Najtańsze loty do Polski na święta – aktualne ceny w Ryanair i Wizz Air

Wśród Polonii mieszkającej na Wyspach loty do Polski na Święta Wielkanocne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Aby znaleźć bilety w przystępnych cenach, warto pospieszyć się z rezerwacją. Przedstawiamy oferty wśród najczęściej wybieranych przez naszych rodaków przewoźników: Ryanair i Wiz Air.

Polacy mieszkający na Wyspach mają możliwość skorzystania z dłuższego (niż rodacy w Polsce) świątecznego weekendu ze względu na wolny Good Friday. Dlatego też swój wyjazd do kraju na Wielkanoc często planują na ten dzień lub na poprzedzający go Wielki Czwartek. Ze względu na fakt, że rezerwacje na loty do Polski na święta cieszą się coraz większym zainteresowaniem, postanowiliśmy sporządzić zestawienie cen biletów na oblegane terminy. Jeśli zarezerwujemy bilety z wyprzedzeniem, mamy szansę na bardziej dogodną cenę.

Najtańsze loty do Polski na święta

W przypadku najpopularniejszej wśród Polaków linii lotniczej – Ryanair publikujemy ceny biletów na dostępne loty w Wielki Czwartek (2 kwietnia), Wielki Piątek (3 kwietnia) i Sobotę Wielkanocną (4 kwietnia). A dla spóźnialskich także Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia). Wybraliśmy połączenia z lotnisk: Stansted, Manchester i Luton do Katowic, Wrocławia i Warszawy.

Loty Ryanaira z lotniska Stansted

Loty ze Stansted do Katowic na 1 i 2 kwietnia są dużo droższe (odpowiednio 245,84 funta i 225,45 funta) niż te na 31 marca i 3 kwietnia (odpowiednio 149,05 funta i 158,99 funta). Najtańsze jednak zarezerwujemy na Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia – zapłacimy za nie 82,99 funta.

Połączenie Stansted z Wrocławiem w te dni jest odrobinę tańsze. Za lot 31 marca zapłacimy 129,59 funta, 1 kwietnia – 179,95 funta. Natomiast 2 kwietnia polecimy za 244,29 funta, 3 kwietnia – 174,02 funta. A 4 kwietnia za 100,36 funta. Natomiast najbardziej przystępną cenę Ryanair zaoferował na niedzielę, 5 kwietnia – mianowicie 42,84 funta.

Z kolei loty ze Stansted do Warszawy Modlin przedstawiają się następująco. Za lot 31 marca zapłacimy 137,99 funta, 1 kwietnia – 157,67 funta. A 2 kwietnia 170,15 funta, 3 kwietnia – 135,70 funta, a 4 kwietnia – 81 funtów. Natomiast 5 kwietnia 51,64 funtów.

Loty Ryanaira z lotniska Luton

Z lotniska Luton 31 marca polecimy do Wrocławia za 137,99 funta, 2 kwietnia za 268,63 funta. A 4 kwietnia za 109,01 funta. 3 i 5 kwietnia Ryanair nie ma lotów na tej trasie.

Natomiast do Krakowa z Luton 31 marca polecimy za 226,59 funta, 1 kwietnia za 194,01 funta, 2 kwietnia nie ma lotów, a 3 kwietnia za 230,67 funta, 4 kwietnia za 109,99 funta, a 5 kwietnia za 53,06 funta.

Loty Ryanaira z lotniska w Manchesterze

Z lotniska w Manchesterze do Wrocławia 31 marca, 1, 3 i 4 kwietnia nie kursują samoloty Ryanaira. Natomiast 30 marca polecimy za 97,99 funta, a 2 kwietnia za 142,14 funta. 5 kwietnia polecimy za 21,99 funta.

Loty z Manchesteru do Katowic możemy wybrać tylko na 29 marca (koszt to 180,99 funta), 31 marca (koszt – 68,99 funta). A 1 kwietnia (koszt – 73,96 funta) i 5 kwietnia (koszt 47,99 funta).

Z Manchesteru do Warszawy polecimy Ryanairem tylko 3 kwietnia za 124,24 funty. Dnia 31 marca, 1,2, 4 i 5 kwietnia nie ma kursów na tej trasie.

Loty Wizz Air z lotniska Luton

Węgierskimi liniami lotniczymi polecimy z lotniska Luton do Katowic 31 marca za 967 zł, 1 kwietnia za 877 zł. A 2 kwietnia za 972 zł, 3 kwietnia za 972 zł, 4 kwietnia za 881 zł, a 5 kwietnia za 367 zł.

Z Luton do Wrocławia polecimy 31 marca za 681 zł, 1 kwietnia za 1266 zł. A 2 kwietnia za 1266 zł, 3 kwietnia za 1263 zł, 4 kwietnia za 534 zł, a 5 kwietnia za 257 zł.

Natomiast z Luton do Warszawy polecimy 31 marca za 881 zł, 1 kwietnia za 881 zł. A 2 kwietnia za 881 zł, 3 kwietnia za 740 zł, a 4 kwietnia za 534 zł.