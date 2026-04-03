Polak stracił prawo pobytu w Niemczech. Oszukiwał starsze osoby
NiemcyKryminalne
2 min.czytania

Joanna Baran
Niemiecki Sąd Administracyjny w Karlsruhe podjął decyzję, która odbiera prawo pobytu w Niemczech mężczyźnie skazanemu wielokrotnie za oszustwa metodą „na wnuczka”. Polak stracił prawo pobytu w Niemczech, chociaż ma w tym kraju partnerkę i małe dziecko. 

Pomimo swobody przepływu osób w Unii Europejskiej, sąd uznał, że dalszy pobyt zawodowego przestępcy stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.

- Advertisement -

Skazany za „na wnuczka”

Mężczyzna organizował wyłudzenia pieniędzy od starszych osób. Podszywał się pod członków rodziny lub znajomych. W ten sposób nakłaniał  seniorów do przekazania gotówki. Jego działania były częścią szerszej przestępczości zorganizowanej, powiązanej z tzw. klanami przestępczymi. Za swoje czyny mężczyzna usłyszał wyrok  siedmiu lat i sześciu miesięcy więzienia. Natomiast po odbyciu kary niemieckie władze odebrały mu prawo wjazdu i pobytu w Niemczech na pięć lat.

Ryzyko recydywy przesądziło o decyzji sądu

Sąd w Karlsruhe wskazał, że mężczyzna pozostaje w bliskich kontaktach wyłącznie ze środowiskiem przestępczym. Posiadanie biologicznej córki z niemieckim obywatelstwem oraz partnerki mieszkającej w Niemczech nie zmieniło decyzji sądu. Ze względu na przewidywane ryzyko powrotu do przestępstw, sąd oddalił skargę Polaka na odebranie prawa pobytu.

Eksperci podkreślają, że w przypadku takich spraw znaczenie ma ochrona potencjalnych ofiar i ograniczenie wpływu zawodowych przestępców na społeczeństwo. Skazany wcześniej zarabiał na oszustwach nawet 15 000 euro miesięcznie. Natomiast obecnie, pracując jako sprzątacz i utrzymując pięcioosobową rodzinę, nie osiąga już takich dochodów. Sąd uznał, że jego sytuacja finansowa może stanowić pokusę powrotu do przestępstw.

Sprawa pokazuje, że niemieckie prawo pozwala na odebranie prawa pobytu osobom, które wykazują długotrwałą działalność przestępczą. Ludzie ci stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Pomimo praw przysługujących obywatelom UE, zawodowy przestępca może utracić możliwość korzystania ze swobody przemieszczania się. Oczywiście, jeśli jego dotychczasowa działalność wskazuje na wysoki poziom ryzyka recydywy.

Decyzja sądu w Karlsruhe staje się przykładem dla innych państw UE, że prawo do pobytu może zostać ograniczone w przypadku osób, które działają w sposób uporczywy na szkodę innych. Nawet jeśli posiadają więzi rodzinne w kraju pobytu.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport