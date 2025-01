Pomoc prawna dla osób starszych w Irlandii

Coraz więcej osób starszych w Irlandii korzysta z pomocy prawnej. Świadcząca te usługi Sage Advocacy stwierdziła, że finansowanie ze strony rządu powinno wzrosnąć w najbliższych latach ponad dwukrotnie, aby sprostać zapotrzebowaniu ze strony obywateli.

Przedstawiciele pomocy prawnej dla osób starszych przewidują, że popyt na tego typu usługi wzrośnie ponad dwukrotnie w ciągu najbliższych trzech lat. Chcą też, aby następny rząd w Irlandii wsparł finansowo doradców.

Potrzebna pomoc prawna dla osób starszych

Sage Advocacy zaapelowało do irlandzkiego rządu o zwiększenie finansowania pomocy prawnej dla osób starszych i wykluczonych. Powinna wynieść 5,5 mln euro w ciągu najbliższych trzech lat.

Ponadto konieczne będzie zatrudnienie ponad 50 dodatkowych pracowników, aby sprostać wzrostowi popytu o 40 proc.

W ubiegłym roku z pomocy prawnej skorzystało około 11 000 osób w Irlandii. Stanowi to wzrost o ponad 3000 w porównaniu z rokiem poprzednim. Sage Advocacy odnotowało także wzrost liczby osób oczekujących na pomoc z 54 w drugim kwartale 2022 do ponad 530 osób w trzecim kwartale ubiegłego roku.

Rośnie zapotrzebowanie na wsparcie

Aż o 90 proc. wzrosła liczba połączeń telefonicznych do działu informacji i wsparcia między pierwszymi trzema miesiącami 2023 roku, a trzecim kwartałem ubiegłego roku. Sage Advocacy spodziewa się wzrostu popytu rok do roku o 40 proc. Dlatego konieczne jest zwiększenie rządowego finansowania do 8,9 mln euro do 2027 roku.

Natomiast liczba pracowników musi wzrosnąć z 45 do 100. Przewodniczący Sage Advocacy, Mark Mellett, powiedział:

– Aby dalej się rozwijać, Sage musi również zachować swoją niezależność operacyjną i być finansowane z jednego departamentu rządowego lub agencji, a nie z wielu źródeł.

Dodał także, że pomoc rządu pomogłaby w zapewnieniu spójności wysiłków państwa w reagowaniu na potrzeby grup wrażliwych. A także „kwestionowaniu wyizolowanego myślenia i nieskoordynowanych reakcji, które mogą rujnować życie obywateli”.