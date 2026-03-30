Od 10 kwietnia system EES ma być już w pełni wdrożony na wszystkich lotniskach i w portach UE
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Nowe kontrole graniczne opóźnią podróże na święta

Paulina Markowska
Mieszkańcy Wysp powinni przygotować się na dłuższe kontrole graniczne przed Świętami Wielkanocnymi. Nie dotyczy to jedynie większej liczby podróżnych w tym okresie, ale także wdrażania unijnego systemu wjazdu/wyjazdu (EES).

Unia Europejska od października ubiegłego roku stopniowo wprowadza nowe kontrole graniczne związane z wdrożeniem systemu EES. Zastępują one fizyczne stemple w paszportach. I tworzą cyfrowy rejestr krótkoterminowych pobytów osób spoza UE (do 90 dni w okresie 180 dni) i wyjazdów. Za każdym razem, gdy osoba spoza UE wjeżdża do strefy Schengen lub ją opuszcza, jej dane biometryczne i dane paszportowe są zapisywane cyfrowo.

- Advertisement -

Od piątku 10 kwietnia system EES ma być już w pełni wdrożony na wszystkich lotniskach i w portach UE. Ma on na celu wzmocnienie bezpieczeństwa granic UE i działa w 29 krajach europejskich.

Kontrole graniczne opóźnią podróże

Mimo że systemem EES zarządza UE, brytyjski rząd przeznaczył 10,5 mln funtów na pomoc w zminimalizowaniu zakłóceń dla podróżnych.

W przypadku podróżnych korzystających z Eurostar na stacji St Pancras, Eurotunnel LeShuttle w Folkestone lub portu w Dover, rejestracja w systemie EES odbywa się przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii. W innych przypadkach rejestracja odbywa się po przybyciu do kraju docelowego. Terminale Eurotunelu uruchomiły rejestrację biometryczną wszystkich podróżnych na początku marca. Początkowo kontrole dotyczyły tylko pasażerów autokarów i kierowców ciężarówek.

Aplikacja do wstępnej rejestracji również powinna usprawnić ruch, ale obecnie jest ona dostępna tylko w Szwecji i Portugalii.

Rejestracja w systemie EES

Aby zarejestrować się w systemie EES po raz pierwszy, należy wykonać zdjęcie twarzy i zeskanować paszport. Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze poddawane są także skanowaniu odcisków palców.

Na stronie rządowej czytamy, że „kontrola EES powinna zająć tylko kilka minut na osobę, chociaż możliwe są dłuższe oczekiwania na kontroli granicznej”. Również w przypadku podróży powrotnych do Wielkiej Brytanii.

W ostrzeżeniu czytamy: „Podróżni powinni postępować zgodnie z wytycznymi swojego operatora i zarezerwować czas na przeprowadzenie kontroli, szczególnie jeśli mają zarezerwowane przesiadki lub dalszy transport„.

Alex Norris, brytyjski minister ds. bezpieczeństwa granic, ostrzegł osoby podróżujące na święta:

Unijny system wjazdu/wyjazdu będzie znaczącą zmianą dla Brytyjczyków podróżujących w te święta wielkanocne. Zawsze konsultuj się z przewoźnikiem, aby upewnić się, że potrzebny będzie dodatkowy czas, zarówno na powrót do Wielkiej Brytanii, jak i na podróż do UE. Nadal współpracujemy z Komisją Europejską w celu podjęcia kroków mających na celu zminimalizowanie utrudnień dla Brytyjczyków w jak największym stopniu.

Rząd Wielkiej Brytanii przypomniał również, że wiele osób jest zwolnionych z obowiązku rejestracji w systemie EES. Osoby zamieszkałe w krajach UE i strefie Schengen nie muszą rejestrować swoich danych. Podobnie jak osoby posiadające podwójne obywatelstwo, jeśli posługują się paszportem UE.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

