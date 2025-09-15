Wiele lotów z brytyjskich lotnisk odwołano przez silny wiatr
Wiele lotów z brytyjskich lotnisk odwołano przez silny wiatr / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Przez silny wiatr w Anglii i Walii odwołano loty z brytyjskich lotnisk

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Met Office wydało żółte ostrzeżenie przed silnym wiatrem, którego prędkość dochodzi nawet do 70 mil na godzinę. Alert obowiązuje do poniedziałku wieczorem dla Anglii i Walii.

W niedzielę w nadmorskich częściach południowo-zachodniej Anglii i Walii rozwinął się silny wiatr, który w poniedziałkowy poranek rozprzestrzenił się także w głąb lądu.

- Advertisement -

Silny wiatr w Anglii i Walii

W większości rejonów Anglii i Walii początek tygodnia okazał się deszczowy i wietrzny. Podmuchy wiatru osiągają prędkość nawet do 70 mil na godzinę – podało Met Office.
Wydano żółte ostrzeżenie pogodowe, które zaczęło obowiązywać w niedzielę o godzinie 20.00 i wygaśnie w poniedziałek o godzinie 18.00. Obejmuje ono większą część Anglii i Walii, z wyjątkiem północnej części Lake District i dalekiego północnego-wschodu.

Mieszkańcy rejonów, których dotyczy ostrzeżenie pogodowe, muszą się liczyć z silnymi porywami wiatru wiejącymi z zachodu lub południowego-zachodu z prędkością od 45 do 55 mil na godzinę. A w rejonach bardziej odsłoniętych dochodzą nawet do 70 mil na godzinę. W rejonach nadmorskich można spodziewać się dużych fal.

Met Office zaleca, aby mieszkańcy rejonów objętych alertem, zabezpieczyli swoje mienie i chronili siebie i innych przed obrażeniami. Powinni sprawdzić, czy na ich posesji nie znajdują się żadne luźne przedmioty. Warto zabezpieczyć także kosze na śmieci, meble ogrodowe, trampoliny itp.

Podmuchy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 70 mil na godzinę
Podmuchy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 70 mil na godzinę / fot. Shutterstock

Utrudnienia w podróżowaniu

Ze względu na trudne warunki pogodowe, kierowcy powinni sprawdzić także warunki na drogach. A podróżni rozkłady jazdy autobusów i pociągów, a w razie potrzeby zmodyfikować plany podróży.

Tom Morgan z Met Office powiedział:

– W poniedziałek rano mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu i utrudnienia w podróżowaniu w związku z dojazdami do pracy w poniedziałkowy ranek. Zapowiada się zatem dość wietrzny początek tygodnia. W wielu częściach Anglii i Walii z pewnością możliwe są wichury. Najsilniejszych wiatrów spodziewamy się w poniedziałek rano w zachodniej Walii i północno-zachodniej Anglii – dodał.

Odwołane i opóźnione loty z londyńskiego lotniska 

Ze względu na wietrzne i deszczowe warunki pogodowe od niedzieli odwołano ponad sześćdziesiąt lotów British Airways z lotniska Heathrow. Powodem był gwałtowny spadek widoczności przez deszcz i wiatr. Skutki problemów na najbardziej ruchliwym londyńskim lotnisku odbiły się na całym systemie transportu lotniczego w Wielkiej Brytanii.

Do znacznych opóźnień doszło na głównych trasach krajowych i międzynarodowych. Także na połączeniach między Londynem a Edynburgiem, Newcastle i Glasgow. Ponadto opóźnienia dotknęły także inne brytyjskie lotniska, jak Manchester, Gatwick czy Birmingham.

Wraz ze wzrostem liczby odwołanych i opóźnionych lotów, tysiące pasażerów utknęło na lotniskach w całej Wielkiej Brytanii. Terminale Heathrow, zazwyczaj tętniące życiem, są teraz przepełnione pasażerami próbującymi zmienić rezerwację lub zwrócić się o pomoc do obsługi klienta. Długie kolejki do odprawy i kontroli bezpieczeństwa potęgują tylko frustrację.

Teksty tygodnia

UK

Nowe wymogi budowlane – autostrady dla jeży i cegły gniazdowe dla ptaków

Izba Lordów poprawia właśnie projekt ustawy planistycznej, która uwzględnia nowe wymogi budowlane w Wielkiej Brytanii. Znajdą się wśród nich między innymi autostrady dla jeży.
Niemcy

Ślimak nękał mieszkańców bloku w Bawarii… dzwonieniem do drzwi

Mieszkańcy jednego z bloków w Bawarii skarżyli się w nocy na uparte dzwonienie domofonu podejrzewając bawiących się nastolatków. Po interwencji policji przyczyną okazała się jednak inna...
Finanse i świadczenia

Opieka socjalna w Niemczech dla rodziny. Tiktoker mówi, jak jest

Opieka socjalna w Niemczech należy do jednej z najbardziej hojnych w Europie. Zasiłek dla bezrobotnych może wynosić nawet 2948,40 euro miesięcznie.
UK

Jesienią jest najwięcej włamań do domów, a ubezpieczyciele odmawiają wypłacania odszkodowań

Włamanie do domu. Zobacz jak się zabezpieczyć przed odmową wypłaty odszkodowania w razie kradzieży. Poradnik!
Praca i finanse

Przez pobyt w szpitalu można stracić zasiłek Universal Credit

Osoby pobierające zasiłki w Wielkiej Brytanii, mogą stracić świadczenia, gdy nie poinformują o zmianie okoliczności życiowych. Może do nich należeć także pobyt w szpitalu.

Przeczytaj także

kasyno online
O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet