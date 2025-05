Ryanair Prime za £79 rocznie – HIT czy PUŁAPKA? Sprawdziliśmy, co naprawdę dostajesz

Ryanair Prime to subskrypcyjny program lojalnościowy kosztujący £79 lub 79 euro rocznie, skierowany głównie do osób, które często podróżują Ryanairem. Jednak jak często trzeba latać w ciągu roku, aby to się opłacało?

Korzyści z Ryanair Prime

Korzyści z programu podawane są dość ogólnikowo na stronach przewoźnika i w mailach z ofertami. Są to bezpłatna rezerwacja limitowanej ilości miejsc, zniżki na bilety i ubezpieczenie podróżne. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego postanowiliśmy przestudiować regulamin programu. Jednak i tam nie ma praktycznie żadnych konkretów.

Bezpłatna rezerwacja nie wiadomo jakich miejsc

Jak podaje Ryanair, członkowie Ryanair Prime mogą za darmo zarezerwować do 12 darmowych miejsc rocznie dla siebie oraz 12 dla osoby towarzyszącej, która nazywana jest Ryanair Prime Companion. Przeliczając na szybko i zakładając, że rezerwacja miejsc wynosi £9, przy 9 lotach zwróci się cena Prime. Jednak i tu są haczyki.

Po pierwsze, darmowa rezerwacja miejsc dla osób z wykupionym Prime, dotyczy tylko wybranych rzędów i nie wiadomo dokładnie jakich, bowiem regulamin tego nie precyzuje. Znając Ryanaira możemy założyć, że są to miejsca najmniej popularne, z tyłu samolotu. Do tego rezerwacja jest uzależniona od dostępności miejsc. W przypadku braku dostępności siedzenia są przydzielane losowo. Innymi słowy dostaniemy jakieś darmowe miejsca ale nie wiadomo gdzie i czy będą dostępne na nasz lot.

Po drugie rezerwacja miejsca musi dotyczyć lotu, który odbędzie się w czasie gdy jesteśmy członkami Ryanair Prime, a więc w praktyce, kiedy subskrypcja będzie zbliżała się do końca, nie będziemy mogli kupić biletu na lot, który odbędzie się już po wygaśnięciu subskrypcji.

Osoba towarzysząca czyli Ryanair Prime Companion – największy absurd tej oferty

Ryanair Prime Companion to osoba, która także dostaje 12 darmowych miejsc rocznie według regulaminu Ryanaira. Jeśli jednak ktoś pomyśli, że kupując Prime za £79 dostanie łącznie 24 darmowe miejsca dla siebie i towarzysza, to się bardzo rozczaruje.

W regulaminie nie ma sprecyzowanej kwoty opłaty za dodatkową osobę i jest to bardzo zawile opisane. Dlatego spróbowaliśmy dokonać zakupu Prime i okazało się, że dodatkowa osoba kosztuje także 79 funtów, a więc tyle ile zapłaciłaby, gdyby sama wykupiła sobie subskrypcję.

Kupując Ryanair Prime dla siebie i osoby towarzyszącej, nie mamy żadnej zniżki, co wydaje się absurdalne. Co więcej jeśli nasz Ryanair Prime Companion chciałby lecieć sam i wykorzystać korzyści programu, rezerwacji musi dokonać właściciel subskrypcji.

Zniżki na bilety

Ryanair chwali się, że kupująć Prime, mamy dostęp do zniżek na bilety. Konkretnie mamy możliwość rezerwacji nielimitowanej liczby lotów ze zniżkami dla siebie i osoby towarzyszącej (pamiętajmy, że jest to osoba za którą też zapłaciliśmy pełną cenę Prime).

Jednak ani oferty, ani regulamin nie precyzują jakie to zniżki są przewidywane. Nie wiadomo czy będzie to stała zniżka procentowa, którą członek Prime może użyć rezerwując konkretny lot, czy też będą to zniżki już określone i na konkretne loty. Bazując na tak niejasnych opisach, ciężko w ogóle odnieść się do tego ile można zaoszczędzić dzięki tym zniżkom.

Maile z promocjami

To kolejna ciekawa pozycja tej oferty. Członkowie będą otrzymywać regularne maile o “nadchodzących ekskluzywnych wyprzedażach lotów i innych stosownych ofertach”. Osoby, które już mają konto na stronie Ryanair albo w aplikacji otrzymują już oferty na maila o nadchodzących promocjach. Są to oferty dość przypadkowe, najczęściej na mało oblegane trasy lub w okresach o mniejszym ruchu.

Nie wiadomo i Ryanair tego nie precyzuje, czym będą się różniły maile wysyłane do osób z Prime. Jednak jak podaje przewoźnik “E-maile te stanowią istotną część usługi Ryanair Prime i są niezbędnym elementem umowy Ryanair Prime. W związku z tym członkowie nie mogą zrezygnować z ich otrzymywania”. Innymi słowy nie ma opcji, żeby się wypisać z otrzymywania tych ofert.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie oferowane w ramach Ryanair Prime obejmuje tylko lot, czyli m.in. opóźnienia, nagłe wypadki medyczne, zgubiony bagaż czy anulacje z powodu choroby (z wyłączeniem COVID-19 i chorób przewlekłych). Dotyczy wszystkich lotów Ryanair Group (Ryanair DAC, UK, Buzz, Lauda, Malta Air), pod warunkiem, że wypadają w okresie subskrypcji. Jest to na pewno wartość dodana, jednak należy zauważyć, że pełne ubezpieczenie podróżne można kupić już za £5.

Automatyczne odnawianie

Subscrybcja odnawia się automatycznie i w rocznicę zakupu przewoźnik pobierze opłatę za kolejny rok z tego samego środka płatności, którego użyliśmy do zakupu. Jest to obecnie standard przy tego typu produktach i trzeba pamiętać o anulowaniu, jeśli nie chce się przedłużać.

Czy to się opłaca?

Kupując Ryanair Prime kupujemy trochę kota w worku. Nie wiemy jakie zniżki i jakie promocje dostaniemy w ciągu 12 miesięcy.

Dla osoby, która lata Ryanairem co najmniej 12 razy w roku i zawsze rezerwuje miejsca, oferta może się opłacić. Aczkolwiek taka osoba, także nie ma gwarancji, że miejsca które zwykle wybiera będą w ofercie dla Prime lub że będą dostępne na wybrane loty.

Oferta przewoźnika jest niejasna, niczego konkretnie nie obiecuje i właściwie kupujący nie podstaw do jakichkolwiek roszczeń, jeśli będzie nie zadowolony z zakupu.

Jeśli porównać to z podobnym produktem Wizz Air, który oferuje bardzo konkretne zniżki na każdy lot oferta Ryanaira wydaje się zupełnie nieatrakcyjna i niejasne. Wizz Air poza promocjami, daje zniżkę £5 na bagaż oraz £10 zniżki na każdy bilet kosztujący powyżej £29.99. Co więcej subskrypcja Wizz Air jest tańsza niż Ryanaira.