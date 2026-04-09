Kolejny strajk w Lufthansie. Ucierpią też pasażerowie z Polski

Personel Lufthansy znów strajkuje z uwagi na niezadowalające warunki pracy i niepewną przyszłość zatrudnienia. Decyzja o strajku ogłoszona przez związek zawodowy UFO oznacza utrudnienia dla podróżnych korzystających z lotnisk w Niemczech i z lotniczych połączeń międzynarodowych, w tym z Polski.

Największe konsekwencje strajku będą widoczne w dwóch głównych hubach przewoźnika – we Frankfurcie nad Menem oraz w Monachium. To właśnie stamtąd realizowana jest znaczna część połączeń międzykontynentalnych i europejskich.

- Advertisement -

Strajk w Lufthansie uderzy daleko poza Frankfurt i Monachium

Wstrzymanie odlotów wywoła efekt domina i nawet pasażerowie rozpoczynający podróż w innych miastach mogą napotkać na odwołania lub opóźnienia, ponieważ wiele tras opiera się na systemie przesiadkowym. Zakłócenia obejmą również siatkę połączeń regionalnych obsługiwanych przez spółkę zależną Lufthansa CityLine, co rozszerzy zatory na Hamburg, Berlin czy Düsseldorf.

Sedno sporu tkwi w negocjacjach dotyczących umowy zbiorowej, które – jak wskazuje UFO – nie przyniosły dotąd satysfakcjonujących rezultatów. Kluczowe kwestie obejmują poprawę warunków pracy dla tysięcy stewardes i stewardów oraz zabezpieczenie przyszłości pracowników związanych w związku z planowaną likwidacją części działalności regionalnej.

Kiedy rozpocznie się strajk i ile potrwa?

Strajk w Lufthansie rozpocznie się w piątek 10 kwietnia i potrwa od północy do 22.00, aczkolwiek jego skutki pewnie rozciągną się w czasie i rejsy zaplanowane chwilę po 22.00 niekoniecznie się odbędą. Strajk nie będzie odosobnionym etapem, lecz kolejnym odcinkiem trwającego od tygodni konfliktu między Lufthansą a personelem. Brak porozumienia wskazuje, że strony pozostają na przeciwległych biegunach.

Zdaniem przedstawicieli związku strajk jest konsekwencją wyczerpania możliwości negocjacyjnych. Z kolei Lufthansa ocenia protest jako działanie nieproporcjonalne i podkreśla, że najbardziej ucierpią na nim pasażerowie, zwłaszcza w okresie wzmożonych podróży poświątecznych.

Lista anulowanych lotów

Rzeczywiście, najbardziej odczuwalnym skutkiem takich sporów są utrudnienia dla podróżnych. Pasażerowie muszą się liczyć z odwołaniem lotów, zmianą rezerwacji oraz długim oczekiwaniem na alternatywne połączenia. Szczególnie problematyczne są sytuacje powrotów do domu, gdy ograniczona dostępność miejsc dodatkowo komplikuje logistykę.

Co prawda, związkowcy zaznaczają, że celowo wykluczyli okres świąteczny z terminu strajku, aby ograniczyć skalę niedogodności. Mimo to nie da się uniknąć efektów ubocznych, ponieważ ruch lotniczy działa jako system naczyń połączonych.

Połączenia z Katowic i Wrocławia realizowane na zlecenie Lufthansy przez linię Air Dolomiti powinny odbyć się bez przeszkód, natomiast listę anulowanych lotów opublikował portal branżowy Fly4free.pl: