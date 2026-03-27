Ryanair nie odprawia osób z Settled Status. Co robić w razie problemów?

Lutowe zmiany w przepisach granicznych utrudniły życie szczególnie pasażerom z podwójnym obywatelstwem, którzy w podróż zabierają teraz dwa dokumenty tożsamości. Niestety Polacy, którzy posiadają Settled Status też spotykają się z utrudnieniami podczas odprawy online lub w aplikacji przewoźników. Ich status nie przechodzi weryfikacji i nie mogą pobrać kart pokładowych.

Ryanair nie przepuszcza przez odprawę online

To najczęstszy problem. Osobom próbującym dokonać check-in przed podróżą, pojawia się komunikat o nieudanej odprawie i zalecenie, że muszą udać się na lotnisku do stanowiska odpraw. Rodzi to niepotrzebny stres przed podróżą związany z tym, że nie wiadomo czego spodziewać się na lotnisku, ile czasu zarezerwować na odprawę i czy będzie ona dodatkowo płatna, skoro karta pokładowa będzie drukowana przez Ryanaira. Istnieją też obawy, że odprawa lotniskowa się nie uda i podróż nie dojdzie do skutku.

Status odrzucony

Jeśli po wprowadzeniu danych w czasie odprawy i próbie połączenia ze statusem otrzymasz komunikat “Status odrzucony” i naciskanie przycisku “Sprawdź status’ nic nie daje, możliwość wygenerowania kart pokładowych zostaje zablokowana. Przyczyną jest to, że linia lotnicza nie może sprawdzić prawa do odbycia podróży. Takim prawem jest między innymi posiadanie Settled Status. Jednak zdarza się nader często, że logując się na swój status, nie uzyskujemy autoryzacji w Ryanair do lotu, mimo że status jest aktualny. W takiej sytuacji czeka nas odprawa na lotnisku tuż przed lotem.

Możliwe przyczyny odrzucenia, mimo że pasażer posiada aktualny status

Po pierwsze i najważniejsze to zgodność dokumentu użytego do odprawy z tym podanym w Settled Status. Dokument musi się zgadzać, dlatego za każdym razem kiedy wyrabia się nowy paszport należy go zaktualizować w Settled Status.

Po drugie – imiona i nazwisko bądź nazwiska. Dotyczy to osób z dwoma imionami, bądź podwójnym nazwiskiem. Bardzo często się zdarza, że na koncie w Ryanair mamy zapisane tylko jedno imię, a wyrabiając Settled Status podaliśmy dwa imiona. To może być przyczyną niezgodności i odrzucenia.

Po trzecie błąd systemu. To również bywa przyczyną problemów, bowiem zdarza się, że nie zmieniając dokumentów ani innych danych, tej samej osobie raz udaje się odprawić online a raz nie.

Z naszego doświadczenia wynika także, że czasem początkowe odrzucenie statusu zmienia się samo na drugi dzień. Dlatego warto sprawdzać aplikację kilkukrotnie.

Czego spodziewać się na lotnisku, jeśli odprawa online się nie udała?

Jeśli automatycznie sprawdzenie przez aplikację nie potwierdzi statusu, na lotnisko trzeba udać się wcześniej i iść na stanowisko odpraw Ryanaira. Tam będzie od nas wymagany Settled Status (by go potwierdzić trzeba zalogować się na swoje konto). Trzeba wygenerować tzw. share code. Najlepiej też wcześniej przed wyjazdem zrobić printscreen z naszym Settled Status na wszelki wypadek – np. w razie problemów z internetem na lotnisku.

Karta pokładowa jest wydawana w formie papierowej i bez opłat.

Podwójne obywatelstwo

Przypominamy, że mając podwójne obywatelstwo, najrozsądniej jest zrobić odprawę na brytyjskim paszporcie (w obie strony). A polski dokument mieć ze sobą tylko po to, aby okazać polskiej służbie granicznej.

Zmiany w przepisach wprowadziły wiele zamieszania, szczególnie że każda linia lotnicza zdaje się interpretować nowe wymogi w inny sposób. Niepewność do co odprawy jest niepotrzebnym stresem dla pasażerów, którzy posiadają Settled Status i powinni bez problemu dokonywać odprawy.