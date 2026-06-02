Jak przetrwać upały w Londynie? Lista darmowych miejsc z klimatyzacją

Fale upałów dają się we znaki mieszkańcom Londynu przez nagrzane mieszkania, betonowe osiedla i zatłoczone ulice. W odpowiedzi na ten problem władze miasta uruchomiły interaktywną mapę miejsc, w których można bezpłatnie schronić się przed żarem z nieba.

Kiedy termometry pokazują ponad 30 stopni, człowiek szuka cienia i dostępu do wody.

Upał zabija!

W obliczu upałów Londyn postanowił postawić na proste, a zarazem praktyczne rozwiązania, mające pomóc mieszkańcom bezpiecznie przetrwać wysokie temperatury. Fala gorąca od kilku dni utrzymująca się w Wielkiej Brytanii niestety zbiera tragiczne żniwo w postaci utonięcia kilkunastu osób.

W Wielkiej Brytanii dopiero co padł majowy rekord temperatury. Słupki rtęci w londyńskim Kew Gardens pokazały aż 34,8 stopnia Celsjusza. Choć na lądzie jest rekordowo gorąco, woda w rzekach pozostaje chłodna, zwykle osiągając 12–15°C. Po wejściu do takiej wody łatwo o szok termiczny. Gdzie schować się przed upałem?

Londyńczycy uciekają z rozgrzanych mieszkań

Dla londyńczyków największym problemem podczas upałów nie jest wcale przebywanie na zewnątrz. Paradoksalnie jeszcze trudniej bywa w mieszkaniach bez klimatyzacji. Budynki nagrzewają się przez cały dzień, a wieczorem oddają zgromadzone ciepło niczym piekarnik pozostawiony na minimalnym grzaniu.

Mapa chłodnych miejsc wskazuje tereny, w których można znaleźć ulgę: biblioteki, kościoły, domy kultury itp. W miejskiej wersji oazy spokoju zamiast palm mamy klimatyzowaną bibliotekę, wygodny fotel i darmowy dostęp do chłodnego powietrza.

Twórcy projektu nie ograniczyli się do budynków wyposażonych w klimatyzację. Na mapie zaznaczono również miejsca naturalnie zacienione, gdzie ochronę przed słońcem zapewniają rozłożyste korony drzew. Dodatkowo można sprawdzić siatkę bezpłatnych punktów z wodą pitną.

Klimatyzowane schronienie nie zastąpi karetki

Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Władze Wielkiego Londynu wyraźnie zaznaczają, że „cool spaces” nie są miejscami przeznaczonymi do udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia.

Jeżeli ktoś doświadcza objawów przegrzania organizmu, takich jak zawroty głowy, dezorientacja, przyspieszone tętno czy utrata przytomności, konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy medycznej. Mapa ma pomagać w profilaktyce, ale nie zastępuje służb ratunkowych.