Berlin wprowadza rejestr czynszów. Koniec z zawyżonymi opłatami za mieszkania?

Berlin podejmuje kolejną próbę uporządkowania rynku najmu, który od lat wymyka się spod kontroli. Władze miasta zapowiadają wprowadzenie rejestru czynszów obejmującego wszystkie mieszkania.Czym jest „rejestr czynszów” i czy zatrzyma galopujące ceny najmu?

Rozwiązanie to, przynajmniej w teorii, zwiększy przejrzystość i ograniczy nadużycia właścicieli. To odpowiedź na narastający kryzys mieszkaniowy, który coraz mocniej dotyka także Polaków mieszkających w niemieckiej stolicy.

Czym jest rejestr czynszów i jak ma działać?

Planowany system obejmie około 1,75 miliona mieszkań. Właściciele będą zobowiązani do przekazywania szczegółowych danych o lokalach. Czyli ich lokalizacji, powierzchni, standardzie oraz wysokości czynszu. Na dostarczenie tych informacji otrzymają 12 miesięcy od momentu wejścia przepisów w życie.

Rejestr nie będzie publiczną wyszukiwarką stawek. Będzie narzędziem kontrolnym dla urzędów. Fundamentalną zmianą jest automatyczne wychwytywanie nieprawidłowości. Jeśli czynsz przekroczy dopuszczalne limity lub pojawią się inne naruszenia, sprawa może trafić do urzędu, a nawet do prokuratury. W założeniu ma to zniechęcić właścicieli do zawyżania cen i obchodzenia przepisów.

Dlaczego Berlin sięga po takie rozwiązanie?

Rynek najmu w Berlinie od lat znajduje się pod ogromną presją. Choć średnie czynsze – około 15,84 euro za metr kwadratowy w przypadku mieszkań nieumeblowanych – nie odbiegają znacząco od innych dużych miast w Niemczech. Jednak realny problem leży gdzie indziej. Jego sedno tkwi w dramatycznym niedoborze mieszkań.

Liczba dostępnych lokali spadła o ponad 20% od 2015 roku, podczas gdy liczba mieszkań umeblowanych wzrosła ponad trzykrotnie. To właśnie ten segment rynku jest furtką do omijania przepisów o kontroli czynszów. Mieszkania umeblowane nie podlegają bowiem tym samym ograniczeniom. To pozwala właścicielom windować ceny nawet dwukrotnie wyżej niż w przypadku standardowych lokali.

Efekt jest łatwy do przewidzenia – rosnące ceny, coraz większa konkurencja i setki osób walczących o jedno mieszkanie.

Polacy w Berlinie płacą coraz więcej

Dla wielu Polaków pracujących i mieszkających w Berlinie sytuacja z dnia na dzień jest coraz trudniejsza. W praktyce wynajem kawalerki lub niewielkiego mieszkania to dziś koszt od 900 do nawet 1 500 euro miesięcznie. Ceny są szczególnie wysokie w przypadku lokali umeblowanych. Przy wyższych standardach lub lepszej lokalizacji ceny potrafią przekroczyć 2 000 euro.

Problemem nie jest tylko wysokość czynszu, ale też dostępność. Nawet osoby z dobrą pracą często muszą konkurować z dziesiątkami, a czasem setkami chętnych. Dla nowych migrantów, w tym wielu Polaków, brak znajomości systemu lub języka dodatkowo utrudnia znalezienie stabilnego najmu. Dlatego coraz więcej firm do ofert pracy dołącza wsparcie w szukaniu mieszkania na start.

Czy rejestr realnie coś zmieni?

Wprowadzenie rejestru czynszów nie rozwiąże problemu z dnia na dzień. Eksperci podkreślają, że to raczej narzędzie kontrolne niż mechanizm obniżający ceny. Jego głównym celem jest ograniczenie patologii. Szczególnie zawyżania czynszów i omijania przepisów.

Równolegle władze Berlina chcą przyspieszyć budowę nowych mieszkań, zwłaszcza na niewykorzystanych terenach komercyjnych. Kluczowe ma być zwiększenie liczby długoterminowych, nieumeblowanych lokali, które są dziś najbardziej deficytowe.

Kryzys, który nie zniknie szybko

Rejestr czynszów to krok w stronę większej kontroli rynku, ale nie rozwiązuje podstawowego problemu – braku mieszkań. Dopóki podaż nie wzrośnie, presja cenowa będzie się utrzymywać.

Dla mieszkańców, w tym tysięcy Polaków, oznacza to jedno: walka o dostępne i przystępne cenowo mieszkanie w Berlinie jeszcze się nie kończy.