju np. .cz albo .no

To właśnie na takiej stronie ofiara wpisuje swoje dane logowania, informacje osobowe oraz dane karty – przekazując je bezpośrednio oszustom.

Co zrobić, jeśli otrzymasz taki e-mail?

Przede wszystkim nie klikaj w znajdujące się w nim linki. Aby potwierdzić czy karta nadal jest aktualna, wejdź w aplikację Spotify albo zaloguj się na oficjalnej stronie serwisu czyli spotify.com

Podejrzaną wiadomość można zgłosić swojemu dostawcy poczty oraz przesłać do Spotify na adres [email protected]).

Jeśli podejrzewasz, że podałeś swoje dane na fałszywej stronie, natychmiast zmień hasło do Spotify i sprawdź konto pod kątem nieautoryzowanych zmian.

Jeżeli mogły zostać przejęte dane karty płatniczej, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem.