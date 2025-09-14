gospodarka Niemiec
W 2024 roku różnica gospodarcza między Polską a Niemcami zmniejszyła się do 8 lat / fot. Shutterstock.com
Polska na właściwej drodze do dogonienia Niemiec

Gospodarka Niemiec nieco słabnie od kilku lat. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego PKB naszych zachodnich sąsiadów w 2024 roku spadło realnie o 0,2 proc. Polska ma więc szansę, aby gospodarczo dogonić swojego sąsiada.

Wysokie ceny energii, drogie kredyty i rosnąca konkurencja na rynkach eksportowych – zwłaszcza ze strony chińskich producentów samochodów – to tylko część wyzwań.

Niemiecka lokomotywa gospodarcza na zwolnionych obrotach

Spowolnienie w branżach chemicznej i metalurgicznej, a także konsekwencje uzależnienia od rosyjskich surowców, z których Berlin musiał zrezygnować po inwazji Putina na Ukrainę plus wysokie ceny energii i drogie kredyty to dla Niemców mieszanka wybuchowa. Polska w tym samym czasie wyróżnia się jednym z najwyższych temp wzrostu w UE i skutecznie odbudowała się po pandemii, mimo geopolitycznych turbulencji.

Historycznie Polska prawie zawsze pozostawała w tyle za Niemcami, nawet gdy w XVI wieku byliśmy gospodarczo blisko. Jednak od lat 90. XX wieku systematycznie nadrabiamy dystans – rocznie o około 0,7 roku. W efekcie w 2024 roku różnica zmniejszyła się do zaledwie 8 lat. Jeśli trend zostanie utrzymany, prognozy wskazują, że do wyrównania może dojść już mniej więcej za dekadę.

Równość w statystykach to nie zawsze równość w gospodarce światowej

Chociaż dane pokazują wyraźny postęp, warto pamiętać o istotnym ograniczeniu. Do porównań gospodarczych nie wystarczy sam PKB – kluczowy jest wskaźnik per capita w parytecie siły nabywczej. To on pokazuje, jak wartość gospodarki przekłada się na realną siłę portfela obywateli, bo uwzględnia także koszty życia.

gospodarka Niemiec
Niemiecka gospodarka wciąż odczuwa konsekwencje uzależnienia od rosyjskich surowców / fot. Shutterstock.com

Wskaźnik w parytecie siły nabywczej faworyzuje kraje o niższych kosztach życia, dlatego w nominalnym PKB Polska nadal jest daleko za Niemcami. Równość na papierze nie oznacza więc równej siły gospodarczej w skali globalnej.

Niemniej sam fakt skracania dystansu ma ogromne znaczenie symboliczne i praktyczne. Ostateczny sukces będzie zależał od mądrych strategicznych decyzji, do których zalicza się rozwój energetyki jądrowej czy infrastruktury w ramach CPK.

Polska goni Niemcy

Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku wizja dogonienia niemieckiej gospodarki wydawała się mrzonką. Polska przechodziła wtedy bolesną transformację, a gospodarka balansowała na krawędzi bankructwa. Na szczęście od dekad systematycznie skracamy dystans i po raz pierwszy w historii mamy realną szansę zrównać się z zachodnim sąsiadem.

