Wyprzedaż biletów w Ryanairze, na którą wszyscy czekali

Ryanair uruchomił dużą wyprzedaż biletów z irlandzkich lotnisk do popularnych europejskich miast. Ceny za podróż do wakacyjnych destynacji zaczynają się już od 29,99 euro.

Tani przewoźnik tuż przed sezonem wakacyjnym rozpoczął dużą wyprzedaż biletów. W ofercie jest ponad tysiąc miejsc. Zainteresowani muszą jednak działać szybko, aby skorzystać z promocji.

Wyprzedaż biletów w Ryanairze do najlepszych europejskich miejsc wakacyjnych

Ryanair oferuje tanie loty z lotniska w Dublinie do słonecznej Bułgarii, Wenecji, Turynu, Zagrzebia, czy Tuluzy. Ponadto bilety w przystępnych cenach dostępne są także do popularnych miast, jak Amsterdam, Berlin, czy Wiedeń.

Irlandzkie linie w promocji mają także loty do Maroka, gdzie temperatury osiągają wysokość 28 stopni Celsjusza i nie ma ryzyka opadów deszczu.

Do miejsc docelowych, do których można kupić tanie bilety, dodano także Sztokholm. Czyli miasto, które szczyci się piękną architekturą, pysznymi smakołykami i fantastycznymi dzielnicami handlowymi.

Warto się pospieszyć przy dokonywaniu rezerwacji

Jak już wspomnieliśmy, lepiej nie zwlekać z rezerwacją, gdyż zainteresowanie jest duże, a wyprzedaż biletów potrwa do 16 maja do północy. Dotyczy ona lotów nie tylko z Dublina, ale także z Cork, Kerry i Knock.

Przy czym lotnisko Knock oferuje tylko promocyjne loty do Barcelony. Natomiast z Cork w przystępnej cenie możemy polecieć do Walencji i Sewilli. Z Dublina natomiast możemy polecieć do 113 destynacji, włączając Wyspy Kanaryjskie, Barcelonę, Amsterdam, Faro i wiele innych.

Bilety w promocji Ryanaira możemy kupić na okres od 1 maja do 31 sierpnia, czyli czas, który najbardziej interesuje urlopowiczów.

Ostrzeżenie Ryanaira

Niedawno szef Ryanaira, Michael O’Leary odniósł się do zamówień na 330 samolotów Boeing 737 MAX. Powiedział, że, jeśli cła nałożone przez Donalda Trumpa podniosą koszt zamówionych samolotów, irlandzkie linie mogą anulować zamówienia i szukać innego dostawcy. Wspomniał też o chińskiej firmie COMAC.

– Jeśli rząd USA będzie kontynuował swój źle przemyślany plan nałożenia taryf i jeśli taryfy te wpłyną istotnie na cenę eksportu samolotów Boeinga do Europy, to z pewnością ponownie ocenimy zarówno nasze obecne zamówienia na Boeinga, jak i możliwość złożenia tych zamówień gdzie indziej – poinformował O’Leary.

Jednak zmiana dostawcy może okazać się trudna. Samolot C919 firmy COMAC jest mniejszy niż obecna flota Boeingów Ryanair i nie posiada europejskiej certyfikacji. Airbus, jedyny certyfikowany zachodni rywal, ma natomiast pełne rezerwacje do końca dekady.