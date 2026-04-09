Kolejny strajk w Lufthansie. Ucierpią też pasażerowie z Polski

Personel Lufthansy znów strajkuje z uwagi na niezadowalające warunki pracy i niepewną przyszłość zatrudnienia. Decyzja o strajku ogłoszona przez związek zawodowy UFO oznacza utrudnienia dla podróżnych korzystających z lotnisk w Niemczech i z lotniczych połączeń międzynarodowych, w tym z Polski.
Największe konsekwencje strajku będą widoczne w dwóch głównych hubach przewoźnika – we Frankfurcie nad Menem oraz w Monachium. To właśnie stamtąd realizowana jest znaczna część połączeń międzykontynentalnych i europejskich.
Strajk w Lufthansie uderzy daleko poza Frankfurt i Monachium
Wstrzymanie odlotów wywoła efekt domina i nawet pasażerowie rozpoczynający podróż w innych miastach mogą napotkać na odwołania lub opóźnienia, ponieważ wiele tras opiera się na systemie przesiadkowym. Zakłócenia obejmą również siatkę połączeń regionalnych obsługiwanych przez spółkę zależną Lufthansa CityLine, co rozszerzy zatory na Hamburg, Berlin czy Düsseldorf.
Sedno sporu tkwi w negocjacjach dotyczących umowy zbiorowej, które – jak wskazuje UFO – nie przyniosły dotąd satysfakcjonujących rezultatów. Kluczowe kwestie obejmują poprawę warunków pracy dla tysięcy stewardes i stewardów oraz zabezpieczenie przyszłości pracowników związanych w związku z planowaną likwidacją części działalności regionalnej.
Kiedy rozpocznie się strajk i ile potrwa?
Strajk w Lufthansie rozpocznie się w piątek 10 kwietnia i potrwa od północy do 22.00, aczkolwiek jego skutki pewnie rozciągną się w czasie i rejsy zaplanowane chwilę po 22.00 niekoniecznie się odbędą. Strajk nie będzie odosobnionym etapem, lecz kolejnym odcinkiem trwającego od tygodni konfliktu między Lufthansą a personelem. Brak porozumienia wskazuje, że strony pozostają na przeciwległych biegunach.
Zdaniem przedstawicieli związku strajk jest konsekwencją wyczerpania możliwości negocjacyjnych. Z kolei Lufthansa ocenia protest jako działanie nieproporcjonalne i podkreśla, że najbardziej ucierpią na nim pasażerowie, zwłaszcza w okresie wzmożonych podróży poświątecznych.
Lista anulowanych lotów
Rzeczywiście, najbardziej odczuwalnym skutkiem takich sporów są utrudnienia dla podróżnych. Pasażerowie muszą się liczyć z odwołaniem lotów, zmianą rezerwacji oraz długim oczekiwaniem na alternatywne połączenia. Szczególnie problematyczne są sytuacje powrotów do domu, gdy ograniczona dostępność miejsc dodatkowo komplikuje logistykę.
Co prawda, związkowcy zaznaczają, że celowo wykluczyli okres świąteczny z terminu strajku, aby ograniczyć skalę niedogodności. Mimo to nie da się uniknąć efektów ubocznych, ponieważ ruch lotniczy działa jako system naczyń połączonych.
Połączenia z Katowic i Wrocławia realizowane na zlecenie Lufthansy przez linię Air Dolomiti powinny odbyć się bez przeszkód, natomiast listę anulowanych lotów opublikował portal branżowy Fly4free.pl:
- LH1346 Frankfurt – Warszawa (7.10),
- LH1348 Frankfurt – Warszawa (11.50),
- LH1350 Frankfurt – Warszawa (16.40),
- LH1352 Frankfurt – Warszawa (20.45),
- LH1353 WAW-FRA (6.25),
- LH1347 WAW-FRA (9.40),
- LH1349 WAW-FRA (14.30),
- LH1351WAW-FRA (19.10),
- LH1617 WAW-MUC (6.00),
- LH1613 WAW-MUC (13.15),
- LH1615 WAW-MUC (17.05),
- LH1612 MUC-WAW (11.00),
- LH1614 MUC-WAW (14.45),
- LH1616 MUC-WAW (20.30),
- LH1647 GDN-MUC (6.05),
- LH1643 GDN-MUC (13.05),
- LH1642 MUC-GDN (11.00),
- LH1646 MUC-GDN (20.30),
- LH1378 FRA-GDN (12.00),
- LH1380 FRA-GDN (16.00),
- LH1382 FRA-GDN (20.20),
- LH1383 Gdańsk – Frankfurt (6.35),
- LH1379 Gdańsk – Frankfurt (14.35),
- LH1381 Gdańsk – Frankfurt (18.10),
- LH1371 Kraków – Frankfurt (6.10),
- LH1363 Kraków – Frankfurt (11.20),
- LH1365 Kraków – Frankfurt (12.50),
- LH1369 Kraków – Frankfurt (19.40),
- LH1362 Frankfurt – Kraków (9.00),
- LH1364 Frankfurt – Kraków (10.40),
- LH1368 Frankfurt – Kraków (17.00),
- LH1370 Frankfurt – Kraków (22.15),
- LH1620 Monachium – Kraków (7.35),
- LH1626 Monachium – Kraków (22.10),
- LH1627 Kraków – Monachium (6.00),
- LH1621 Kraków – Monachium (9.35),
- LH1391 Poznań – Frankfurt (6.55),
- LH1387 Poznań – Frankfurt (10.35),
- LH1389 Poznań – Frankfurt (14.45),
- LH1386 Frankfurt – Poznań (8.30),
- LH1388 Frankfurt – Poznań (12.50),
- LH1390 Frankfurt – Poznań (21.20),
- LH1635 Wrocław – Monachium (6.10),
- LH1631 Wrocław – Monachium (13.10),
- LH1630 Monachium – Wrocław (11.20),
- LH1634 Monachium – Wrocław (22.10),
- LH1359 Rzeszów – Frankfurt (6.05),
- LH1357 Rzeszów – Frankfurt (13.35),
- LH1356 Frankfurt – Rzeszów (11.00),
- LH1358 Frankfurt – Rzeszów (21.55),
- LH1361 Bydgoszcz – Frankfurt (10.55),
- LH1360 Frankfurt – Bydgoszcz (8.50).