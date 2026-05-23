DWP wstrzymuje 6 zasiłków. Termin lipiec 2026 – kto nie złoży wniosku, straci pieniądze

Od lipca DWP wstrzymuje 6 zasiłków w ramach tzw. „zarządzanej migracji”. Ministerstwo wysłało pisma do świadczeniobiorców w tej sprawie.

Departament Pracy i Emerytur rozpoczął szeroko zakrojone działania biurokratyczne, które do lipca ostatecznie zniosą sześć dotychczasowych świadczeń socjalnych. I wymuszą przejście milionów obywateli do monolitycznego systemu Universal Credit. Przyspieszony harmonogram wywołał poważny niepokój wśród najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych w kraju.

DWP wstrzymuje 6 zasiłków – co powinni zrobić świadczeniobiorcy?

Do sześciu zasiłków, które zostaną wstrzymane, należą: Child Tax Credit, Housing Benefit, Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA), Income-related Employment and Support Allowance (ESA) oraz Working Tax Credit. Wszystkie zastąpi od lipca jeden – Universal Credit.

Skala operacji logistycznej jest oszałamiająca. Aktualne dane rządowe wskazują, że departament wysłał do świadczeniobiorców 2 352 886 zawiadomień o migracji i wstrzymaniu 6 dotychczasowych zasiłków.

Do tej pory prawie dwa miliony świadczeniobiorców z powodzeniem pokonało cyfrowy labirynt, aby złożyć wniosek o Universal Credit. Spośród osób, które ubiegają się o UC, 808 633 otrzymało ochronę przejściową.

Co najważniejsze, świadczenia socjalne zostaną całkowicie wstrzymane, jeśli świadczeniobiorcy nie podejmą działań przed upływem wyznaczonego terminu.

Departament wyraźnie stwierdził, że istniejące świadczenia mogą zostać wstrzymane przed rozpoczęciem wypłat Universal Credit. Tworząc w ten sposób próżnię finansową dla gospodarstw domowych funkcjonujących bez zgromadzonych oszczędności.

Ochrona przejściowa dla świadczeniobiorców

Aby złagodzić bezpośredni szok związany z przejściem na Universal Credit, rząd ustanowił mechanizm nazwany „ochroną przejściową”. Gwarantuje on, że osoby ubiegające się o zasiłek przeniesione do nowego systemu nie otrzymają niższego dochodu niż w dotychczasowym systemie w momencie transferu.

Pomimo tego bufora finansowego, statystyki pokazują, że 10 667 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji pozostaje obecnie w zawieszeniu na etapie przetwarzania. Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice) w całym kraju pracują na pełnych obrotach. Desperacko próbują pomóc obywatelom, którzy nie posiadają kompetencji cyfrowych wymaganych do poruszania się po portalach internetowych.

Chociaż cyfrowa centralizacja eliminuje ogromny rozrost biurokracji i poważnie ogranicza oszustwa systemowe, nieświadomie karze osoby starsze i niepełnosprawne. W ten sposób zarządzana migracja w Wielkiej Brytanii stanowi ogromny test wytrzymałości dla systemu.