Niemcy wracają do pracy zdalnej. Coraz więcej osób pracuje z domu

Paulina Markowska
Z danych niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis) wynika, że 25 proc. pracowników w Niemczech w 2025 pracowało z domu. Obecnie praca zdalna jest tak popularna, że jej wskaźnik w tym kraju jest wyższy niż wynosi średnia UE.

Okazuje się, że znowu praca z domu staje się wyjątkowo popularna. Liczba osób, które wybrały pracę zdalną w Niemczech osiągnęła w 2025 roku poziom z czasów pandemii.

Praca zdalna w Niemczech coraz bardziej popularna

Z danych niemieckiego urzędu statystycznego wynika, że w 2025 roku 25 proc. pracowników w Niemczech pracowało zdalnie. W 2024 roku wskaźnik pracy zdalnej wzrósł nieznacznie, jednak w 2025 roku osiągnął poziom z czasu pandemii.

W porównaniu z okresem sprzed pandemii liczba osób pracujących zdalnie znacznie wzrosła. Gdy w 2019 roku tylko 13 proc. zatrudnionych pracowało w tym trybie, teraz jest to 25 proc. Co jednak ciekawe – mimo dużo większych możliwości związanych z pracą zdalną (niż przed pandemią), prawie połowa osób, które mogą tak pracować, nadal preferuje pracę w biurze.

Branże, w których praca z domu jest najczęstsza

Do branż, w których praca z domu jest najpopularniejsza, należy nadal branża IT. Podobnie duże korporacje zachęcają kandydatów ofertą pracy zdalnej, znacznie częściej niż mniejsze firmy.

Z tego trybu najchętniej korzystają osoby w wieku od 35 do 44 lat. Natomiast osoby w wieku od 15 do 24 lat wolą pracować stacjonarnie. Destatis tłumaczy to tym, że najczęściej stanowiska początkowe oferują mniej możliwości pracy z domu.

Holandia z najwyższym odsetkiem ludzi pracujących z domu

Interesujące jest to, że w Unii Europejskiej to Holandia ma najwyższy wskaźnik pracy zdalnej. Wynosi on aż 52 proc. Średnia unijna wynosi natomiast 23 proc. Dlatego Niemcy z 25-procentami plasują się w czołówce krajów, które przyjęły bardziej elastyczne warunki zatrudnienia.

Ze względu na sytuację ekonomiczną oferowanie trybu zdalnego przez pracodawców staje się dla wielu firm o wiele bardziej opłacalne. Ponadto pozwala to pracownikom oszczędzić na benzynie i pieniądzach na dojazdy.

Właśnie w celu oszczędzenia energii, Komisja Europejska planuje wprowadzić środki mające na celu dalsze promowanie pracy z domu. Według Financial Times, Komisja chce zachęcić firmy do zapewnienia co najmniej jednego dnia obowiązkowej pracy zdalnej. Oczywiście tam, gdzie to możliwe.

