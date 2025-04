Wzrost podatku węglowego w Irlandii 2025: Co to oznacza dla Polaków?

Od 1 maja 2025 roku w Irlandii ponownie wzrośnie podatek węglowy (carbon tax). Wyższe rachunki za ogrzewanie, gaz i paliwo dotkną wszystkich mieszkańców – także Polaków mieszkających na Zielonej Wyspie.

Czym jest podatek węglowy (carbon tax)?

Podatek węglowy w Irlandii to opłata nakładana na paliwa kopalne – takie jak węgiel, ropa, benzyna, olej napędowy czy gaz ziemny. Jego głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO₂) poprzez zwiększenie kosztów korzystania z wysokoemisyjnych paliw. Od maja 2025 roku stawka carbon tax wzrośnie do €63,50 za tonę CO₂, a w planach rządu jest dalszy wzrost do €100 za tonę do 2030 roku.

Od kiedy wzrasta podatek i co to oznacza dla gospodarstw domowych?

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2025 roku. Dla gospodarstw używających gazu – roczne rachunki wzrosną średnio o około €17 (do około €138 rocznie). Dla ogrzewających domy olejem opałowym – koszt wzrośnie o około €19 za napełnienie 900-litrowego zbiornika.

Wzrost podatku będzie odczuwalny także dla kierowców, bowiem wyniesie on 17 centów na każdy litr benzyny i oleju napędowego.

Krytyka rządu: Czy państwo zarabia na kryzysie?

Decyzja o podwyżce wzbudziła spore kontrowersje wśród społeczeństwa, które zmaga się z kryzysem kosztów utrzymania. W 2024 roku wpływy z podatku węglowego po raz pierwszy przekroczyły 1 miliard euro, co skłoniło posła Peadara Tóibína do oskarżenia rządu o „zarabianie na kryzysie kosztów życia”. Co więcej, podwyżka następuje w momencie, gdy ceny oleju opałowego spadły z powodu obniżki cen ropy na światowych rynkach.

Wpływ na Polaków mieszkających w Irlandii

Polska społeczność w Irlandii – zarówno właściciele, jak i najemcy domów – bezpośrednio odczuje skutki wzrostu podatku węglowego. Wyższe rachunki za ogrzewanie, paliwo i gaz mogą mocno obciążyć budżet, szczególnie dla tych, którzy wspierają rodziny w Polsce oraz wynajmują starsze, mniej energooszczędne domy.

Jak zmniejszyć rachunki za gaz?

By ograniczyć skutki podwyżek należy wprowadzić oszczędności, które zmniejszą rachunki za gaz. Jednak wiele z nich wymaga nakładów finansowych lub zgody czy finansowania ze strony landlorda. Jak choćby ocieplenie domu czy wymiana okien na energooszczędne modele. Albo zmiana systemów grzewczych na bardziej wydajne.

Co jednak możemy zrobić we własnym zakresie? Można obniżać temperaturę ogrzewania, wyłączać je, gdy dom stoi pusty, a także nie ogrzewać nieużywanych pomieszczeń. Ponadto regularna zmiana dostawcy może przynieść realne oszczędności.

Dostępne zasiłki i wsparcie finansowe w Irlandii

Jeśli wzrost kosztów stanowi dla Ciebie problem, sprawdź dostępne formy pomocy i zasiłki. Należą do nich:

Fuel Allowance (zasiłek na ogrzewanie dla osób o niskich dochodach, wnioski można składać przez Departament Opieki Społecznej).

Home Energy Grants (dotacje na poprawę efektywności energetycznej: ocieplenie, nowe okna, instalacja paneli fotowoltaicznych).

Jednorazowe płatności (Once-off Payments). W ramach budżetu 2025 przewidziano dodatkowe wsparcie dla beneficjentów Fuel Allowance.

Podwyżka podatku węglowego w 2025 roku oznacza wzrost kosztów życia w Irlandii, który dotknie również polskich mieszkańców. Dostosowanie domu do nowych realiów energetycznych i korzystanie z dostępnych dotacji może pomóc złagodzić wpływ tych zmian na domowy budżet.