Uruchomiono dodatkowe fotoradary w Niemczech
Niemcy uruchomiły dodatkowe fotoradary. O czym kierowcy powinni wiedzieć?

Paulina Markowska

13 kwietnia w Niemczech uruchomiono dodatkowe fotoradary w związku z tzw. „tygodniem prędkości”, który ma miejsce w całej Europie. Co kierowcy powinni wiedzieć na ten temat i jakie grożą im kary?

Od 13 do 19 kwietnia w całej Europie odbędzie się pierwszy w tym roku tydzień prędkości (Speedweek). Jest to tak naprawdę tydzień kampanii na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Jego kulminacją jest 24-godzinny maraton fotoradarów (Blitzermarathon), który wypada w środę 15 kwietnia. Kierowcy przyłapani w ramach trwającej kampanii na przekroczeniu prędkości mogą zostać ukarani grzywną, a nawet konfiskatą prawa jazdy.

Dodatkowe fotoradary w Niemczech przy okazji tygodnia prędkości

W akcji związanej z dodatkowymi fotoradarami w Niemczech biorą udział wszystkie kraje związkowe za wyjątkiem jednego – Saary. Przez cały tydzień większość krajów związkowych przeprowadzi więcej kontroli prędkości. Niektóre natomiast wezmą udział w akcji tylko 15 kwietnia.

15 kwietnia ma miejsce kulminacja walki z kierowcami przekraczającymi prędkość / fot. Shutterstock

„Tydzień Prędkości” zainicjowała Europejska Sieć Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Roadpol”. Gminy i miasta w całej Europie mogą w nim uczestniczyć, ale nie muszą. Jeden niemiecki kraj związkowy – Saara przyjął właśnie to podejście. Jest – jak wspomnieliśmy – jedynym z 16 landów niemieckich, który rezygnuje z dodatkowych kontroli prędkości.

Co powinni wiedzieć kierowcy?

Na niemieckich drogach w ciągu tego tygodnia pojawią się tysiące policjantów i zostaną zainstalowane dodatkowe fotoradary. Wszystko to ma na celu zaostrzenie egzekwowania ograniczeń prędkości.

Wobec kierowców, którzy w czasie trwania tygodnia prędkości znajdą się na radarze, stosowane będą standardowe sankcje za przekroczenie prędkości (mandaty, punkty karne, zakaz prowadzenia pojazdów).

Ponadto więcej kontroli prędkości przeprowadza się na odcinkach dróg o dużej liczbie wypadków i w obszarach o szczególnym zagrożeniu. Są to między innymi szkoły, przedszkola, szpitale, place budowy, czy domy spokojnej starości.

Liczba wypadków podczas kampanii może się zmniejszyć, ale „efekty całkowicie zanikają, gdy tylko zniknie fotoradar” – powiedział Stefan Bauernschuster, badacz z Uniwersytetu w Pasawie.

Chociaż poprzednie edycje tygodnia prędkości okazały się skuteczne w zmniejszeniu liczby ofiar wypadków drogowych o 25 proc., skuteczność akcji od lat jest przedmiotem debaty.

