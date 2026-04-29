Od lipca ponad 100 tys. Polaków dostanie podwyżkę emerytury

Dobra wiadomość dla milionów emerytów w Niemczech. Od 1 lipca 2026 roku wzrosną ich emerytury, a podwyżka zostanie naliczona automatycznie – bez formularzy, wizyt w urzędach i wniosków. To coroczna waloryzacja, ale tym razem wzrost będzie wyższy niż przewidywano. Kwota brutto wygląda imponująco, lecz suma netto niestety może już nie robić aż takiego wrażenia.

Wśród ponad 20 milionów emerytów w Niemczech jest ponad 100 tys. obywateli Polski. O ile wzrosną wypłaty, jakie warunki trzeba spełnić?

O ile wzrosną emerytury w Niemczech od lipca 2026?

Emerytury w Niemczech mają wzrosnąć o 4,24 proc. To oznacza podniesienie wartości punktu emerytalnego z 40,79 euro do 42,52 euro. Taka sama stawka obowiązuje w całych Niemczech – zarówno w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Dortmundzie, Stuttgarcie czy Lipsku.

Od 1 lipca 2023 roku w Niemczech obowiązuje jednolita wartość emerytury na terenie całego kraju i tym samym zakończono trwający ponad trzy dekady proces wyrównywania wysokości emerytur między dawnymi landami zachodnimi a wschodnimi.

Korekta emerytur większa niż zakładano

Jak podkreśla prezes Deutsche Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, korekta realizuje podstawową zasadę systemu emerytalnego, zgodnie z którą świadczenia rosną wraz z wynagrodzeniami. Dzięki temu emeryci uczestniczą w ogólnym rozwoju gospodarczym kraju. W grudniu zakładano niższy wzrost, na poziomie 3,73 proc., jednak ostatecznie korekta jest wyższa. Podwyżka wynika z lepszego niż oczekiwano wzrostu płac w 2025.

Im wyższa emerytura, tym większy wzrost nominalny. Senior pobierający 400 euro brutto otrzyma około 416,96 euro. Przy świadczeniu 1 000 euro miesięcznie podwyżka oznacza wzrost do około 1 042,40 euro. Emerytura na poziomie 2 000 euro brutto wzrośnie zaś do około 2 084,80 euro.

Składki i podatki zabiorą część podwyżki

Wzrost zapisany na decyzjach emerytalnych wygląda korzystnie, jednak rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana. Od emerytury odprowadzane są składki zdrowotna oraz pielęgnacyjna, łącznie sięgające około 12 proc. Wówczas część lipcowej podwyżki znika przed wypłatą.

Przykładowo: świadczenie 1 042,40 euro brutto może oznaczać realny wpływ na konto w granicach około 913–918 euro. Do tego dochodzi kwestia podatku dochodowego. W 2026 roku kwota wolna od podatku dla singla wynosi 12 348 euro rocznie (w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków wzrasta do 24 696 euro).

Jeśli dochód seniora przekroczy ten limit, część podwyżki wróci do fiskusa. Podatek dochodowy rozciąga się od 14 do 45 proc. w zależności od dochodu – najniższy jest dla dochodów od 12 349 euro do 69 878 euro, a najwyższy dla zarobków przekraczających 277 826 euro rocznie.

20 lat pracy w Niemczech za najniższą krajową. Na jaką emeryturę można liczyć?

To pytanie zadaje sobie wielu Polaków pracujących w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Essen, Dortmundzie, Kolonii czy Stuttgarcie. Niemiecki system opiera się na punktach emerytalnych. Jeden rok zatrudnienia z przeciętnym wynagrodzeniem daje 1 punkt. Niższe zarobki oznaczają mniej punktów, wyższe – więcej. Warto pamiętać, że minimalny okres składkowy uprawniający do emerytury w Niemczech wynosi 5 lat, ale dopiero dłuższy staż daje emeryturę pozwalającą myśleć o spokojnym utrzymaniu.

Gdy ktoś pracował około 20 lat i zarabiał na poziomie płacy minimalnej lub poniżej średniej krajowej, może zgromadzić wynik zbliżony do około 20 punktów emerytalnych. Przy dotychczasowej wartości punktu dawało to około 816 euro brutto miesięcznie. Po lipcowej waloryzacji kwota będzie odpowiednio wyższa i zdoła przekroczyć 850 euro.

Będzie reforma systemu emerytalnego w Niemczech

Niemiecki rząd przegłosował reformę systemu emerytalnego mimo sprzeciwu części opozycji. Zmiany są odpowiedzią na narastające problemy demograficzne. W Niemczech wiek emerytalny jest stopniowo podnoszony do 67 lat do 2031 roku, ponieważ niższe kryterium okazało się niewygodne z punktu widzenia rosnącej długości życia i zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym.

Osią zmian jest utrzymanie emerytur (Rentenniveau) na poziomie 48 proc. do 2031 roku. Niemcy zyskali w ten sposób gwarancję, że standardowa emerytura będzie wynosiła niemal połowę przeciętnego wynagrodzenia. Początkowo rząd rozważał podniesienie składek emerytalnych, jednak ostatecznie – w odpowiedzi na sprzeciw polityczny – zdecydowano o ich ustabilizowaniu przez kolejne 10 lat. Jednocześnie wprowadzony ma zostać tzw. czynnik wyrównawczy, który ograniczy potrzebę dodatkowych dopłat do systemu i zwiększy jego stabilność finansową w dłuższej perspektywie.