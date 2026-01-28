Latanie Ryanairem powinno być wygodne
Latanie Ryanairem powinno być wygodne / fot. Shutterstock
Podróże i turystyka
2 min.czytania

Ryanair odradza pasażerom latanie w dżinsach. Dlaczego?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Irlandzkie linie lotnicze słyną z ograniczeń nakładanych na pasażerów, czy to w formie skąpego bagażu, czy konieczności posiadania cyfrowych kart pokładowych. Tym razem Ryanair postanowił odradzić pasażerom latanie w dżinsach. Powód może zaskakiwać…

Tani przewoźnik zwrócił się do klientów z prośbą o wstrzymanie się od zakładania dżinsów na podróż samolotem. Co jednak ciekawe – powodem jest troska o pasażerów.

- Advertisement -

Latanie w Ryanairze – tylko nie w dżinsach

Ryanair odradza pasażerom latanie w dżinsach z ważnego powodu. I chociaż jego sugestia może wydawać się nie na miejscu, warto ją rozważyć.

W poście w mediach społecznościowych irlandzki przewoźnik podzielił się kilkoma radami dotyczącymi tego, jakich ubrań najlepiej unikać podczas lotu. Zasugerował pasażerom, aby zastanowili się nad komfortem podróży. Zwłaszcza na długich trasach.

W materiale filmowym opublikowanym na TikToku, samolot Ryanaira przelatuje nad turkusowymi wodami, a następnie ląduje na lotnisku. Na nagraniu widnieje napis „Jest rok 2026, przestańmy podróżować w dżinsach”.

Biorąc jednak pod uwagę liczne skargi pasażerów dotyczące niewystarczającego miejsca na nogi w samolotach Ryanaira, nagła troska irlandzkich linii o wygodę pasażerów może budzić konsternację.

Noszenie ciasnych spodni w samolocie jest szkodliwe dla zdrowia
Noszenie ciasnych spodni w samolocie jest szkodliwe dla zdrowia / fot. Shutterstock

O co zadbać podczas lotu samolotem?

Pomijając faktyczne pobudki Ryanaira, sama jego rada wydaje się sensowna. Specjaliści twierdzą, że ubrania, które pasażerowie mają na sobie w trakcie podróży samolotem, mogą znacząco wpływać nie tylko na ich komfort, ale też samopoczucie i krążenie.

Obcisłe dżinsy nie są zalecane w czasie podróży, gdyż ograniczają przepływ krwi do i z nóg. Może mieć to poważne konsekwencje przy długotrwałym siedzeniu, zwłaszcza w samolotach. Dyskomfort ten może prowadzić do gromadzenia się krwi w nogach i zwiększyć w ten sposób ryzyko zakrzepicy żył głębokich. Jest to poważne schorzenie, w którym w żyłach głębokich tworzy się skrzep krwi.

W ten sposób ciasne ubrania mogą prowadzić do powstania zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych, czy meralgii parestetycznej. Ta ostatnia objawia się pieczeniem, bólem, drętwieniem lub mrowieniem nóg.

Przy okazji rady dotyczącej ubioru Ryanair przypomniał także o pełnym wejściu w życie cyfrowych kart pokładowych. Warto zatem pamiętać, że irlandzkie linie nie akceptują już papierowych kart.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Będą rekompensaty dla niemal 12 tys. klientów OVO Energy

Rynek energii, który powinien mówić językiem odpowiedzialności społecznej, niestety nie zawsze nadąża za deklaracjami.
Finanse i świadczenia

Irlandia: luty 2026 przynosi zmiany w portfelach. Oto 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Luty 2026 roku nie przynosi jednej spektakularnej zmiany finansowej, ale zestaw drobniejszych decyzji i podwyżek, które razem mają realny wpływ na codzienne życie
Londyn

Na depozyt na pierwsze mieszkanie w Londynie trzeba oszczędzać blisko 10 lat

Osoby kupujące pierwszą nieruchomość zaciągają dziś najwyższe w historii kredyty hipoteczne.
Praca i finanse

Nowe kontrole kont osób pobierających zasiłki. Sprawdź, czy twój bank udostępni dane!

Do współpracy z DWP rząd zobowiązał największe instytucje finansowe, w których znajduje się zdecydowana większość kont beneficjentów.
Holandia

Polacy wiodą prym wśród zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej w Holandii

Urząd statystyczny CBC poinformował, że ponad połowa pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej to imigranci.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet