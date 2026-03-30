Nowe kontrole graniczne opóźnią podróże na święta

Mieszkańcy Wysp powinni przygotować się na dłuższe kontrole graniczne przed Świętami Wielkanocnymi. Nie dotyczy to jedynie większej liczby podróżnych w tym okresie, ale także wdrażania unijnego systemu wjazdu/wyjazdu (EES).

Unia Europejska od października ubiegłego roku stopniowo wprowadza nowe kontrole graniczne związane z wdrożeniem systemu EES. Zastępują one fizyczne stemple w paszportach. I tworzą cyfrowy rejestr krótkoterminowych pobytów osób spoza UE (do 90 dni w okresie 180 dni) i wyjazdów. Za każdym razem, gdy osoba spoza UE wjeżdża do strefy Schengen lub ją opuszcza, jej dane biometryczne i dane paszportowe są zapisywane cyfrowo.

- Advertisement -

Od piątku 10 kwietnia system EES ma być już w pełni wdrożony na wszystkich lotniskach i w portach UE. Ma on na celu wzmocnienie bezpieczeństwa granic UE i działa w 29 krajach europejskich.

Kontrole graniczne opóźnią podróże

Mimo że systemem EES zarządza UE, brytyjski rząd przeznaczył 10,5 mln funtów na pomoc w zminimalizowaniu zakłóceń dla podróżnych.

W przypadku podróżnych korzystających z Eurostar na stacji St Pancras, Eurotunnel LeShuttle w Folkestone lub portu w Dover, rejestracja w systemie EES odbywa się przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii. W innych przypadkach rejestracja odbywa się po przybyciu do kraju docelowego. Terminale Eurotunelu uruchomiły rejestrację biometryczną wszystkich podróżnych na początku marca. Początkowo kontrole dotyczyły tylko pasażerów autokarów i kierowców ciężarówek.

Aplikacja do wstępnej rejestracji również powinna usprawnić ruch, ale obecnie jest ona dostępna tylko w Szwecji i Portugalii.

Rejestracja w systemie EES

Aby zarejestrować się w systemie EES po raz pierwszy, należy wykonać zdjęcie twarzy i zeskanować paszport. Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze poddawane są także skanowaniu odcisków palców.

Na stronie rządowej czytamy, że „kontrola EES powinna zająć tylko kilka minut na osobę, chociaż możliwe są dłuższe oczekiwania na kontroli granicznej”. Również w przypadku podróży powrotnych do Wielkiej Brytanii.

W ostrzeżeniu czytamy: „Podróżni powinni postępować zgodnie z wytycznymi swojego operatora i zarezerwować czas na przeprowadzenie kontroli, szczególnie jeśli mają zarezerwowane przesiadki lub dalszy transport„.

Alex Norris, brytyjski minister ds. bezpieczeństwa granic, ostrzegł osoby podróżujące na święta:

– Unijny system wjazdu/wyjazdu będzie znaczącą zmianą dla Brytyjczyków podróżujących w te święta wielkanocne. Zawsze konsultuj się z przewoźnikiem, aby upewnić się, że potrzebny będzie dodatkowy czas, zarówno na powrót do Wielkiej Brytanii, jak i na podróż do UE. Nadal współpracujemy z Komisją Europejską w celu podjęcia kroków mających na celu zminimalizowanie utrudnień dla Brytyjczyków w jak największym stopniu.

Rząd Wielkiej Brytanii przypomniał również, że wiele osób jest zwolnionych z obowiązku rejestracji w systemie EES. Osoby zamieszkałe w krajach UE i strefie Schengen nie muszą rejestrować swoich danych. Podobnie jak osoby posiadające podwójne obywatelstwo, jeśli posługują się paszportem UE.