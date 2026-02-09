Najgorsze linie lotnicze pod względem skarg pasażerów

Na podstawie najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyłoniono linię lotniczą z najwyższą liczbą skarg pasażerów w UK. Nie jest to jednak Ryanair ani easyJet.

Przez sam fakt, że ruch lotniczy staje się coraz większy, częściej dochodzi do opóźnień i odwołań lotów. To z kolei wpływa negatywnie na podróżnych, którzy składają więcej skarg na linie lotnicze. Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował najnowsze dane dotyczące przewoźników, którzy otrzymali najwięcej skarg od pasażerów.

Najgorsze linie lotnicze

Najnowsze dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego pokazują, która linia lotnicza otrzymała 918 skarg na milion pasażerów. Stanowi to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich linii lotniczych działających w Wielkiej Brytanii.

Z danych wynika, że w okresie od połowy 2024 do marca 2025 roku złożono ponad 43 000 skarg na linie lotnicze działające na Wyspach. Chociaż katalog potencjalnych skarg jest praktycznie nieograniczony, najczęstsze obawy dotyczą zakłóceń, odmowy wejścia na pokład, zagubionego lub uszkodzonego bagażu oraz niewystarczającego wsparcia dla pasażerów niepełnosprawnych.

Trudny rok dla przewoźników

Według EuroNews, w pierwszych pięć miesięcy 2025 roku było wyjątkowo burzliwych dla sektora lotniczego. Odnotowano wtedy dziesiątki tysięcy opóźnień i odwołań lotów. Natomiast początek tego roku był wyjątkowo trudny dla holenderskich linii lotniczych KLM.

Wracając jednak do pierwszej połowy 2025 roku – holenderski przewodnik odwołał wtedy najwięcej lotów spośród innych linii, anulując 2760 połączeń. Tuż za nim uplasowały się linie British Airways (1763) i niemiecka Lufthansa (1757). Finnair odnotował najwyższy odsetek odwołanych lotów w okresie pięciu miesięcy – anulowano 3,35 proc. z ponad 43 000 lotów.

Przewoźnicy lotniczy z największą liczbą skarg pasażerów

Pod względem liczby skarg ze strony pasażerów – najwyżej na niechlubnej liście uplasował się Wizz Air. Otrzymał najwięcej skarg na milion przewiezionych pasażerów, wyprzedzając Ryanaira.

Węgierskie linie lotnicze odnotowały 10 548 skarg klientów od połowy 2024 roku do marca 2025 roku. Daje to 918 skarg na milion pasażerów. Z ten sposób na każdego pasażera, który odbył lot w tym okresie, przypadało niecałe 1000 skarg.

W przypadku Wizz Air wskaźnik „uwzględnionych skarg” wyniósł stosunkowo niewiele, bo 47 proc. A to przełożyło się na wypłatę odszkodowań w łącznej wysokości 1 482 183 funtów, czyli średnio 651 funtów na klienta. Z kolei British Airways w tym okresie odnotowały znacznie niższy wskaźnik skarg (192 na milion klientów), a 83 proc. z nich zostało uwzględnionych. BA wypłaciło łącznie 6 238 378 funtów pasażerom, średnio 837 funtów na klienta.

Co jednak zaskakujące, Ryanair nie otrzymał największej liczby skarg. Na liście uplasował się na 8. miejscu. Wskaźnik skarg na milion klientów wyniósł 188, przy niskim wskaźniku skarg uznanych za zasadne, wynoszącym 28 proc., i średniej wypłacie w wysokości 694 funtów.

Niechlubna lista przewoźników

Na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządzono listę dziesięciu najgorszych linii lotniczych pod względem skarg pasażerów. Podajemy także liczbę skarg na milion klientów, liczbę uwzględnionych skarg oraz średnią przyznaną rekompensatę:

Wizz Air: 918, 47 proc., 651 funtów Air France: 301, 43 proc., 828 funtów Turkish Airlines: 265, 51 proc., 718 funtów Egypt Air: 234, 19 proc., 630 funtów TUI: 223, 20 proc., 722 funtów Air Baltic: 221, 52 proc., 617 funtów BA: 192, 83 proc., 837 funtów Ryanair: 188, 28 proc., 694 funtów Air Portugal: 171, 37 proc., 662 funtów easyJet: 147, 18 proc., 630 funtów.

Przypominamy, że niezależnie od przyczyny niezadowolenia, pasażerowie mają prawo złożyć skargę do brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority), jeśli ich samolot wystartował z lub przyleciał do Wielkiej Brytanii.