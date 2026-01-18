Ryanair wycofuje się z tych lotnisk w 2026 roku. Oto pełna ich lista

Irlandzki przewoźnik przekształca swoją europejską siatkę połączeń w 2026 roku. W związku z tym Ryanair wycofuje się z lotnisk w określonych krajach. A na niektórych trasach zmniejsza liczbę połączeń.

Przez wyższe opłaty lotniskowe, nowe podatki lotnicze i większe koszty kontroli ruchu lotniczego Ryanair wycofuje się z lotnisk w niektórych europejskich krajach. Podróżni nie będą już mogli w tym roku korzystać z części dotychczasowych połączeń.

- Advertisement -

Ryanair wycofuje się z lotnisk w niektórych krajach

Irlandzkie linie znacząco ograniczą swoją siatkę połączeń w 2026 roku. Całkowicie wycofają się z niektórych lotnisk, a na części tras uszczuplą liczbę połączeń. Ryanair twierdzi, że zmiany wynikają z wyższych kosztów związanych z opłatami lotniskowymi, czy podatkami, które ponosi linia. Podróżni mogą być zaskoczeni dokonując w tym roku rezerwacji biletów.

Irlandzkie linie nie informowały o wszystkich likwidowanych połączeniach. Część zamkniętych baz potwierdzili dopiero operatorzy lotnisk. Dlatego też publikujemy pełną listę lotnisk, z których wycofuje się Ryanair.

Mniej połączeń lotniczych do Holandii i Niemiec

W październiku 2025 roku Ryanair zakończył wszystkie loty do Maastricht Akwizgran w Holandii. W ten sposób irlandzki przewoźnik wchodzi w 2026 rok bez połączeń z tym lotniskiem.

Ponadto Ryanair oświadczył, że wycofuje się z lotnisk w Dortmundzie, Dreźnie i Lipsku/Halle w Niemczech. Linie lotnicze ponownie obwiniły niemieckie podatki lotnicze i koszty dostępu, które od dawna stanowią punkt zapalny w sporach między przewoźnikiem a władzami federalnymi.

Redukcja połączeń do Hiszpanii i Francji

Ryanair ogłosił, że w 2026 roku wstrzyma wszystkie loty do i z lotniska w Asturii. Liczbę połączeń w tym regionie Hiszpanii zmniejszy o 1,2 miliona miejsc. Tłumaczy to wysokimi opłatami lotniskowymi na mniejszych hiszpańskich lotniskach.

– Aena powinna obniżyć opłaty lotniskowe na niewykorzystanych lotniskach regionalnych, ale zamiast tego planuje je podnieść o 7 proc., co stanowi najwyższą podwyżkę opłat od ponad dekady. Hiszpański rząd nie zdołał pobudzić regionalnej turystyki ani zapewnić miejsc pracy, chroniąc jednocześnie wysokie opłaty za działalność monopolu Aena – powiedział Michael O’Leary.

Na początku 2026 Ryanair likwiduje połączenia do i z Vigo w Hiszpanii pozostawiając lotnisko bez przewoźnika.

Ponadto Ryanair zamyka swoją bazę w Santiago de Compostela. Wstrzymuje też usługi w Teneryfie Północnej.

Kończy też działalność w Jerez i Valladolid, co poprzedziły wcześniejsze cięcia w połączeniach regionalnych w Hiszpanii.

Natomiast w przypadku Francji Ryanair zawiesił wszystkie loty do Brive i Strasburga. Częściowy powrót do Bergerac spodziewany jest latem 2026 roku, po negocjacjach z lokalnymi władzami.

Ograniczenie tras Ryanaira

Jak już wspomnieliśmy, Ryanair ogranicza także swoją liczbę tras w wielu miejscach. Nawet na lotniskach, na których pozostaje, uszczupla trasy z tegorocznego rozkładu lotów. Oto gdzie pojawią się zmiany.

Ryanair zakończy połączenia z Cork w Irlandii do Poznania, Gdańska i Rzymu w marcu 2026 roku. I przeniesie swoje samoloty na inne lotniska.

Ogranicza około 20 tras z Brukseli i Charleroi na zimę 2026/27. Ostrzega także, że redukcje mogą rozpocząć się już w kwietniu 2026 roku, gdy wprowadzone zostaną wyższe podatki.

Ponadto zmniejsza liczbę tras i częstotliwości lotów w Bośni, Serbii i Chorwacji.

W kilku swoich ogłoszeniach Ryanair oświadczył, że będzie nadal przenosić samoloty na rynki o niższych kosztach, wycofując się lotnisk z rosnącymi opłatami i podatkami.