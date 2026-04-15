Polacy najliczniejszą mniejszością. W Niemczech mieszka 1,5 miliona rodaków

Polacy najliczniejszą mniejszością w Niemczech – potwierdzają najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), które pokazują skalę obecności obywateli polskiego pochodzenia za Odrą. W 2025 roku w Niemczech mieszkało około 1,5 miliona Polaków należących do tzw. pierwszego pokolenia migrantów, czyli osób, które same przeprowadziły się do Niemiec z Polski. To najwyższy wynik spośród wszystkich narodowości imigranckich w kraju.

Polska społeczność wyprzedza pod względem liczebności migrantów z Turcji, Ukrainy, Rosji i Syrii. Oznacza to, że Polacy odgrywają dziś kluczową rolę nie tylko na niemieckim rynku pracy, ale także w strukturze społecznej i demograficznej współczesnych Niemiec.

Według danych opublikowanych 13 kwietnia 2026 roku, ponad 21,8 miliona mieszkańców Niemiec ma tzw. historię migracyjną. To już 26,3 procent całej populacji kraju. Do tej grupy zaliczają się osoby, które same imigrowały do Niemiec po 1950 roku, lub których oboje rodzice przybyli tam jako migranci.

W tej statystyce szczególnie wyróżniają się Polacy. Spośród 16,4 miliona migrantów pierwszego pokolenia najwięcej pochodzi właśnie z Polski – około 1,5 miliona osób. Tyle samo liczy grupa migrantów z Turcji, ale to Polacy zajmują pierwsze miejsce w oficjalnym zestawieniu.

To efekt wieloletnich procesów migracyjnych, które nasiliły się szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz po pełnym otwarciu niemieckiego rynku pracy dla Polaków w 2011 roku.

Kim są Polacy mieszkający dziś w Niemczech?

Polacy najliczniejszą mniejszością w Niemczech są nie tylko statystycznie, ale także pod względem różnorodności społecznej. To grupa bardzo zróżnicowana – obejmuje zarówno osoby pracujące fizycznie, jak i wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Wśród Polaków mieszkających w Niemczech są:

pracownicy budowlani, opiekunowie seniorów, kierowcy, pracownicy logistyki i magazynów, ale także lekarze, pielęgniarki, informatycy, inżynierowie, nauczyciele akademiccy i przedsiębiorcy prowadzący własne firmy.

Wielu Polaków osiedla się w Niemczech na stałe, zakłada rodziny i kupuje nieruchomości. Coraz częściej nie traktują pobytu jako tymczasowej emigracji zarobkowej, lecz jako trwałą zmianę miejsca życia.

Pierwsze pokolenie migrantów – czy Polacy zostali w Niemczech na stałe?

Największą część polskiej społeczności stanowią właśnie migranci pierwszego pokolenia, czyli osoby urodzone w Polsce, które same wyemigrowały do Niemiec. Dane wskazują, że zdecydowana większość z nich nie wróciła do kraju i pozostała za granicą na dłużej.

Eksperci podkreślają, że migracja z Polski do Niemiec przestała mieć charakter sezonowy. Jeszcze kilkanaście lat temu dominowały wyjazdy czasowe – do pracy przy zbiorach, w opiece czy na budowach. Dziś coraz więcej Polaków przenosi do Niemiec całe rodziny. Polacy posyłają tam dzieci do szkół. Pracują i starają się o stały pobyt lub obywatelstwo.

To oznacza, że pierwsze pokolenie migrantów w dużej mierze zakorzeniło się w Niemczech, a ich dzieci tworzą już kolejne pokolenie polskiej diaspory.

Dlaczego Polacy wybierają Niemcy?

Decydują przede wszystkim względy ekonomiczne i geograficzne. Bliskość granicy, wyższe zarobki, stabilny rynek pracy i rozbudowany system socjalny sprawiają, że Niemcy pozostają dla Polaków najatrakcyjniejszym kierunkiem emigracji.

Istotna jest także istniejąca już infrastruktura polonijna: polskie sklepy, szkoły sobotnie, parafie, media oraz sieci rodzinne, które ułatwiają adaptację nowym migrantom.

Dla wielu rodzin Niemcy są także krajem, w którym łatwiej planować przyszłość – od edukacji dzieci po bezpieczeństwo finansowe.

Polacy najliczniejszą mniejszością w Niemczech – to zmienia obraz kraju

Rosnąca liczba Polaków wpływa na strukturę społeczną Niemiec. Polonia jest coraz bardziej widoczna w życiu publicznym, lokalnej gospodarce i edukacji. W wielu landach język polski jest jednym z najczęściej używanych języków obcych.

Jednocześnie obecność 1,5 miliona Polaków pokazuje skalę przemian migracyjnych w Europie. Niemcy coraz wyraźniej stają się państwem wielokulturowym. Natomiast Polacy odgrywają w tym procesie pierwszoplanową rolę.

Polacy najliczniejszą mniejszością w Niemczech są dziś nie tylko liczbowo. To także jedna z najlepiej zakorzenionych i najbardziej stabilnych społeczności migrantów, która współtworzy współczesne Niemcy każdego dnia.