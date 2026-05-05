Choć Ryanair kojarzy się przede wszystkim z restrykcyjną polityką bagażową i dodatkowymi opłatami, istnieje wyjątek, o którym wielu pasażerów wciąż nie ma pojęcia. Dodatkowy bagaż za darmo w Ryanair przysługuje określonej grupie podróżnych – rodzicom podróżującym z niemowlętami.

W praktyce oznacza to realne ułatwienie w podróży, choć zasady nie są szeroko komunikowane i łatwo je przeoczyć.

Dodatkowy bagaż za darmo w Ryanair – dla kogo dokładnie?

Z darmowego dodatkowego bagażu mogą skorzystać osoby podróżujące z dzieckiem w wieku od 8 dni do 23 miesięcy. W tym przypadku dziecko nie ma własnego miejsca ani standardowego limitu bagażu podręcznego, ponieważ podróżuje na kolanach dorosłego. Mimo to linia lotnicza dopuszcza wniesienie dodatkowych rzeczy niezbędnych do opieki nad niemowlęciem.

To właśnie tutaj pojawia się mniej znana zasada: dodatkowy bagaż za darmo w Ryanair obejmuje specjalną torbę dla dziecka oraz dwa elementy wyposażenia dziecięcego. Jest to wyjątek od standardowej polityki. Zgodnie z nią większość pasażerów może zabrać na pokład jedynie niewielką torbę osobistą.

Jaki bagaż można zabrać bez opłat?

Rodzice mają prawo zabrać na pokład torbę dla dziecka o wadze do 5 kg i określonych wymiarach. W praktyce oznacza to możliwość spakowania najpotrzebniejszych rzeczy na czas podróży. To miejsce na pieluchy, ubrania na zmianę, jedzenie dla dziecka czy podstawowe akcesoria pielęgnacyjne.

Oprócz tego przysługują dwa darmowe elementy wyposażenia dziecięcego. Mogą to być na przykład wózek, fotelik samochodowy lub nosidełko. Sprzęt ten zazwyczaj w czasie podróży znajduje się w luku bagażowym. Jednak można go przewieźć bez dodatkowych kosztów. To znacząco obniża całkowity koszt podróży z małym dzieckiem.

Dlaczego wielu rodziców o tym nie wie?

Choć zasady są oficjalnie dostępne, wielu pasażerów nie zdaje sobie z nich sprawy. Powód jest prosty. Informacje te nie są szczególnie eksponowane podczas procesu rezerwacji biletów. Większość komunikacji skupia się na ograniczeniach i dodatkowych opłatach. To utrwala przekonanie, że każda dodatkowa rzecz wiąże się z kosztem.

Dodatkowo wielu podróżnych automatycznie zakłada, że skoro niemowlę nie ma własnego biletu w standardowym sensie, to nie przysługuje mu żaden bagaż. Tymczasem dodatkowy bagaż za darmo w Ryanair to rozwiązanie stworzone właśnie po to, by ułatwić podróż rodzinom.

Dodatkowy bagaż za darmo w Ryanair – realne wsparcie czy marketingowy szczegół?

W praktyce to udogodnienie może mieć duże znaczenie, zwłaszcza przy krótkich podróżach, gdzie każdy kilogram i każda torba są dokładnie kontrolowane. Dla rodziców oznacza to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też większy komfort organizacyjny.

Jednocześnie warto pamiętać, że poza tym wyjątkiem polityka bagażowa pozostaje restrykcyjna. Dlatego znajomość takich zasad jak prawa przysługujące rodzicom może realnie wpłynąć na koszty podróży i uniknięcie niepotrzebnych opłat na lotnisku.