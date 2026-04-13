Ruszyła rekrutacja wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Paulina Markowska

Niemcy mierzą się z coraz większym niedoborem siły roboczej. Aby temu zaradzić Ministerstwo Rozwoju uruchomiło inicjatywę mającą na celu rekrutację 400 000 wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Niemiecki rząd szacuje, że kraj będzie potrzebował około 400 000 pracowników zagranicznych rocznie w ciągu następnej dekady. Dzięki temu będzie mógł wypełnić luki w zatrudnieniu. Zapotrzebowanie to wynika z faktu, że obecnie w kraju ponad 20 proc. siły roboczej ma 55 lat lub więcej. I najprawdopodobniej przejdzie na emeryturę w ciągu 10 lat. Dlatego też niemieckie Ministerstwo Rozwoju wspólnie z partnerami ze świata biznesu uruchomiło sojusz „WE‑Fair” na rzecz uczciwej rekrutacji wykwalifikowanych pracowników.

Rekrutacja wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Według Ministerstwa Rozwoju inicjatywa „WE‑Fair: Polityka Biznesu i Rozwoju na rzecz Sprawiedliwej Rekrutacji Wykwalifikowanych Pracowników” ma stanowić połączenie wiedzy sektora prywatnego z sieciami współpracy rozwojowej.

Inicjatywa ma na celu sprowadzenie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, a jednocześnie stworzenie systemów szkoleniowych w ich krajach ojczystych. W planie jest zarówno rekrutacja, jak i utrzymanie pracowników. Ponieważ Niemcy zmagają się nie tylko z problemem dotyczącym przyciągania talentów, ale także i ich utrzymania w kraju.

Wśród partnerów znajdują się Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych, Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Niemiecka Konfederacja Rzemiosła. W sojuszu uczestniczą również takie firmy jak gigant logistyczny DHL, dostawca usług HR Randstad i firma Klein.

/ fot. Shutterstock

Minister rozwoju Alabali Radovan powiedziała, że w nadchodzących latach niemiecki rynek pracy będzie w większym stopniu opierał się na międzynarodowych talentach.

Programy powiązane z inicjatywą mają również na celu przygotowanie pracowników do zatrudnienia zarówno w Niemczech, jak i w ich krajach ojczystych. Koszty i ryzyko mają być dzielone, a uczestnicy mogą ponieść część wydatków związanych ze szkoleniem lub relokacją.

Utrzymanie pracowników to kluczowy problem

Urzędnicy i liderzy biznesu stwierdzili, że przyciągnięcie pracowników to tylko część wyzwania.

Markus Lötzsch, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Norymberdze, powiedział, że dyskusje powinny koncentrować się bardziej na zatrzymaniu pracowników w Niemczech po ich przyjeździe. A nie jest to takie łatwe. Warto zaznaczyć, że w 2024 roku więcej osób opuściło kraj niż przeprowadziło się tam na stałe. Wielu pracowników zagranicznych wyjeżdża, ponieważ kraj nie spełnia ich oczekiwań. Niektórzy wracają do domu, podczas gdy inni przeprowadzają się do innych krajów.

